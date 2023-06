Sting, primer artista confirmado de un nuevo Starlite madrileño en diciembre

El Grupo Starlite e Ifema Madrid han alcanzado un acuerdo para celebrar una edición navideña del festival Starlite Occident de Marbella en Madrid los días 14, 15 y 16 de diciembre y han anunciado la participación de Sting.

Starlite saldrá por primera vez de Marbella con este nuevo formato denominado 'Christmas by Starlite' que promete traer a "estrellas de altísimo nivel internacional y nacional" al pabellón 6 del recinto ferial de Ifema Madrid.

El músico británico, primer artista confirmado, actuará el viernes 15 de diciembre con un concierto de su gira My Songs, que ya ha recalado, a comienzos de junio, en Bilbao, Tenerife y Gran Canaria.

En ella, el ganador de 17 premios Grammy repasa los grandes éxitos de su carrera en solitario y al frente de The Police, como 'Fields of Gold', 'Shape of my Heart', 'Roxanne' y 'Demolition Man' o 'Englishman In New York', 'Every Breath You Take' y 'Message In A Bottle'.

Sting estará acompañado por una banda de rock eléctrico y el artista invitado para este concierto será su hijo, Joe Sumner.

Las entradas saldrán a la venta en la web de Sting el martes 27 de junio a las 10 de la mañana solo para miembros de su club de fans, y al día siguiente a partir de las 12 del mediodía para el público general a través de christmasbystarlite.com