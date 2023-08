Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

X FLAMENCO ON FIRE

Farruquito & Juan 'el Moreno': ‘Bajañí’. Teatro Gaztambide, Tudela. 21:30 h. ‘Grandes Conciertos’. Hijo del Moreno y La Farruca, nieto de Farruco y figura con presencia internacional desde hace décadas, ha llevado su expresión dancística por las plazas más destacadas del planeta, colocando banderas culturales en Londres y Nueva York. Ahora se dirige hacia Pamplona para exhibir el eje de su vida: el baile en familia. Racial y contemporáneo, con dotes tan variados que van desde la capacidad de trabajo a la belleza rítmica, estilística y conceptual, el bailaor sevillano se abre con intimismo en este proyecto, 'Bajañí', en el que le acompaña el menor de la saga, su hijo Juan el Moreno. Trae consigo su baile sin demasiados aditivos, pero otorgando entidad a la guitarra; en caló, bajañí. En concreto, la de Manuel Valencia y Yerai Cortés. La sangre superdotada de compás, saltando de una generación a otra para extenderse, pero sin desvirtuarse del tronco del que parte. Presumiendo de un arte natural que lleva siglos esculpiéndose para lograr estas poses y estampas. Farruquito y el Moreno, con casi los mismos años de vida que de escenario, unos diez, se unen en este montaje. Ficha artística: Farruquito (baile), Juan el Moreno (baile), Ismael de la Rosal el Bola, Ezequiel Montoya, Mari Vizarraga (cante), Manuel Valencia (guitarra), Yerai Cortés (guitarra), Paco Vega (percusión). Entradas: 32 a 38 €.

FESTIVAL MURALLAS

‘Simbiosis’ de Cristina Hall, Granada. ‘Il Rossignuolo’ de Margherita de Pieri, Italia. ‘Simposio’ de Compañía Bellanda Ets, Italia. Rincón del Caballo Blanco. 20 h. Ciclo ‘Danzad, danzad, malditos’. Espectáculos cortos de danza. Además la Compañía Backflip, de Parkour, acompañará al público, cada día, de una actuación a otra. Entrada libre.

‘Malditos Nights’. Jito Alai. 22 h. Música y danza electrónica. 22 h Pablo Live. 23.15 h Damned. Dj Residente.

MÚSICA

Candlelight: Tributo a Queen. Hotel Tres Reyes de Pamplona. 18.45 y 20 h. Concierto Cuarteto de cuerda-Sociedad de Cámara, a la luz de las velas. Entradas: entre 13 y 30 €.

Chuchín Ibáñez & Garibaldi Band Taldea. Oberena. 20 h.

Jean Marie Ecay Trío. Puente románico de Puente la Reina. 20 h. ‘Festival Jazz Zubipean 2023’. El guitarrista vascofrances es uno de los músicos más internacionales de Iparralde, con una larga y reconocida carrera que le ha llevado a recorrer los cinco continentes. Conocido por su eclecticismo musical, ha registrado sus interpretaciones en más de 150 discos de muy diferentes estilos. Como líder, ha publicado cuatro álbumes y un audiovisual en formato DVD. En esta ocasión, actuará en formato trío junto a Kike Arza (contrabajo) y Hasier Oleaga (batería).

Pan con Chile. Fachada Iglesia Sta. María de Ujué. 21 h. Ciclo ‘La Noche en Vela 2023’. Música en directo junto al Santuario al anochecer. Boleros, rancheras... música de siempre…

Whisky Barato-Tributo a Fito y Fitipaldi. Plaza de la Cava, Marcilla. 22 h. ‘Noches de Verano 2023’. Entradas en marcilla.reservas24h.es

Concierto acústico de Raúl Vital. Parada de Zuriain (valle de Esteribar). 23 h. Ciclo ‘Los agústicos de la Parada’. Entrada libre.

Flitter. Frontón de Cabredo. 20 h. ‘Kultur 2023’. La legendaria formación navarra surgida en 1989 trae a Kultur esta edición su doble álbum 30 Aniversario con el que recopila 22 míticos temas que han sido grabados de nuevo para actualizar su sonido y conmemorar las primeras tres décadas de vida del grupo. Partiendo del punk-rock más callejero y contestatario, estas canciones denotan que la banda continúa siendo un grupo “crossover”, con guitarras pesadas e hirientes bajo envolventes halos de ambientaciones sonoras conjugados con frenéticos ritmos y letras que, por desgracia, no pierden actualidad. Y todo ello sin cansarse ni casarse con corriente estilística alguna dentro de los parámetros de un rock siempre férreo y contundente. He aquí a los de Estella-Lizarra estallando en directo desde el minuto uno. Desde el primer segundo, rabiosos y provocativos en su regreso a la activid

Fat Bottomed Boys, homenaje a Queen. Plaza de las Absides de Fitero. 22 h. Desde 2016, esta banda ha visto cómo ha ido aumentando su popularidad. Ya en 2018 actuaron para más de 3.000 personas, en Castellón de la Plana. Cada vez se apuesta más por esta banda tributo a Queen. Varias bandas de música sinfónica han acudido a Fat Bottomed Boys para realizar una interpretación conjunta de los grandes éxitos de Queen, llenando teatros y auditorios durante varias sesiones seguidas. El grupo debe su nombre a la canción "Fat Bottomed Girls", creando un divertido juego de palabras que muestra el carácter divertido y desenfadado de sus miembros, siempre patente en todas sus actuaciones. Ciclo ‘Fitero Al Fresco’ organizado por el ayuntamiento. Entradas: desde 20 €.

26 Edición Arantza Rock. 20 h Electrocharanga Matraka. 23:30 h Conciertos a cargo de los grupos Deserrite, Burutik y Kamuts. Precio: 5 €.

Chelsea Hotel Banda. Bar Nuevo Legarzia. Abárzuza. 20:30 h. Concierto.

DANZA

Mikelats Dantza Taldea. Plaza de los Fueros de Nóain. 20 h. Programa ‘Dantzabira’ organizado por la Federación Navarra de Danzas-Nafarroako Dantzarien Biltzarra. Actuación de danza del grupo Mikelats Dantza Taldea de Villava Atarrabia, tras la cual se celebrará una Topadantza o sesión guiada de danzas populares con música en directo, de una hora u hora y cuarto de duración, abierta a la participación del público aficionado. Entrada libre.

TEATRO

‘Legado’. Castillo de Cortes. 21:30 h. Con Adriana Olmedo. Legado es una historia contada con canciones y un reconocimiento al amor que se va legando de madres a hijas, de abuelos a nietas, de tías a sobrino. Es una historia familiar de mujeres fuertes que bailaron la melodía que les tocaba vivir y cantaban a gritos contra las dificultades. Legado entremezcla teatro y música, composiciones propias de la cantautora navarra Adriana Olmedo y canciones conocidas por todos que forman parte de nuestra banda sonora común, con las que disfrutaremos y nos emocionaremos. Autora y dirección: Adriana Olmedo. Ciclo ‘Con los pies en las nubes’.

‘C on fajas y a lo loco’. Jaurrieta 19:30 h. Con Tdiferencia. Sinopsis: Dos mujeres cuchichean y ríen en la azotea de un afterhour. Tras las minifaldas de estampado animal, las medias de colores y los tacones insufribles esconden una faja asfixiante. Tras la llegada de una adolescente, algo sucede... se ponen nerviosas... se forma un barullo, se oyen gritos... Pero bueno, ¡¡Mamá!! ¿¿qué hacéis medio disfrazadas en la parte de atrás de la discoteca...??" Así comenzará una de las noches más locas y divertidas de su vida. Hablarán, cantarán, reirán, beberán, llorarán... y poco a poco se irá desmenuzando la historia de estas cuatro mujeres con igual nombre y alguna otra herencia menos inocua. Con fajas y a lo loco es una comedia de mujeres, de madres e hijas, de encuentros, desencuentros, igualdades, desigualdades... pero sobre todo mucho humor".

‘Jugando a las damas’. Centro Polivalente de Burgi (Polígono industrial). 20:30 h. Proyecto KUL de Tdiferencia.

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi. VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h ‘Sick of Myself’. Dirigida por: Kristoffer Borgli, Noruega. 19.45 h Jim Jarmusch: ‘Noche en la Tierra’. USA. 22.15 h ‘Dialogando con la vida’. Dirigida por Christophe Honoré, Francia.

1ª Muestra de Cinefórum rural en la Sierra de Codés. Bargota. 21 h. Se proyectarán los cortometrajes premiados con sendos Goya Minerita y Maldita. A Love Song to Sarajevo, dirigidos por Raúl de la Fuente y Amaia Remírez, quienes participarán en el coloquio posterior. La presentación correrá a cargo del Festival de Cine, el Mundo y los Derechos Humanos de la Fundación IPES.

Minerita. Narra la historia de tres mujeres, Lucía, Ivone y Abigail, que trabajan dentro de la mina y luchan por sobrevivir en un infierno no apto para la vida. Maldita. A love song to Sarajevo. Bozo Vreco, el más revolucionario de los artistas de los Balcanes, le canta a la vida, a la superación y a la historia de amor entre dos ciudades, Sarajevo y Barcelona, que se supieron encontrar en momentos difíciles para no decirse adiós jamás.

EN FAMILIA

‘La Muralla y los niños’, visita guiada al Fortín de San Bartolomé. Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona. 12 h (en castellano). Recorrido por las casernas donde se explicará la evolución de la construcción de la fortificación. Entradas: <14 años, gratis, 15-17 años 3 €, con PIC 2 €, Adultos 5 €, con PIC 4 €.

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona. 11 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Pirineos la Nuit’. Planetario de Pamplona. 12:30 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘El cielo de Cloé’. Planetario de Pamplona. 17 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Deep Sky’. Planetario de Pamplona. 18:30 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘El Sueño de la Abuela’. Patio del Castillo de Marcilla. 21 h. Teatro infantil - Familiar.

Allo. Hinchables en la piscina. ’Noches a la Fresca 2023’.

EVENTOS

XIII Feria del Melocotón de Sartaguda 2023. 19 h Carrera del Melocotón por el regadío de Sartaguda. Habrá premio para los tres primeros clasificados y clasificadas en todas las categorías. Categoría peque y absoluta. 21:30 h Actuación de la charanga Los 5 de Castilla que amenizarán la tarde a todas las personas presentes. 22:30 h Quema de un toro de fuego por el recorrido del encierro.

X Festival Rural de Urdax/Urdazubi 2023. 18 h Bailes vascos con el grupo de Ezpata-Dantza de Arizkun. 19 h Exhibición de Herri Kirolak a cargo de los hermanos Larretxea con levantamiento de piedra, corte de troncos horizontal y vertical, tronza, transporte de txingas, etc. 20:30 h Degustación de sidra, sardinada y productos típicos de la zona. Además durante todo la tarde habrá animaciones, música y la posibilidad de visitar el Monasterio, el Molino y las cuevas.

Día del Valle de Berrueza 2023. 12 h Presentación + Visita Guiada ‘¿Te enseño mi pueblo?’. 12 h Misa en honor a la Virgen de Loreto amenizada por el grupo Voces Navarras. Apertura de exposición y mercadillo artesanal en la Calle de la Fuente. Hinchables y animación infantil 13 h Pasacalles por las calles con la Txaranga Zuloandia 14:30 h Comida infantil. 15 h Comida popular.16:30 h Taller infantil Acedo. Conoce a Tea en la Azotea. no te pierdas su taller sobre pájaros 17:30 h Actuación del furgonólogo Julen Axpe. 18 h Hinchables.19 h Sorteos y entrega del bastón del Valle al siguiente pueblo. 19 h Sesión de tardeo con DJ Torrano. 22 h Pintxo Pote en el frontón y la Sociedad Costalera 23 h Conciertazo con Raimundo El Canastero. 01:00 h Por si te has quedado con ganas de más... A bailar con DJ Txemi Navarro.

CHARLAS

‘Sorolla en Roncal. Del 19 al 29 de agosto de 1912’. Junta General del Valle de Roncal.19:30 h. Ponente: José Ignacio Riezu Boj. Jornadas ‘En recuerdo de Fructuoso Orduna (1893-1973) y Joaquín Sorolla (1863-1923)’. Organizan: Ayto. Roncal y Fundación Gayarre Casa Museo. Colaboran Bodega de Liédena Baia Montana y Navarra Gogoan.

Charla y Visita comentada: Día Mundial de la Fotografía. Museo de Castejón. 12:30 h. ‘La fotografía; pinceladas de su historia’ y Exposición de cámaras fotográficas. A cargo de la Asociación Fotográfica Tudelana (AFT).

VISITAS

‘Visita guiada en Ubaba, Urederra desde el cielo’. Vistas fantásticas desde el Mirador de Ubaba. Organiza Turismo Améscoa Gratuita, aforo limitado. Más info y reservas: 669 969 177.

‘Aralar, retrocediendo en el tiempo’. Punto de salida: Santuario San Miguel de Aralar. 10 h. Conoce el hayedo, los "arkuek", las formaciones geológicas y los usos tradicionales y gestión de la sierra de Aralar. Actividad gratuita. Inscripción y más info: jasangarritasuna.aralar23@ gmail.com

Visitas guiadas a Gallipienzo Antiguo. Hasta el 30 de septiembre. Todos los sábados a las 11:30 h. Punto de encuentro: Fuente a la entrada del pueblo, junto a la marquesina del autobús.Adultos 5 €. Niños entre 6 y 12 años 2 € Más info: WhatsApp al número: 619 531138.

Visitas guiadas a Lumbier. Todos los sábados de agosto, a las 11 h. Aparcamiento de la Foz de Lumbier. Organiza el Centro de Interpretación de la Naturaleza–CIN Lumbier. Actividad gratuita con aforo limitado. Necesario inscribirse en: 948 880874 o cinlumbi@navarra.es

Visita nocturna al Cerco de Artajona + Degustación Pastas y Vino de Artajona. Sábado 19 agosto a las 20.15 h. Reservas en www.rutasvivamus.com

Visitas Estella-Lizarra. Navark-Visita Guiada a los burgos de la ciudad, sábados y domingos a las 11 h. Tfno. 948 55 39 54 / 647 73 59 19 / 948 55 00 70, www.visitarestella.com (grupos consultar). Tren Turístico: Agosto, todos martes a sábados: 11, 12, 13, 18, 19 y 20 h. Adultos: 5 euros. 4 a 14 años: 2,5 euros. 20 % descuento para grupos (a partir de 30 personas).

Cintruénigo-Ajuci Wine 2023-Cata Bodega Muga + fiesta ibicenca. Casa Loygorri. 20 h. Organiza Ajuci. Entradas: 15,27 € todo o 5,09 € solo Fiesta Ibicenca, en cintruenigo.com

FIESTAS

Aibar-Día de las Cuadrillas. 9 h Concurso de Tiro al plato en el Silo. Al finalizar, entrega de trofeos. 10 h Txistorrada y pancetada popular para preparar el Kantuz. 12 h Salida del Kantuz por las calles. Después, comida. 12 h Salida de la Txaranga por las calles. 15 h Paellada popular. 17-19 h Ronda copera y concurso de txupitos con Eskartxa Txaranga. 19 h Tarde de disfraces tanto de adultos/as como de niños y niñas en la Plaza Consistorial. Tema: Culturas. 19:15 h Txistorrada 19:30-21:30 h Baile con Orquesta Edelweiss. En el descanso, bailes populares con los Gaiteros de Sangüesa. Al finalizar, torico de fuego. 21:45 h Ronda de la Txaranga por las calles. 22 h Cena popular por cuadrillas. 01:00-04:30 h Baile con la Orquesta Edelweiss.

Amaiur. 12 h Final del campeonato de mus. 12:30 h XX. Lanzamiento de boina. 14 h Zikiro Jate amenizado por Beñat y Fernando. 21 h Gaita, larrain dantza y mutildanzas. 00:30 h Gaupasa con Bide Batez. A continuación DJ Txingudi.

Añorbe. 10 h Almuerzo y dianas. 10 h Concentración de coches clásicos en el frontón municipal de Añorbe. 13:30 h Vermú amenizado por La sopa boba 17:30 h Ronda copera con disfraces amenizada por la txaranga Musikaña. 20:30 h Comienza la sesión de baile con la orquesta La Bohemia. 22 h Bingo. 22:20 h Torico de fuego. 01:00 h Continúan los bailables con la orquesta La Bohemia.

Artazu. 11 h Dianas: Txistularis. 12 h Comparsa txiki. 13 h Aperitivo en la sociedad. 15 h Calderetes. 16 h Bingo. 17:30 h Concierto: The Uzki’s. 20:30-22 h Bailables con Equus. 22 h Baile de la era con gaiteros Zubiondo. 22:30 h Torico de fuego. 23 h Cena popular. 01:00-5:00 h Bailables con Equus. 05:00 h Potxada popular.

Azuelo. 11 h Hinchables de agua 13 h Misa en la Iglesia del Monasterio de San Jorge 13:45 h Aperitivo amenizado por Chuchin Ibáñez y sus mariachis 18 h Tarde infantil con juegos, concurso de disfraces y helado 20 h Bingo solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer de Mama 20:15 Música con DJ Julen 22 h Toro de fuego 22:15 h Cena por cuadrillas. 01:00 h DJ Julen.

Berbinzana-Día de la Juventud y Pobre de Mí. 13 h Poteo de la juventud por los bares. 15 h Comida juventud.17:30 Ronda con txaranga El Encierro. 19 h Vacas con ganadería Hermanos Ganuza. 20:30 h Ronda con la Elektrotxaranga. 22 h Bingo con La Unión. 22:15 h Toro de fuego. 22:30 h Cena popular en la calle. 00:30 h Colección de fuegos artificiales desde el puente. 01:00 Pobre de mí y traca final.

Buñuel-Entreverados. 10 h. Carrera del encierro para niños/as nacidos 2011/2022. 12 h. Vacas en la plaza. 16 h. Café concierto Los Tenampas en la carpa. 18 h. Desencajonamiento seguido de vacas en la calle. 18 h. Taller de creación de sombreros para los niños/as. 19 h. Vacas en la plaza, amenizadas por la Banda de Música. 19-20:30 h. Batukada Kolpez Blai. 21 h. Encierro seguido de encierro simulado. Colabora la peña La Kaotica. A continuación, 4° Torico de fuego. Ronda por los bares, finalizando en el Bar Sabidos, quien colaborará con unas brasas. 21:15 h. Actuación de la Banda de Música. 00:00 h. Orquesta Nueva Era en la Carpa. Al finalizar, música en la carpa hasta el encierro. Ganadería del día: Eulogio Mateo (Cárcar).

Burlada. 9 h. Dianas: Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 10:30 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos con Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11-14 y 17:30-20 h Hinchables y juegos. 12 h. Arroces del Mundo. 13 h. Concierto de la Banda de Música de Burlada 13:30 h. Despedida de la Comparsa en la plaza Vicente Gironés. 18:30 h. Salida de la Txaranga Txogarima. 19 h. Deporte rural. Jornada del campeonato navarro de pruebas combinadas. 20 h. Bailables de txistu y gaita. 20:30 h. Mariachi Los Tenampa. 21:30 h. Encierro txiki. 22 h. Toro de fuego. 22 h. Espacio Conciertos en parking del Soto: 22 h. Mirua. 00:00 h. La Mala Pécora. 23:30 h. Dj Dylan en la Plaza Parrita.Y además… Parroquia San Juan Bautista: 12 h. Ofrenda floral infantil. Organismos Populares: 14 h Comida de peñas en la Aldabea. 16 h. Primer campeonato sokatira Interpeñas en la Aldabea. 17 h. Primer campeonato tiro a la rana. 18 h. Tardeo con DJ Manu en la Aldabea. 22 h. Concierto con Khamul. 22 h. Sembrando Kaos, Harresi, Atrako Kriminal, Dj Atenenas en el Gaztetxe. 01:00 h. DJ Fran Futura en la Aldabea. Club De Ajedrez Mikel Gurea Xake Kluba: 16:30-19:30 h. Torneo Ajedrez. Para todas las edades. Inscripciones diez minutos antes, Asociación Raíces del Mundo-Ascram. 18-02:00 h. Fiesta Intercultural. Bares: Cafetería La Toskana 17:00 h. Go & Go. Cervecería Amadeus y Bar Zubizarra 20 h. Vertigo Rising. Bar Nahia. 22 h. Dj Toni.

Cabanillas-Día de las Peñas. 8:30 h. Diana con la charanga Desbarajuste. 9 h. Entrada Vacas desde la cuesta, ganadería Santos Zapatería. 10 h. Almuerzo de migas con chorizo. 11:30-13 h. Encierros y Vaquillas. 14 h. Comida de Las Peñas 15:30 h. Concierto con la orquesta Montesol. 17 h. Después, ronda con la charanga Desbarajuste. 18:30-20:30 h. Encierros Y Vaquillas.18:30 h. DJ Imanol en el Bar Paco. 19 h. Actuación Infantil: Grupo Plastilina en la Replaceta. 20:30 h. Encierro Simulado con vitorinos. 21-22 h Baile con la orquesta Montesol. 23-00:30 h. Trio EurO en las inmediaciones del bar de los jubilados. 00:30-02:30 h. Verbena con la orquesta Montesola. Seguido DJ Juan P.

Falces. 7:30 h Cuesta del Pilón Encierrillo con la Ganadería de Manolo Merino de Marcilla. 8 h Dianas con la Txaranga Gazte y los Gaiteros de Falces 9 h Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado. 12 h Encierro de vacas 13 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los gaiteros. 18 h Actuación infantil Magicus. 20:15 h Encierrillo de Vacas. 21:45 h Vuelta al pueblo con la Txaranga Gazte 00:30 h Concierto Krypton con la orquesta. Torico de Fuego 02:00-04:00 h. Verbena orquesta Krypton. 04.00 h Baile de la Era con los Gaiteros de Falces.

Lerín. 11 h Ronda de pasacalles con la charanga Turrutxiki 11.30-12:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Alfonso Basarte de San Adrián. 13 h Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de los gaiteros de Lerín. 18-19 h Encierro de la ganadería Adrián Domínguez de Funes. 19 h Vacas en la plaza. 20:30 h Ronda de pasacalles por la Calle Mayor con la charanga. 21:30 h Toricos de agua. 22 h Torico de fuego. 01:00 h Disco Móvil Macro Tremendo Live en la Carpa. 01:00 h Verbena popular con La Orquestina en la Plaza. Después, pasacalles con la charanga.

Los Arcos-Dia de las Asociaciones Locales. 8 h Alegres Dianas con la Txaranga Jaiak. 11 a 15 h Gran parque infantil para todos los niños y niñas en el Frontón de las Cercas. 12:45 h Salida de la Comparsa de Gigantes y cabezudos con la Txaranga Jaiak desde la plaza del Ayuntamiento. 17:30 h Desencajonamiento del ganado bravo. 18-19 h Encierro de la ganadería Daisuki. 19 h Suelta de vacas de la ganadería Daisuki. 20 h Concierto con Epsilon. 22 h Toro de Fuego. 23:30 h Pasacalles con la Txaranga Jaiak. 01:00 a 05:00 h Verbena con Makro Camión Disko “Krossko” en la Plaza del Coso.

Mendavia-Prefiestas. 18,30 h Campo de San Juan. XXII Trofeo de Fútbol "Villa De Mendavia". C.D. Mendaviés. C.D. River Ega de Andosilla.

Mendigorría-Mujeres. 12 h Misa. 13 h Aperitivo amenizado por la Txaranga de Mendigorria. 14:30 Comida de mujeres en el Centro Cívico. 17 h Ronda con Goxo Txaranga. 18 h Vacas de la ganadería Javier Taixé Vélez amenizadas por la Txaranga de Mendigorria. 18 h Concierto mirador Jum! 20 h DJ Ainhoa. 20 h Toro de agua. 21 h Bingo y baile de la Era con los gaiteros. Toro de fuego a cargo de Pablo Senosiain. 01:00 h DJ Ainhoa.

Murchante. 10:30 h. Almuerzo popular. Organiza: Grupo de organización y voluntarios de la Javierada. 11:30 h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes acompañados de los Gaiteros, por las calles. 12-14 y 18-20 h. ¡Menudas Fiestas! en la Zona Infantil. Hinchable de saltar. Futbolín humano. Ludoteca. Simuladores de rally y moto Harley. 12 h. Suelta de novillas bravas. 13 h. Encierrillo chiqui con toricos simulados y actuación de la Txaranga de Ablitas. 17:45 h. Suelta de reses bravas, amenizada por la Txaranga de Ablitas. 18:30-03.00 h. Fiesta ‘Barrizal Fest’, con diferentes DJ’s. Organiza: Peña El Barrizal. 20 h. Encierro de reses bravas.. 21 h Encierrillo chiqui con toricos simulados y a continuación, toro de fuego. 21:30 h. Subida de la charanga desde el Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para correr ‘la Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en Murchante’, y posterior bajada (hasta la altura de ‘laCaixa’) a cargo de la Txaranga de Ablitas. 22:30h. Noches de Terraza. Charango. 00:00 h. Verbena con la orquesta La Principal. Ganadería del día: Hnos. Magallón (Fustiñana).Directores de lidia: Diego Echegoyen Azcona y Javier Serrano Garcés.

Ororbia. 10-14 h Exhibición Trial 4x4 Autocross. Camino de Izkue. 11-13 h Juegos infantiles. Lugar: Pistas polideportivo. 15 h Comida por cuadrillas.. 16-19 h Exhibición Trial 4x4 Autocross.. 17 h Juegos infantiles + fiesta de la espuma. Pistas del polideportivo. 20:30-22:00 Puro Relajo. Plaza del Sol. 22:00 Toro de fuego.. 00:00-05:00 DJ Casajus y DJ Ethanol. 05:00 Música en la carpa.

Santacara-Sigue la Fiesta. 11-14 h Ludoteca infantil con juegos, hinchable tobogán, simulador MotoGp y jumping 4x4 en Polideportivo.12-13 h Encierro de reses bravas: Ganadería José Arriazu e Hijos de Ablitas.18:15-19:15 h Vacas en la plaza. Premio de 150 € al mejor recortador. 19:30-20:30 h Hinchables En el fosal.. 20:30 h Ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Strapalucio. 21:30 h Toro de fuego infantil. Patrocinado por Henar Moda y Complementos. 00:15 h Toro de fuego. 00:30 h Concierto La Edad de Oro del Pop Español en la Sociedad La Torre. Director de lidia: Carlos Egea.

Tafalla-Dia de la Merindad. 8:15 h Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla y Grupo de Txistularis. 9 h Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas. 10 h Trashumancia urbana por Avda. Ntra. Sra. de Ujué y Avda. Sangüesa. 10:30 h Recepción de Autoridades en el ayuntamiento. 10:45 h Salida de la Comparsa de Gigantes, Kilikis y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 11 h Ronda de la peña El Aguazón que visitará la residencia de personas mayores de la zona norte de la ciudad. 13 h Ronda de la peña El Aguazón. 13 h Grupo de Gaiteros de Tafalla acompañados por los Gaiteros Ezpelur. 17:30 h Café-concierto con Mariachi Castillo. Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. 17:30 h Salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y Banda de Música hacia la plaza de toros. 18 h Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la ganadería Hermanas Azcona por los diestros: Esau Fernández, Rubén Sanz, Raúl Rivera. A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la peña El Aguazón. 18 h Concierto de Dead Sequoia. 18:30 h Espectáculo infantil bilingüe “Gure Bihotzak!” de la compañía Eidabe. 19:30 Plaza de Navarra. Actuación musical. 20 h Ronda de la peña El Cierzo. 21 h Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21:45 h Torico de fuego. 22 h. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla. 23:15 h Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil “Liga de Supermascotas”. 23:30 h Música con la orquesta Lord Byron. 00:30 Ronda de la peña El Empuje. 01:30 Encierrillo de los toros que correrán el encierro.

Valtierra-Día de Nuestros Mayores. 11:45 h Concentración de Nuestros Mayores en la Plaza de los Fueros, que acudirán a la Iglesia acompañados por la Txaranga. 12 h Eucaristía. Al finalizar, la Txaranga acompañará a nuestros mayores hasta la Plaza de los Fueros. Después de la Eucaristía, tendrá lugar la Imposición de los Pañuelos de fiestas al abuelo y a la abuela de más edad de la Residencia de Ancianos San José. 12:30 h Suelta de Vaquillas, en la Plaza con la ganadería Jesús Alba de Valtierra. 14:30 h Comida de mayores en el Centro Cívico. 16:30 A 17:30. Concierto en la Plaza de los Fueros. Orquesta En Esenzia. 18 h Suelta De Vaquillas, en la Plaza. 19 h “Gorgorito” en la Plaza de la Paz. 19:30 h Suelta de Ganado Bravo en la Carretera. 20:30 h Encierro. A continuación, Txaranga. Acompañará la Comparsa. Al finalizar, Toricos simulados por la Carretera. 00:00 a 01:00 h Concierto con la orquesta En Esenzia. 01:15 a 03:30. Verbena a cargo de la misma orquesta.

Villatuerta-Día de la Abadejada. 12 a 14 h Taller de globoflexia y juegos con Jugandu, en la sala multiusos. 12:45 h Comienzo preparación de la Abadejada. 17:30 XLX Circuito Villatuerta organizado por el C.C.Ondalán. 18 h Partido de fútbol amistoso Ondalán–Lagunak de tercera. 18:30 a 20 h Monólogos en el Rebote con Gorka Aguinagalde. 20 h Fallo del concurso de ajoarriero y música en el Rebote con la orquesta Ingenio. 21:30 h Vuelta al pueblo y torico de fuego en el barrio de arriba con la txaranga y los cabezudos. 22:00 h Cena Ajoarriero. 01:00 a 05:00 h Música con Ingenio.