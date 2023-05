La edición de verano del 'Âme Dance Experience' aterriza este fin de semana en la Plaza de Toros de Pamplona, los días 2, 3 y 4, con el diseño, el arte, la música y la gastronomía como principales ejes de acción.

Este viernes, sábado y domingo el centenario coso pamplonés se elevará como el escenario perfecto en el que se desarrollará Âme&Dance. Esta particular muestra cultural contará con la presencia de más de 45 artistas y marcas de autor, conformando el mayor mercado de arte, diseño, música en directo, zona gastronómica con foodtrucks, cervecitas, cocktails y zona infantil que se celebra en la capital navarra.

De hecho, Âme se instala de nuevo en la Plaza de Toros con una novedad: el "Âme Dance Experience". Una versión customizada de las famosas "Ecstatic Dance" que tanto auge han cogido en Europa tras la pandemia de la covid-19.

Se trata de la innovadora puesta en marcha de un espacio de libertad y conciencia, en el que las personas participantes pueden expresar a través del cuerpo y la danza siempre con un hilo conductor; la música (con la improvisación del Dj). Y todo ello con el desarrollo de unas normas muy claras durante la sesión: no comunicarse verbalmente, bailar descalzos, respetar el espacio y evitar conversaciones, no tomar drogas ni alcohol y no usar móviles ni cámaras.

El precio de cada entrada individual por día volverá a ser de 2,50 euros (entrada gratis para menores de 12 años), mientras que la participación individual en el "Âme Dance Experience" tendrá un costo de cinco euros. Cuando el mercado cierre sus puertas, a las 21 horas, el escenario cobrará vida con una experiencia musical única en Pamplona.