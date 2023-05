La sede de Cruz Roja Navarra fue ayer el lugar escogido para la presentación del último trabajo de los investigadores Guillermo Sánchez Martínez (Barcelona, 1961) y Jon Arrizabalaga Valbuena (Oviedo, 1956), 'Entre carlistas' de John Furley. Un humanitario inglés que viajó al frente norte de la tercera guerra carlista en los convulsos meses de mayo y junio de 1874, “dispuesto a actuar como observador ‘neutral’ del cumplimiento del Convenio de Ginebra aceptado por ambos bandos, y a extraer de esa experiencia lecciones para mejorar la organización logística de ambulancias y hospitales en las guerras”.

El relato de Furley, que conocía y admiraba al médico pamplonés Nicasio Landa (1830-1991), cofundador de la Cruz Roja Internacional y de sus sociedades española y navarra, “no deja indiferente a nadie”, señaló en el acto uno de los autores del trabajo, Guillermo Sánchez. “Puedes odiarlo y descubrir que te gusta, o puede gustarte y descubrir que lo odias”, remarcaba. Entre la flema y la altivez británicas, “matizadas por la intención benevolente y compasiva del protagonista”, su descripción de paisajes y paisanajes, tanto rurales como urbanos, del interior del País Vasco-Navarro y de la costa cantábrica entre Bayona y Santander, “atrapan al lector en un curioso periplo por una de las zonas más castigadas del conflicto”, añadía el coautor Jon Arrizabalaga.

En la presentación de 'Entre carlistas', a la que asistió también la presidenta de Cruz Roja Navarra, Isabel Cadena Riera, ambos estudiosos relataron que habían encontrado el texto de John Furley en el ámbito de una investigación que realizan desde hace 15 años sobre el humanitarismo en las guerras. Furley había publicado su texto en 1876, a su vuelta a Londres, obviamente en inglés, y nunca volvió a reeditarse; así que pensaron que el relato en primera persona de un humanitario inglés tenía interés en sí mismo y, además, era inédito en castellano, por lo que se les ocurrió hacer una edición anotada con aspectos, personajes y circunstancias que pudieran ayudar al lector a comprender mejor estos sucesos históricos.

Por un lado, Martínez aclaró que el libro tiene varios niveles de lectura: “el del origen y las actuaciones de la Cruz Roja vistas desde un humanitario inglés, el de un relato de viajes que ofrece una imagen del norte del país vista por un británico de determinada clase social o el de la polémica acerca de si la Cruz Roja podía intervenir o no en un conflicto civil”.

Arrizabalaga recordó, por otro lado, que “en 1874 las víctimas de las guerras civiles no estaban amparadas por la Convención de Ginebra” -firmada en 1869, un año después de la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja-, y que no sería hasta 1976 o 1977 cuando la propia Cruz Roja Internacional acordó cambiar su objetivo de actuación “de guerras internacionales a conflictos armados” para poder dar cabida en su seno a la intervención y el auxilio cuando no había una frontera de por medio. “Esto sucedió aquí, en el norte del país, cien años antes -subrayó- por la decisión que se tomó en la Cruz Roja Navarra, la Cruz Roja Española y la Cruz Roja francesa frente al Comité Internacional de intervenir en un conflicto civil, algo inédito hasta la fecha”.

No obstante y aunque en general la actuación de la Cruz Roja en la tercera guerra carlista fue “exitosa”, cuando el conflicto empezó a ponerse más crudo -relató Martínez- comenzaron a surgir iniciativas de parte, es decir, “para socorrer solo a los de un bando”. “Es lo que sucede en todos los conflictos, que es más difícil mantener la cabeza sobre un tipo de principios y más fácil deformarlos y hacer las actuaciones de parte”, abundó.

Además de 'Entre carlistas', Arrizabalaga y Sánchez editaron en 2016 en esta misma colección (Ensayo y Testimonio, 180, de Pamiela) 'Muertos y heridos', una antología de textos literarios y científicos de Nicasio Landa, precedida de un completo estudio sobre la figura del médico pamplones, “en la que relataba las vicisitudes de la asistencia sanitaria en el mismo frente norte de aquella tercera insurrección fratricida”.