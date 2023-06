La mejor de España estudia en Barañáin

Comenzó su pasión por la literatura hace siete años con las novelas de Harry Potter entre manos y ya ha obtenido su primer galardón nacional de escritura. “Desde pequeña me ha gustado escribir como una forma de plasmar las ideas que me venían a la mente y aquellas cosas que no podía decir en alto”, confiesa la protagonista de esta historia. La relación que Cristina Ripa Urzainqui (Pamplona, 2009) está construyendo palabra a palabra con el mundo de las letras dio el pasado viernes un paso de gigante con su proclamación como ganadora de la 62ª edición del Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto de Coca-Cola.

La coherencia y la economía del lenguaje fueron dos características que el jurado valoró positivamente del texto con el que Ripa, alumna de 2º de ESO del colegio Santa Luisa de Marillac (Barañáin), se impuso sobre los 12.060 jóvenes participantes. En las menos de ochocientas palabras que componen 'Después de su vida', la autora narra cómo un barrendero se encarga de conservar, barriéndolas, las historias de superación, esfuerzo y perseverancia que la pandemia ha dejado tras de sí. Este argumento le sirve para tratar temas como la esperanza, la pérdida de seres queridos y la importancia de recordar las vivencias de la gente a nuestro alrededor. “Aunque no he perdido a ningún ser querido”, aclara.

“Todos los concursantes se colocan delante de un ordenador y a las 12 h reciben un estímulo. Algunos años ha sido un vídeo, otras veces han empleado una canción o una fotografía y este año, varias palabras que debían incluir en el relato”, explica Ainhoa Garbisu, profesora de Lengua Castellana y Literatura de la alumna ganadora. Los candidatos disponen de dos horas para finalizar el escrito. Ante la exigencia de la prueba, parte de la programación del curso consiste en preparar a los estudiantes a través del trabajo de la estructura del relato corto y la coherencia y cohesión de los textos. Aunque no todos alcanzan la fase final, señala Garbisu: “Seleccionamos a cinco alumnos de cada clase de 2º de ESO”.

Como 62ª ganadora de un concurso al que se han presentado más de doce millones de españoles, a Ripa se le ha abierto de par en par una ventana de oportunidades en una futura carrera profesional asociada a la literatura. Afirma que le gustaría trabajar en el ámbito de la escritura, pero aún no tiene decidido a qué se quiere dedicar con exactitud. Por lo pronto, disfrutará del regalo al que su victoria en el certamen le otorga acceso, un curso de escritura creativa 'online', y del reconocimiento de todo su colegio, con Garbisu como exponente: “Nunca habíamos ganado este premio, así que se puede imaginar la alegría, la emoción y el orgullo que sentimos”. Y también elogió a una generación muchas veces criticada por su atracción hacia las pantallas: “Me gustaría resaltar a personas como Cristina. Estamos muy acostumbrados a decir que los jóvenes de hoy en día no hacen más que pasar tiempo en las redes sociales. Sin embargo, hay una gran parte de la juventud, doy fe, que disfruta leyendo un libro o plasmando una historia sobre un folio en blanco. ¡Vamos a apostar un poco por ellos!”