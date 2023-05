Muere Andy Rourke, bajista de The Smiths, debido a un cáncer de páncreas

Andy Rourke, bajista de The Smiths, ha fallecido a la edad de 59 años debido a un cáncer de páncreas, según ha anunciado en redes sociales su excompañero de la banda británica Johnny Marr.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad. Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en este triste momento", ha afirmado Marr.

Con la formación original compuesta por Rourke, el líder Morrissey, el guitarrista Marr y el baterista Mike Joyce, The Smiths tuvo una serie de éxitos en la década de 1980 con canciones como 'Heaven Knows I'm Miserable Now' y 'Girlfriend In A Coma'. La banda, impulsada por Marr y Morrissey, se separó en 1987 y a lo largo de su carrera lanzó álbumes como 'The Smiths' y 'Meat is Murder'.

La desaparición del cuarteto de Manchester fue una de las más sonadas en el mundo de la música del Reino Unido, cuyas consecuencias llevaron a Joyce y Rourke a litigar con Morrissey y Marr en los tribunales por cuestiones de derechos de autor en 1989.