Nueva obra sobre música y literatura del IES Barañáin

IES Barañáin que ha cursado la asignatura Proyecto de Música. Se trata de una iniciativa puesta en marcha en el curso 2016-2017 y que el departamento de educación ha reconocido en dos ocasiones como proyectos de innovación educativa. Colaborarán también estudiantes de 4º de ESO que cursan Música, de parte del alumnado de 2º de Bachillerato o los que intervienen en TIC. También se sumarán el coro de profesorado del centro y de la orquesta del musical compuesta por profesorado, exprofesorado, alumnado y exalumnado del centro junto con otros del Conservatorio Superior de Música de Navarra. El Auditorio Barañáin este domingo 28 de mayo (7,5 euros) y la Casa de Cultura de Burlada el 9 de junio (6 euros con recaudación destinada a Medicus Mundi) acogerán una nueva representación del alumnado de primero de Bachillerato delque ha cursado la asignatura. Se trata de una iniciativa puesta en marcha en el curso 2016-2017 y que el departamento de educación ha reconocido en dos ocasiones como proyectos de innovación educativa. Colaborarán también estudiantes de 4º de ESO que cursan Música, de parte del alumnado de 2º de Bachillerato o los que intervienen en TIC. También se sumarán el cdel centro y de ladel musical compuesta por profesorado, exprofesorado, alumnado y exalumnado del centro junto con otros del

En esta ocasión el hilo conductor será la historia de dos amigos de Barañáin que estudian Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca y tienen que realizar un trabajo sobre 'Música y Literatura'. Buscarán para el trabajo canciones con esa temática y mostrarán la vida universitaria. Saldrán piezas como 'Lobo hombre en París', 'Txoria txori', 'Alfonsina y el mar', 'La Mentira', 'Every breath you take' o 'Voy a pasármelo bien'. Se interpretarán en directo junto al coro y la orquesta.