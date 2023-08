Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

FLAMENCO ON FIRE

David Lagos: ‘Clásico personal’. Balcón en el Ayuntamiento de Viana. 21 h. Ellos son David Lagos (cante), Alfredo Lagos (guitarra), Melchora Ortega (cante), Leonor Leal (baile), Perico Navarro (percusión). La fascinación por las fuentes del cante, sumado a su libertad creadora, han conducido al jerezano a este ‘Clásico personal’, una mirada en singular al patrimonio que desde niño encierra entre el corazón y la garganta: el flamenco. Entradas 20 €, oficina de turismo y web de flamenco on fire

FESTIVAL MURALLAS

‘Kobr3 Circ’. Plaza Virgen de la O, Pamplona. 20 h. Circo con Zirkozaurre. Ciclo ‘Atardecer Pamplona’. Montaje dirigido por Jorge Silvestre ‘Silver’, ex Circo del Sol y director artístico de la compañía Nueveuno, en el que tres artistas -Gorka Pereira, Pablo Cáceres e Imanol Suso- interactúan sobre una base de malabares sincronizados y coreografías. Libre participación.

‘Fyra’. Junto al estanque central del parque Media Luna. 20 h. Música independiente en inglés. Homemade Hits es el nombre del álbum debut de Fyra, también conocido como Iñigo Vidaurre, un joven músico de Pamplona con una oferta musical que abarca estilos como el neo soul, el indie pop o el indie folk. El nombre del álbum se debe a que ha sido grabado en casa (de ahí «homemade) a lo largo de los dos últimos años. Es una propuesta de música independiente en inglés con un tono dulce y nostálgico. Ciclo ‘Enklaves’. Entrada libre.

MÁS MÚSICA

Andrea Santiago y Javi Robles. Terraza del Baluarte. 20.30 h. Concierto con estos dos jóvenes artistas navarros. Ciclo ‘RoofTop Musik’-20º Aniversario Baluarte. Entradas agotadas.

Concierto de Órgano. Iglesia de El Salvador, Pamplona. 18 h. Con Eglė Rudokaitė (órgano, Lituania), Cris Gallud (canto, España), Ruth Swope (violín, EE. UU.) Obras de Bach, Bruhns, Čiurlionis, Duruflé, Rutter led Cop. Entrada libre.

Sesión con DJ Jors Base. Plaza Civican. 18:30 h. Raúl Irure, desde que comenzó su andadura hace más de 14 años, no ha dejado de buscar los discos que mejor se adaptan a su estilo y de ampliar miras (actualmente alumno de la escuela de Música Joaquín Maya). Sus sesiones, muy progresivas, son un viaje agradable y variado con aumento de intensidad que lleva al oyente a una experiencia sonora particular. ya se puede escuchar como adelanto el tema La gran colisión.

William. Bar Saoly, Barañáin. 22 h. ‘Festival Barakustik 2023’.

Juan Paradell Solé. Iglesia San Miguel Arcángel de Larraga. 19.30 h. ‘XVI Ciclo de Órgano Diego Gómez de Larraga’, organizado por la Asociación Musical Diego Gómez de Larraga. El organista emérito de las celebraciones del papa Francisco abrirá el ciclo, con un programa de música variada que va desde el renacimiento hasta nuestros días. Musica de Sweelinck, Corrette, Cabanilles, Torres, Muneta, Provesi. Tras el concierto, ‘Encuentro con el intérprete’. Además una hora antes del concierto, visita guiada a la iglesia.

A Beatle Bit. Jardín del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. 20:30 h. Componentes: Usoa Wyssenbach: Voz, Tincho Remírez de Ganuza: Guitarra y voz, Álvaro Iribarren: Bajo y voz, Omar Cosgaya: Teclados y voz y Miguel Torres: Batería y voz. Recorrido cronólogico por los discos que los Beatles y todas las cosas que les fueron ocurriendo en su meteórica carrera hasta su separación. Ciclo 'Música para Jardín’.Entrada gratuita.

Rally de Luxe. Plaza del Ayuntamiento de Andosilla. 22 h. Actuación musical.

Rancapino Chico-’Hijo del Cante. Pasado, presente y futuro’. Plaza de los Ábsides, Fitero. 22 h.. Ciclo ‘Al Fresco en Fitero 2023’ del Ayuntamiento. Alonso Nuñez Rancapino Chico se presenta con su nuevo y esperado espectáculo, Hijo del Cante. El cantaor chiclanero, presenta el primer volumen de una completa Antología de los cantes más emblemáticos de la historia del flamenco, incorporando aquellas joyas y sus propias composiciones que hará vibrar, recordar y emocionar al público. Un pasado, presente y futuro, que llevará por todos los escenarios. Entradas: desde 20 €.

Cintruénigo-Ajuci Wine 2023-Cata Gran Feudo + Concierto Mercedes Cañas. Casa Loygorri. 20 h. Organiza Ajuci. Entradas: 15,27 € o solo el concierto por 10,18 €, en cintruenigo.com

TEATRO

‘Jugando a las damas’. Bodegas San Martín de Unx. 20:30 h. Para mayores de 16 años. Proyecto KUL de Tdiferencia. De la esencia de los monólogos Fotos,hormonas y lexatin... y Corazón de Campeona, nace esta propuesta teatral. Recoge los testimonios de 2 mujeres en situaciones tan diferentes, tan reales y tan divertidas como sinceras. Tdiferencia, una vez más, nos presenta un espectáculo feminista, reivindicativo y divertido. Una mujer diagnosticada de ansiedad, acusada de histérica y que está dejando ya el sobrepeso para acomodarse en la obesidad y Virginia, que carga sobre sus espaldas el peso de absolutamente todo, la casa, el cuidado de su familia, el trabajo… Dos mujeres que nos abrirán la puerta de sus casas para hacernos reír, emocionarnos y contarnos cómo les ha afectado esto de la pandemia...

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona. VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17 h Jim Jarmusch: ‘Noche en la Tierra’. USA. 19.45 h ‘Dialogando con la vida’. Dirigida por: Christophe Honoré, Francia. 22.15 h ‘Sick of Myself’. Dirigida por: Kristoffer Borgli, Noruega.

EN FAMILIA

‘Dora y la ciudad perdida’. Parque de los Enamorados, Pamplona. 22 h. ‘Noches de Cine 2023’. EE UU, 2019. Director: James Bobin. Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla junto a sus padres, nada podría haber preparado a Dora para la aventura más peligrosa a la que jamás se ha enfrentado: ¡el instituto! Exploradora hasta el final, Dora no tarda en ponerse al frente de un equipo formado por Botas (su mejor amigo, un mono), Diego, un misterioso habitante de la jungla y un desorganizado grupo de adolescentes en una aventura en la que deberán salvar a sus padres y resolver el misterio oculto tras una ciudad perdida de oro. A pta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Entrada libre.

Gymkana en el Fortín de San Bartolomé (en euskera). Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona.18 h. Equipos de 5 niños/as. Si adivinan las respuestas, se irá avanzando por las casernas hasta encontrar la torre. Entradas: <14 años: gratis; 15-17 años 3 €, con PIC 2 €. Adultos 5 €, con PIC 4 €.

Parque del Tren de Trinitarios. Avenida Guipuzcoa s/n, Pamplona. Para montarse en familia en un tren de 5 pulgadas con un recorrido de 800 metros de vías, pasando por puentes, túneles, trincheras, etc. Abierto hasta el 31 de octubre. Horario: Viernes de 18 a 20 h. Sábados de 11.30 a 13.30 h y de 18 a 20 h. domingos, de 11.30 a 13.30 h. Entradas: adulto (mayor de 14 años) 2,50 €, niño (menor de 14 años) 1,50 € y especial (personas con discapacidad). Más info en la web www.parquedeltren.com o llamando al tfno 629 832060.

‘El Jardinero de la galaxia‘. Planetario de Pamplona. 11 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘De la Tierra al Universo’. Planetario de Pamplona. 12:30 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona. 17 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘La noche es necesaria’. Planetario de Pamplona. 18:30 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘Kijotina handia’(euskera). Plaza Consistorial, Villava. 20 h. A cargo de la Compañía Atikus. ‘Espectáculos e3 Calle-Verano Villava 2023’.

‘Cuentos de risa con Luisa y Marisa’. Bosque Mata de Haya, Belagua. 17:30 h. A cargo de Pasadas las 4. Ciclo ‘Con los pies en las nubes’. Luisa y Marisa recuerdan sus vacaciones en Portalonia... Acostumbradas a hablar siempre en rima y a vivir las más estrambóticas aventuras, no les sorprenderá que, detrás de cada puerta, les aguarde un cuento maravilloso con el que viajar a diferentes partes del mundo y disfrutar tanto de la literatura popular como de la literatura más contemporánea. Y es que... “A Portalonia no se va en moto ni tampoco llega el tren. No van barcos, ni camiones, ni siquiera un triste avión. Sólo hace falta una escoba, y mucha imaginación”. Entrada libre.

VISITAS

‘Aralarko Mallopean gurea ezagutuz, gurea zaindu!/Recorrido al pie de Las Malloas-Aralar. ¡Conoce y cuida nuestro patrimonio!’. Lugar: Arribeko plaza/Plaza de Arribe. Dalar dila hasiera ordua/Hora de inicio: 10 h. Recorrido circular en el Valle de Araitz con visita guiada y degustación en la quesería Antsonea. Doako jarduera/Actividad gratuita. Ezagutu sarea izen ematea/Inscripción y más info: jasangarritasuna.aralar23@ gmail.com

Visitas Teatralizadas en Peralta. 18 de agosto y 16 y 30 de septiembre a las 20 h. Recorrido por los puntos clave del patrimonio local en compañía de un guía y escenificado por actores que encarnarán personajes históricos. Girarán en torno a la vida del personaje peraltés Mosén Pierres de Peralta. Gratuitas. Apuntarse en 948 750 005 o turismo@aytoperalta.com

Visita a Ezkaroze/Ezcároz. Quisco Plaza/Plazako Kiskoa. Días 18 y 25 agosto. Duración: 1,30 h. Precio: 1 €. Imprescindible reservar como mínimo con 1 día de antelación: 948 89 06 41 o oit.ochagavia@navarra.es Organizador: Ayuntamiento de Ezkaroze/Ézcaroz.

FIESTAS

Aibar-Día de las Personas Mayores. 12 h Misa de las personas mayores en la Iglesia de San Pedro. 12 h Salida de la Comparsa Auzolan desde el Auditorio. Recorrido: Auditorio, Bºla Milagrosa, Amalur, Carretil, Cruce, Auditorio. 13 h Homenaje a las personas que cumplen 90, 91 y 92 años en el Club de Jubilados/as "El Toril. 13-14:30 h Vermú amenizado por el grupo Pan con Chile en la Plaza Consistorial.14:30 h Comida en el Bar-Restaurante El Perrillas organizada por el Club de Jubilados/as "El toril" y en la que colabora el Ayuntamiento. 13 h Festival de pelota en el Frontón 1° partido: Categoría alevín. Escuela de pelota de Lumbier 2° partido: Categoría infantil. Escuela de pelota de Lumbier. 3° partido: Femenino Saenz-Malen Vs Ibone-Irati 4° partido: Masculino Retegi Bi-Merino II vs Arteaga II-La-Dis Galarza Al finalizar la pelota, subida a la plaza con la Txaranga. 19:15 h Txistorrada en los bajos del Ayuntamiento. 19:30-21:30 h Primera sesión de baile a cargo de la Orquesta En Esenzia. Al finalizar, bailes populares con los Gaiteros de Sangüesa y torico de fuego. 20:30 h Recepción de autoridades y representantes políticos en el Ayuntamiento. 21:45 h Recorrido de la Txaranga por las calles. 01:00-04:30 h Segunda sesión de baile de la mano de En Esenzia. 04:30 h Caldico popular en los bajos del Ayto, patrocinado por Fisioterapia Charo Martínez.

Amaiur. 11 h Mus relámpago. 12 h Gigantes por el pueblo. 14 h Comida jovenes 17:30 h Juegos entre vecin@s del pueblo. 19 h Electrocharanga Elektrokela por el pueblo 23 h Verbena con Iratzar. Después, marcha en el bar

Añorbe. 11 h Mercadillo de artesanía. 15 h Comida popular en el frontón municipal de Añorbe. 16:30 Sorteos a cargo del CD. Txaparros. 17 h Sobremesa amenizada por Puro Relajo. 20:30 h Sesión de baile a cargo de AM Disco. 22 h Torico de fuego. 22:20 h Baile de la Era. 01:00 h Continúan los bailables con AM Disco.

Artazu. 13 h Aperitivo en la sociedad. 15 h Paellada popular. 18:30 h Kalejira con la txaranga Beti Berandu. 20:30-22 h Bailables con DJ Julen. 22 h Torico de Fuego. 22:30 h Cena popular. 01:00-05:00 h Bailables con DJ Julen.

Azuelo. 10 h Partido de futbito y posterior aperitivo en la Plaza de la Paz 13 h Encierro txiki 17:30 h Beerpong solidario a favor de FisiosMundi 19 h Chupinazo amenizado por la txaranga Gazte Berri 20 h Verbena amenizada por la orquesta Tximista 22:15 h Cena popular en El Granero. 00:00 h Verbena amenizada por la orquesta Tximista 02:00 h Elección de Miss y Mister Azuelo 2023.

Berbinzana-Día de las Cuadrillas. 13:30 h Concurso de calderetes y comida. 15 h Entrega de premios y trofeos a los mejores calderetes. 17 h Actuación de sobremesa en el parque del mariachi de Pancho Balbuena. 18:30 h Ronda con la txaranga El Encierro. 19:30 h Macro discoteca Onda Futura en la plaza. 22 h Bingo con la APYMA. 22:15 h Torico de fuego. 22:30 h Cena de bocatas en los bares. 23 h Macro discoteca “Onda Futura” en la plaza.

Buñuel-Día de los Ranchos y Fiesta de los Agarraos 2023. 8:30 h. Encierro largo seguido de vacas en la calle. 10 h. Almuerzo popular en la Plaza de los Fueros 11 h. Comenzaremos a cocinar los ranchos en Plaza de la Paz 12 h. Encierro de vacas Avileñas de la ganadería Víctor Manuel Navas. 14 h. Concurso ranchos. 1° 200 € 2° 150 € 3º 100 €. 21:30 h. Reparto cena popular. 22:30 h. Actuación grupo Ska-pa, tributo al grupo de rock Ska-p. 16 h. Café concierto con Dúo Imperial en la carpa de la Plaza de la Paz 18 h. Desencajonamiento, seguido de vacas en la calle. 18 h. Talleres de "colgantes de alabastro" en la Plaza de la Paz. 18:30 h. Comienzo de la gran fiesta de la peña Los Agarraos en la calle Vicente Oliver. 18:30 a 22 h. Tardeo con Dj Joseba Delux. Venta de mojitos, 19 h. Vacas en la plaza. 21h. E ncierro seguido de encierro simulado. Colabora la Peña El Escalón. A continuación 3er Torico de Fuego. 00:30 a 02:00 h. Agarraos fin de fiesta con Dj Iñaki Revilla. Ganadería del día: Manuel Merino García (Marcilla).

Burlada. 9 h. Dianas: Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11:00 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la plaza Vicente Gironés hasta la plaza de las Eras. 11:15 h. Txupinazo infantil en la plaza de las Eras. 11:30 h. Pasacalles de la Corporación Txiki, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Larratz Dantzari Txiki Taldea, Burlata Herriko Gaiteroak, Gaiteros La Nogalera y Burlatako Txistulariak. 11-14 h. Hinchables en La Nogalera. En caso de lluvia se trasladará al polideportivo Hilarión Eslava. 12 h. Actuación de Larratz Dantzari Txiki Taldea en Parque Municipal. 12:30 h. Pasacalles de la Banda de Música de Burlada. 12:30 h. Salida de la Txaranga EZK por las calles de la localidad. 13:00 h. Suelta de Vaquillas. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre las Lavanderas y Mokarte, amenizadas por la Txaranga EZK. 14:30 h. Costillada en la Plaza Floirac. 17:30-20 h. Hinchables en La Nogalera. En caso de lluvia se trasladará al polideportivo Hilarión Eslava. 17:30 h. Chocolatada infantil. Carpa de la zona “conciertos” (parking del Soto) amenizada por la Txaranga Txogarima. 19 h. Teatro familiar en euskera. La famiglia Toronbole en la plaza Casa de Cultura. En caso de lluvia se trasladará a la Casa de Cultura. 19 h. “VIII Torneo de Fútbol - Ayuntamiento de Burlada”. Torneo Triangular Club Deportivo Beti Onak / Club Deportivo Huarte / U.C.D. Burladés. Acceso gratuito con aforo limitado. 20 h. Jauziak en la plaza de la Iglesia. 20:00 h. Jotas. Raíces navarras, en el Parque Municipal. En caso de lluvia, se trasladará a plaza de las Eras. 21-23 h. Espacio Joven (de 12 a 17 años) en Ermitaberri. Espacio libre de alcohol. Bocatada y Dj Asier Burguete Shows. 21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle San Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22:30 h. Espacio Conciertos en parking del Soto: 22 h. Ibil bedi. 23:30 h. Erroka. 00:30 h. DJ Pezon. 23 h. Concierto de RELOCOS en plaza Parrita. ORGANISMOS POPULARES DE BURLADA. 12 h. Burlatan Kantuz desde la Plaza de la Iglesia. 15 h. Comida Euskeraz bizi eguna en la Karrikagoiti. 17 h. Tardeo con DJ Manu en la Aldabea. 18 h. Concierto con LUMAK en Karrikagoiti. 18 h. Concierto con Teknokamion DJ set: Motxuelo, Iñigo Ibero, ´L kano Prod en el Gaztetxe. 21 h. Concierto con Pablo Líquido en la Aldabea. 21 h. Festival Rock in the garden: Kharmia, Electrokeel y Oxido en la Karrikagoiti. 22:00 h. Neskatasuna, Naxker, Lukiek, Skiat (Jarrera Klubb) en el Gaztetxe. 00:00 h. Salida nocturna de la Txaranga EZK desde la Peña Euskal Herria. 01:00 h. Dj Fran Futura en la Aldabea. Bares: Bar La Negra. 18 h Salsa y Música Andina. Bar Nahia 22 h Dj Toni. Cafetería La Toskana 23 h. Hotel Carioca (Cumbia). Cervecería Amadeus y Bar Zubizarra 23 h. Dessay Cristian Warehouse.

Cabanillas-Día de la Mujer. 8:30 h. Diana con la charanga Riau Riau. 9 h. Entrada De Vacas desde la cuesta, con reses de la ganadería Hnos.Gracia Blasco. 10 h. Almuerzo de huevos fritos con jamón en la terraza de la Sala de Cultura. 11:30-13 h. Encierros y Vaquillas. 13:15 h Concentración de las Mujeres en el Bar Paco para la ronda antes de la comida. 14 h. Comida Mujeres en la Sala de Cultura. 15:30 h. Concierto con la orquesta Kresala en la Sala de Cultura. 17 h. Después del concierto, Ronda con la charanga Riau Riau. 18:30-20:30 h. Encierros y Vaquillas. A continuación vaquillas en la plaza con exhibición de recortadores. La grada del ayuntamiento estará reservada para las mujeres.19 h. Actuación Infantil: Los Rockolas en la Replaceta. 20:30 h. Encierro Simulado con vitorinos. 21 h. Baile con la orquesta Kresala en la Sala de Cultura. 22:30 h. Bocata de Carnaval de jamón con tomate o de salchicha bratwurst artesanal en la calle San Roque. 23 h. Concierto De Roberto Urrutia & Amanecer Ranchero en la calle San Roque. 01:00-02:00 h. Vaquillas en la Plaza. Con premios para l@s más valientes. 02:00-04:00 h. Verbena Amenizada por la orquesta Kresala en la Sala de Cultura.

Etxalar. 10:30 h Diana con Elutsa txaranga, gigantes y cabezudos 12:30 h Bertsolaris 14 h Comida jubilados 14 h Asau en la ermita 17 h Payaso Pontx 20-21:30 h Burrunba Elektrotxaranga 21-03:00 h Punto morado Servicio de atención ante agresiones machistas. 23-03:00 h Grupo Baneuke.

Falces-Día de la Paella. 7:30 h Cuesta del Pilón Encierrillo con la Ganadería de Eulogio Mateo de CÁrcar. 8:00 h Dianas con la Txaranga Gazte. 9 h Cuesta del Pilón Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado. 10 h Cuesta del Pilón Encierro Txiki. 11-13 h Plaza de la Cruz. Hinchables para todos los muetes y muetas. 12 h Placeta Maya-Calle Echarri Encierro de vacas. 13 h Plaza de los Fueros. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros de Falces 14 h Plaza de los Fueros Paella para todos servida por la Corporación Municipal. El precio de 1 € se destinará a una ONG. 17-19 h Plaza de la Cruz. Hinchables para todos los muetes y muetas. Pllaceta Maya-Calle Echarri. 19 h Encierrillo de Vacas. 20:15 h Vuelta al pueblo con la Txaranga Gazte. 21:45 h Zona deportiva Torico de Fuego Plaza de los Fueros. 00:30 h Plaza de los Fueros Concierto con el grupo Roberto Urrutia, Amanecer Ranchero. 02:00-04:00 h Verbena a cargo de Bambola con DJ Mikel Sevillano hasta las Baile de la Era con los gaiteros de Falces.

Goizueta (Día de las Peñas). 11:30 h Salida de las peñas con la charanga. 12 h Partidos de pelota. Aficionados de primera Cuatro y Medio: Lizeaga/Txoperena. Goizueta-Arano: Apezetxea-Apezetxea/ Olaizola/Lizeaga. Después, charanga Igandea. 14.30 h Comida de las peñas y kalejira. 18:30 h Vaquillas. 20:15 h Bingo con Goittiki. 00.00 h Acto de cierre de fiestas. Después, verbena con Eztitan, charanga Igandea y DJ Bull en la txozna

Lerín-Día de La Pochada. 13 h Pasacalles con los gaiteros de Lerín. 15 h Comida popular (pochada) en las calles. 16 h Sobremesa amenizada por el mariachi “México Lindo, Sí Señor”. 17.30 h Pasacalles con la charanga Turrutxiki. 18:30-20 h Grand Prix con la colaboración de la Asociación Baldetxate. Ganadería Alfonso Basarte de San Adrián. 20:30 h Ronda de pasacalles por la calle Mayor con la charanga Turrutxiki 21:30 h Toricos de agua. 22 h Torico de fuego. 01:00 h Verbena popular con La Bohemia Orquesta en la Carpa.

Los Arcos-Día de los Niños/as y Quintos/as 1977. 10 h Alegres Dianas con la Charanga. 10:45 h Chocolatada en el Ayuntamiento para todas las niñas/os amenizados por la Charanga Jaiak. Colaboran Asociación Atalaya–APYMA (Asociación de padres y madres alumnos) y Churrería La Perla Riojana. Toma de posesión de la Corporación Infantil en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 11:15 h Salida de la Corporación Infantil acompañada de Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Txaranga Jaiak, para acudir a la Iglesia de Santa María a la ofrenda floral de Los Arcos. 12 h Disparo del Cohete Infantil desde el Balcón del Ayuntamiento por el Alcalde infantil Nicolás Gómez Gastón. A continuación pasacalles con la Txaranga Jaiak hasta la Casa de Cultura. 12:30-13:15 h Encierro infantil con toros de la ganadería de Severino Ortega. 17:30 horas. Desencajonamiento del ganado bravo. 18-19 h Encierro de la ganadería de Adrián Domínguez. 19 h Suelta de vacas de la ganadería Adrián Domínguez en la Plaza del Coso. Presidido por la Corporación Infantil, espectáculo taurino de los Quintos de 1977. 20 h Marionetas ‘Cristobal Puchinela’ con el grupo Alauda Teatro. En el jardín Casa de Cultura. 20:30 a 22 h Verbena con la orquesta La Principal. En el frontón de Las Cercas. 22:00 h Toro de Fuego en la Plaza del Coso. 00:00 h Pasacalles nocturno con la Comparsa de gigantes y cabezudos y la Txaranga Jaiak. 01:00 a 4:00 h Verbena con la orquesta La Principal. En el frontón de Las Cercas.

Mendavia-Prefiestas. 17 h: Piscinas municipales. Torneo 3x3 Fundación Osa.

Mendigorría-Juventud. 11 h Ronda con los txistularis de Mendigorria. 12:30 h Ronda con los gigantes y cabezudos desde la bajera. 14:30 h Comida en el frontón pequeño y sobremesa amenizada con la Txaranga Berriak y a continuación ronda hasta la plaza. 18 h Vacas de la ganadería Alba Reta amenizadas por la Txaranga Berriak. 20 h Rockalean. 20:30 h Toro de agua. 21:30 h Bingo y baile de la Era con los gaiteros. Toro de fuego a cargo de Iñaki Arizala. 01:00 h Kojo Mante-K.

Murchante. 12 y 18 h ¡Menudas Fiestas! en la Zona Infantil (C/ Mayor). Hinchable de saltar. Galería de paintball. Pista americana ‘Camuflaje’. Portería de puntuación. 12-14 h. X Concurso ‘Mejor cesta de hortalizas de Murchante’, en la Calle Mayor. El jurado estará formado por hortelanos de Murchante y una representación de la Cofradía de la Tostada de Ajo. 1er premio: Trofeo y 200 €. 2o premio: Trofeo y 100 €. 3er premio: Trofeo y 70 €. A lo largo del Concurso, se celebrará un pasacalle a cargo de los Gaiteros de Albeta (Zaragoza). 12 h. Suelta de novillas bravas, en la Plaza de los Fueros. 13 h. Encierrillo chiqui con toricos simulados (desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’) y actuación de la ‘Txaranga de Ablitas’, en la Calle Mayor. 14:30 h. Comida popular, en la Plaza de los Fueros. Catering: Hotel Alhama. 17 h. Grand Prix de peñas, en la Plaza de los Fueros, amenizado por la ‘Txaranga de Ablitas’. A continuación, suelta de reses bravas hasta las 19:45h. 19 h. Tardeo. Concierto del grupo de versiones Supersonic, en la Plaza Cortes de Navarra. 20 h. Encierro de reses bravas, en la Calle Mayor. 21 h. Encierrillo chiqui con toricos simulados y a continuación, toro de fuego, en la Calle Mayor. 21:30 h. Subida de la charanga desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para correr ‘la Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en Murchante’, y posterior bajada (hasta la altura de ‘la Caixa’) a cargo de la ‘Txaranga de Ablitas’. 22:30 h. Noches de Terraza. Actuación del trío Stylo Music Show, en la Calle Triunfante (junto a la Placeta de Basiano). 00:00 h. Concierto tributo a Fito Cabrales, a cargo del grupo Fitos y El Fitipaldi, en la Calle Mayor (zona infantil). Ganadería del día: Casta Murchantina. Directores de lidia: David Aguado Álava y Javier Antón Aguado.

Santacara-Los Quintos y Quintas. 12-13 h Encierro de reses bravas: Ganadería S.A.T. Hermanos Ustarroz de Arguedas. 16:30-17:30 h Concierto En la Sociedad La Torre a cargo de la orquesta Euro. 17:30 h Ronda Con los quintos y quintas de 2005 y la Txaranga Strapalucio. 18:15-19:15 h Encierro de reses bravas: Ganadería S.A.T. Hermanos Ustarroz de Arguedas. 19:30-20:30 h Charlotada A cargo de los quintos y quintas y vacas en la plaza. Premio 150 € al mejor recortador de la tarde. 19:30-20:30 h Hinchables En el fosal para el público infantil. 20:30-22 h DJ infantil En la Plaza de los Arcos. 00:15 h Toro de fuego Por el recorrido habitual. 00:30 h Concierto Artistas del Gremio en la Plaza de los Arcos. 01:00-04:00 h Sesión de baile En la Sociedad La Torre con la orquesta Euro. Responsable del día: José Miguel Marco Director de lidia: Gonzalo Egea.

Tafalla-Dia de las Personas Mayores. 8:15 h Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla y Grupo de Txistularis. 9 h Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas. 10 h Trashumancia urbana por Avda. Ntra. Sra. de Ujué y Avda. Sangüesa. 10:45 h Salida de la Comparsa de Gigantes, Kilikis y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 11 h Ronda de la peña El Empuje que visitará las residencias de personas mayores de la zona sur de la ciudad. 13 h Ronda de Aldamara Gaiteroak acompañados de los Gaiteros de Baigorri. 13 h Ronda de la peña El Empuje. 14:30 h Centro Cívico. Comida para las personas mayores. 17:30 h En el patio de Escolapios hinchables. 17:30 h Centro Cívico. Café-concierto y bailables a cargo de la Orquesta Azabache. Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. 18 h Concurso de recortes con Toros “Ciudad de Tafalla”. A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por la peña El Empuje. 18 h Plaza de Los Fueros. Concierto a cargo de La Vil Canalla. 19:30 h Deporte Rural en la Plaza de Navarra. 20 h Ronda de la peña El Aguazón. 21 h Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21:45 h Torico de fuego. 22 h Bancos Parque Ereta. Cena joven con música (trae tu bocata) para nacidos/as en los años 2009-2011. 22 h Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla. 23:15 h Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con ‘Tadeo Jones 3’. 23:30 h Plaza de Navarra. Actuación musical con la orquesta Nueva Etapa. 00:30 h Ronda de la peña El Cierzo. 01:30 h Encierrillo de los toros que correrán el encierro.

Valtierra-San Ireneo. 8 h La primera Diana por el barrio de Katanga. 11 h Recepción de Autoridades en el M.I. Ayuntamiento, que nos acompañarán en el día grande de nuestras fiestas. 11:30 h Procesión con la imagen de nuestro Patrón y acompañados por la Banda Municipal de Música. Nos acompañarán también en nuestra procesión los Gigantes Doña Blanca de Navarra y Sanchicorrota, Al-Mustain II y Dawla, los Cabezudos de Valtierra y Gaiteros de Tudela. Nuestro Patrón será portado y acompañado por los/as Quintos/as nacidos/as en 1978 y 2003. 12 h Misa solemne. Cantará la Coral Municipal Virgen de Nieva de Valtierra. A continuación, la Banda Municipal de Música acompañará a las autoridades a la Plaza de los Fueros, donde interpretarán algunas obras del folklore navarro. 13 h Aperitivo Popular. 18:30 a 19:30 h Concierto en la Plaza de los Fueros, orquesta Welcome Band. 19 h Espectáculo infantil Mago Circonfuso, en la Plaza de la Paz. 19:30 h Txaranga acompañada por las Quintas y Quintos desde la Plaza de Jesús Lasanta (Jardín de la Carretera) hasta Paseo de La Ribera (frente al Ayuntamiento). 20 h Desencajonamiento desde el Jardín de la Carretera, con la ganadería Javier Taixé de Artajona. 20 a 21 h A continuación, Suelta De Novillas en la Plaza. 21 h Encierro. A continuación, Txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Al finalizar, Toricos simulados por la Carretera. 00:00 a 01:00 h Concierto orquesta Welcome Band. 01:15 a 03:30 h Verbena a cargo de la misma orquesta.

Villatuerta-Día de los Calderetes. 11 h Taller de circo en familia en la sala multiusos (Euskera). 13 h Cuentacuentos ‘El Libro Mágico’ en la sala multiusos (Euskera). 17 h Lanzamiento de la bola de Carmelo en la trasera del centro de salud y entrega de premios. 18 h Comienzo de la preparación de los calderetes. El fallo del concurso se dará a conocer en el descanso de la noche. 20 a 21 h Música en el Rebote con la orquesta Éxito. 21:30 h Vuelta al pueblo y torico de fuego en el barrio de abajo con la txaranga y los cabezudos. 01:00 a 05:00 h Música en el Rebote con la orquesta Éxito.