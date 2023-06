Fans de Alejandro Sanz hacen ya fila en el Navarra Arena para el concierto del sábado

su gira 'Sanz en Vivo'. Hace escasos días el cantautor y compositor madrileño de 54 años Alejando Sanz anunciaba en Twitter que atravesaba una crisis personal. Aún así, este martes el propio Sanz confirmó que el show, agendado para las 19 horas del sábado (el concierto comienza a las 21:30 h), seguía adelante. Los navarros y fans de Alejandro Sanz ya ultiman preparativos para el concierto del cantante este sábado en el Pabellón Navarra Arena. De hecho, algunos han querido desplazarse ya hasta las inmediaciones del recinto donde el artista dará el concierto con el que arrancará la segunda parte deHace escasos días el cantautor y compositor madrileño de 54 años Alejando Sanz anunciaba en Twitter que atravesaba una crisis personal. Aún así, este martes el propio Sanz confirmó que el show, agendado para las 19 horas del sábado (el concierto comienza a las 21:30 h), seguía adelante.

Este espectáculo, que comenzará a las 21.30h y tiene dos horas de duración, inició su tour en Ciudad de México el pasado febrero, rondando luego por toda Latinoamérica, hasta llegar a la capital navarra, desde donde emprenderá su recorrido por todo el territorio español. Aún quedan algunas entradas a la venta, a precios entre 55 y 265 euros.

CRISIS PERSONAL DEL CANTAUTOR

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, explicaba el artista español de mayor éxito en todo el mundo de las últimas décadas el 27 de mayo en Twitter.