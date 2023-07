La Federación de Coros de Navarra entrega este martes su Medalla de Oro al Hospital García Orcoyen de Estella

San Pedro de la Rúa de Estella acogerá este martes, 4 de julio, la entrega de la Medalla de Oro de la Federación de Coros de Navarra-Nafarroako Abesbatzen Elkartea (FCNAE) al personal sanitario de la zona de Estella, representado por la gerencia del Hospital García Orcoyen. La entrada es libre. La Iglesia deacogerá este martes, 4 de julio, la entrega de lade laal personal sanitario de la zona de, representado por la gerencia del. La entrada es libre.

Se trata de un acto que continúa con el realizado el pasado 7 de mayo en Baluarte, donde la FCNAE entregó las primeras Medallas de Oro a los gerentes del Hospital Universitario de Navarra y de Atención Primaria, y proseguirá en octubre con la entrega de la correspondiente al Hospital Reina Sofía de Tudela. El galardón lo recogerá la directora gerente del Área de Salud de Estella, Yolanda Montenegro Prieto.

La Medalla de Oro de la FCNAE es una distinción que la federación entrega cada año a "personas o instituciones que hayan representado un valor para la sociedad a lo largo de su trayectoria, generalmente relacionadas con el mundo de la música". Sin embargo, este año, "con estos galardones queremos reforzar nuestra admiración y agradecimiento hacia todos los que siguen trabajando por nuestra salud", ha explicado en una nota el presidente de la FCNAE Carlos Gorricho.

Gorricho ha afirmado que "cantar en una coral es salud, proporciona bienestar mental a los y las coralistas y al público asistente". "Además la música coral permite socializar, llenar teatros, iglesias y aforos varios de pueblos grandes, medianos y pequeños, y en definitiva, transmitir un legado cultural e inmaterial a quienes asisten a un concierto, algo que hay que cuidar y mimar en una sociedad como la nuestra". CONCIERTO

Tras la entrega de la Medalla de Oro actuarán Wanderlust Women's Choir de Seattle (EE.UU) dirigido por Beth Ann Bonnecroy y Dori Baunsgard, junto con el Coro de Tiebas (Navarra), dirigido por Itziar Bueno.

Para finalizar, los dos coros participantes se unen para interpretar el tema 'Zatoz' compuesto por Josu Elberdin, con letra de Josune Lopez. La obra fue estrenada por FCNAE el 22 de septiembre de 2022 celebrando el Día Internacional de la Paz.

Nacho Piqueras, CEO de Oros Travel & Culture ha enmarcado el concierto en la gira que inicia este coro por primera vez a España que les lleva estos días a cantar por lugares emblemáticos como la Sagrada Familia en Barcelona o en Logroño. Piqueras ha valorado como "pura coincidencia" en el calendario el hecho de que vayan a cantar el día 4 de julio en Navarra, fiesta nacional en EEUU aunque asegura que "para las coralistas será algo más memorable y emotivo si cabe". Este coro estadounidense, formado por 40 mujeres cantarán canciones con recorrido internacional como 'A New Day', de Snyder; 'Haleluyan', de Muscogee con arreglos de Nancy Grundhal; 'Esto les digo', de Kinley Lange o 'Now is the summer springing', compuesta por John Hilton, entre otras.