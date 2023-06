Barricada, con El Drogas y los suyos, sin fecha de caducidad

Barricada y cuyo repertorio estaba compuesto por los temas de la banda chantreana. A las 22.30h, mientras el público seguía entrando de manera bastante ordenada en el pabellón, La Perra Blanco, el grupo gaditano de rockabilly telonero del concierto, se despedía de un respetable, que lo premió con una gratificante ovación final. El Drogas cerró este sábado en el Navarra Arena la gira conmemorativa del 40 aniversario del primer concierto dey cuyo repertorio estaba compuesto por los temas de la banda chantreana. A las 22.30h, mientras el público seguía entrando de manera bastante ordenada en el pabellón, La Perra Blanco, el grupo gaditano de rockabilly telonero del concierto, se despedía de un respetable, que lo premió con una gratificante ovación final.

En los diez minutos siguientes en la pista ya no cabía un alma... Mientras sonaba por los altavoces 'Stop your sobbing' de The Pretenders dieron las 23.00 y a las 23.02 se apagaron las luces de pista... Se rumiaba la salida de El Drogas y los suyos. Entonces, empezó a sonar una armonía a 4 voces. “No mires para otro lado. Presta atención que vamos a salir”. Y así, a las 23.04, El Drogas lanzaba su risa diabólica de La silla eléctrica...