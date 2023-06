Hemingway y Pamplona, unidos por un pasodoble con tintes de 'jazz'

Orlando Soccavo es un profesor de música que vive en Alemania. Ningún miembro de La Pamplonesa había tenido contacto con él hasta hace un mes, y tampoco consta que tenga relación ni con la ciudad ni con los Sanfermines. Sea como fuere, su arrojo de enviar a la banda municipal una composición que fusiona el pasodoble con el 'jazz' bajo el título de 'Don Ernesto' fue el punto de partida del concierto celebrado este viernes por la tarde en la plaza Leonor de Trastámara (Iturrama Nuevo) en honor a Hemingway.

“Para nosotros ha sido un regalo que, además, se ha dado en un momento muy apropiado”, celebraba J. Vicent Egea, director de la formación musical. No sólo por el centenario de la primera visita del escritor a Pamplona, sino también por el deseo de “ir calentando los motores sanfermineros”. Y es que la obra cuenta con referencias inequívocas a las fiestas: “A San Fermín pedimos”, se lee en los últimas notas de la partitura.

La conjunción del pasodoble español y el 'jazz' estadounidense en una misma obra no supuso complicaciones para el elenco de La Pamplonesa. “Estamos acostumbrados a tocar todo tipo de música”, aseguraba Egea. Aunque eso no significa que el dominio de la melodía fuese inmediato. “En la primera sensación soy muy respetuoso porque no sale como tiene que salir y no se conoce la obra. A medida que la practicamos, escuchamos con mayor claridad la idea de fusionar dos estilos completamente diferentes. Al principio nos chocó, pero es una composición bien hecha, así que implementamos la propuesta de Soccavo perfectamente”, comentaba el maestro.

PRIMER CONCIERTO DE 2023 AL AIRE LIBRE

Cincuenta vocalistas, trompetistas, fagotistas y percusionistas, entre otros profesionales de varias disciplinas musicales, se prepararon para el que fue el primer concierto al aire libre de la banda en lo que va de año, en el que también se interpretaron canciones sobre temáticas ligadas a Pamplona como Osasuna y las peñas. Los entornos abiertos entrañan riesgos añadidos, como “que el escenario esté junto a un parque de niños o un bar con música”, alertaba el director. La acústica también puede jugar una mala pasada, y es que “nunca se sabe cómo puede sonar”. Aún así, Egea destacaba que estos conciertos son más distendidos y populares porque la gente busca en ellos propuestas “que no supongan un esfuerzo intelectual, sino que sean una especie de pasatiempos”. Desde La Pamplonesa expresaban también su interés en organizar un evento en una de las plazas más recientes de la ciudad “para probar la respuesta de las personas del barrio y explorar nuevas posibilidades”.