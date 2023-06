Seguidores de diferentes partes del mundo esperan en el Navarra Arena para el concierto de Pablo Alborán

Pablo Alborán no da un concierto en las Islas Canarias", cuenta Deirdre Espino Martín, de 23 años. Ella no estaba dispuesta a esperar más. “Si él no viene, tendremos que ir nosotros a verle”, explica Espino en las inmediaciones del Navarra Arena. Sus padres y ella salieron de Gran Canarias y llegaron ayer a Pamplona. Pablo Alborán no solo les ha llevado a recorrer el país hasta la capital navarra, también les ha hecho juntarse con una cuadrilla de diferentes lugares, por ejemplo, Venezuela, que han compartido con ellos tiempo y sillas plegables. Así la espera es más amena, una espera que comenzó a las nueve de la mañana cuando llegaron a la inmediaciones del Arena. No es una excepción, se quedan cortos con casos como el de Ana González, de 42, y Leti Martín, 37. "Hace cinco años queno da un concierto en las Islas Canarias", cuenta Deirdre Espino Martín, de 23 años. Ella no estaba dispuesta a esperar más. “Si él no viene, tendremos que ir nosotros a verle”, explica Espino en las inmediaciones del Navarra Arena. Sus padres y ella salieron de Gran Canarias y llegaron ayer a Pamplona. Pablo Alborán no solo les ha llevado a recorrer el país hasta la capital navarra, también les ha hecho juntarse con una cuadrilla de diferentes lugares, por ejemplo, Venezuela, que han compartido con ellos tiempo y sillas plegables. Así la espera es más amena,cuando llegaron a la inmediaciones del Arena. No es una excepción, se quedan cortos con casos como el de, de 42, y, 37.

Miguel Osés

“Nunca nos perdemos una gira”, asegura Ana González, aunque eso implique llegar el jueves y pasar la noche en una tienda de campaña. Ya están acostumbradas y se lo pasan bien. Comparado con los inicios, Martín cuenta que cada vez se preparan mejor: “En la primera gira no teníamos colchón e íbamos con esterilla”. “Si eso”, puntualiza González. González, de Salamanca, y Martín, de Cartagena, se conocieron en 2013, en un concierto de Alborán. Desde entonces han viajado por toda España, hasta cruzar la frontera e ir a escuchar al cantante a París, Roma o Londres. Cuando se les pregunta por qué tantos viajes por el artista, no pueden dar una respuesta rápida. “Si no lo llevas dentro, es difícil explicarlo”, cuenta Martín.

Llevar dentro este gusto resulta algo que cumple a la perfección Melisa Martínez Hernández, mexicana que reside en Reino Unido. Ha venido junto con su pareja a Pamplona sólo para el concierto.

Hay personas que recuerdan con total claridad la primera canción. Olaia Sarriegui, Solamente tú. De camino a Andalucía, sonó en la radio y hasta el día de hoy continúa escuchando su música. De 29 años y de Donosti, Sarriegui lleva una camiseta de Pablo Alborán, aquel que, con su música, está cuando lo necesita.

LA FAMILIA DE VIAJE

Juan José Vázquez Real luce una camiseta de Pablo Alborán. Se la regaló su madre porque la pasión por Alborán es cosa de familia, así lo demuestran sus hijas, que lo acompañan. “Pablo Alborán ha tenido bastante significado para mi vida y la de mis hijas. Las canciones son importantes para nosotros y las cantamos juntos”, comparte este hombre que viene desde Barcelona.