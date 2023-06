Los diez conciertos imprescindibles en el Azkena Rock Festival de Vitoria

El Azkena Rock Festival de Vitoria cuenta las horas para encender la llama de la vigesimoprimera edición que prenderá este jueves y se mantendrá viva hasta el sábado, con más de 50 bandas, entre las que destacan 10 imprescindibles para vivir la esencia de un festival cómodo y para todos los públicos.

Con el hilo conductor de la guitarra, tres grandes escenarios y dos pequeñas salas marcarán el ritmo de un recinto que contará con grandes artistas internacionales.

1. Iggy Pop. Es el cabeza de cartel. Repite por tercera ocasión en el Azkena, pero lo hace 20 años después, aunque posiblemente subirá al escenario como lo hace habitualmente, sin camiseta. Repasará toda su carrera con temas icónicos como 'The Passenger' o 'Lust for life'.

2. The Pretenders. Apunta a ser uno de los pocos conciertos con más toque "popero". La reconocible voz de Chrissie Hynde se escuchará en el escenario principal del festival con baladas como 'I’ll stand by you' o temas más movidos como 'Don’t get me wrong', para trasladar al público a la década de los 80 y los 90.

3. Rancid. La banda californiana traerá parte de su repertorio ska y rock, todo ello con el particular punk que les caracteriza. Atrás quedaron sus peinados y sus crestas, pero mantienen una energía sin igual sobre el escenario.

4. Lucinda Williams. Es un valor seguro. Esta cantautora estadounidense es una de las mayores compositoras del folk, el country y el rock de las últimas décadas. Tres Grammy dan buena muestra de la calidad de una de las estrellas más esperadas de esta edición.

5. Incubus. La banda californiana cuenta con el sonido más auténtico. El rock alternativo de la banda liderada por Brandon Boyd se ha convertido en leyenda en este siglo XXI tras sus grandes éxitos a comienzos del año 2000. 'Drive' es un ejemplo de ello, pero el repertorio es muy extenso.

6. Alter Bridge. Se trata de una banda norteamericana ligeramente joven, formada en 2004, aunque se podría considerar como una refundación de Creed con un sonido más “hard-rock” y “metal”, que recuerda a bandas del pasado, pero que brilla con la voz de Myles Kennedy.

7. Lucero. La camaleónica banda pasa por muchos estilos en sus once trabajos, aunque se detienen con acierto en el country sureño donde destaca la rasgada voz de Ben Nichols.

8. Ana Popovic. Bendecida por Bruce Springsteen, esta balcánica, afincada en Estados Unidos, lleva consigo el blues más auténtico allá por donde pasa y deleita a su público con los rasgueos y punteos de su inseparable guitarra.

9. El Drogas. El navarro es ya una leyenda del rock nacional. Tras su salida de Barricada y su gira con otras bandas, ha decidido despedirse con un homenaje al que fue su grupo en su 40 aniversario, fundado por él mismo.

10. Matchbox. Avalados por una carrera de más de 40 años, es uno de los grupos de rockabilly más legendarios. 'Rockabilly Rebel' les puso en el mapa en 1979 y no han parado de girar con un sonido anclado en los años 80 que mantiene su esencia.

Al centro de Vitoria también llegará el rock con dos conciertos gratuitos en la Virgen Blanca. Los británicos 'The Fuzillis', el viernes, y 'Chuck Prophet & The Mission Express', el sábado, servirán de aperitivo para los más madrugadores desde las 13.30 horas.