Pamplona se entrega a Pablo Alborán

El Navarra Arena estaba a oscuras. En las dos pantallas al lado del escenario solo se ven imágenes de un estudio de música. Son las 21:40 (diez minutos más tarde de lo previsto) y suenan tres acordes. Se escucha el griterío de la gente. Es Pablo Alborán en el escenario, con las manos al piano. Con Deseo empezó el concierto.

Vestido con un traje de chaqueta gris, camiseta blanca y zapatillas, Pablo Alborán levantaba pasiones en el público. “Guapo, guapo”, “te amo” y “me quiero casar contigo” eran gritos recurrentes. Sobre todo, cuando anunció que el concierto tenía incluido un viaje en el tiempo. Cantó Solamente tú, la canción con la que saltó a la fama allá por 2009 en YouTube. “Gracias por mantener viva mi música”, agradeció el cantante con la mano en el corazón.

“Bravo Iruña. ¿Cómo estáis, Pamplona?” gritó Alborán a un público entregado desde el primer momento. Después de Murcia o Valencia, el cantante malagueño aterrizó en Pamplona para estrenar la gira de su sexto disco, La Cuarta Hoja. “Tenía muchas ganas de venir después de todo el cariño que siempre me habéis mostrado”, confesó Alborán.

“Es la segunda vez que vengo a verlo. Te puede gustar más o menos, pero no se puede negar que es muy buen músico”, explicaba Lenin Núñez. Al ritmo de No vaya a ser (del álbum Prometo), Alborán solo sonreía: Pamplona estaba entregada y el prometió pasarlo bien las siguientes dos horas.

GLOBOS EN LA PISTA

En la primera fila de la pista del Navarra Arena se veían globos blancos que las fans más rápidas agitaban todo el rato. A Pablo Alborán no hay instrumento que se le resista, y así lo demostró. El piano, los timbales, el cajón, la guitarra eléctrica, la guitarra española y hasta palmas flamencas. “Es el tercer concierto al que vengo, y me encanta”, contaba Mónica Legarra, que fue con una amiga. Las dos se emocionaron en más de un momento.

“La siguiente canción está pensada para el directo. No está en ninguna plataforma. Es para el directo, dedicada a quienes compráis entradas y seguís apostando por la música. Es para que os arriméis a vuestro compañero o compañera”, explicó Pablo ante un público que no paraba de saltar. En el escenario, él también bailó.

Alborán se atrevió hasta con Peces de ciudad, una canción de Sabina, quien también cantará en el Navarra Arena el próximo 15 de septiembre. Sin parar de recorrer el escenario, Pablo Alborán encadenaba una canción con otra ante un público emocionado. En el fondo del escenario se intercalaban escenas de sus videoclips e imágenes del directo.

“Un fuerte aplauso a los cuatro genios que me acompañan”, pidió Alborán. Dos guitarras eléctricas, una acústica y una batería que no pararon de sonar en todo el concierto acompañando el son de sus baladas y adaptándose a las improvisaciones del directo. “Pablo Alborán gana en directo”, explicó Lenin Núñez. .

GRACIAS, PAMPLONA

“Me gusta mucho Pablo Alborán. Después de una semana intensa he podido disfrutar con una amiga del concierto y viendo vibrar a Pamplona de esta forma”, sentenció Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona, quién también bailó al ritmo de Alborán.

“Me he emocionado, he bailado mucho y lo he disfrutado”, resumía por otra parte el concierto María Sagastibeltza, quien había venido desde Leitza con una amiga.

“A vivir, que esto se va en dos días. Gracias Pamplona”. Eran las 23:16 horas y Pablo Alborán se despedía de Pamplona. “Otra, otra”, se escuchaba corear entre sus fans. Y Pablo Alborán cumplió. Llueve sobre mojado, la canción que canta a dúo con Aitana sonó para despedirse de sus fans navarros. “Disfrutad de más fiestas como os merecéis. Hasta siempre”. Así cerró Pablo Alborán su concierto a las 23:29 horas, cumpliendo con las dos horas que prometió. “Me he quedado con ganas de más”, decía una señora del público.