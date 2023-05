La Universidad de Columbia ha anunciado este lunes los ganadores y finalistas de los Premios Pulitzer 2023, otorgados por recomendación de la Junta del Premio Pulitzer, donde tres periodistas ucranianos, Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka y Vasilisa Stepanenko, se han alzado con la condecoración por la cobertura de la guerra de Ucrania desde Mariúpol para Associated Press. Asimismo, la periodista Lori Hinnant ha sido reconocida con el mismo premio.

Los finalistas de la categoría de Periodismo (servicio público) han sido Austin American-Statesman, en colaboración con USA Today Network The Washington Post.

Los cuatro periodistas cubrieron el asedio de Mariúpol durante la invasión rusa de Ucrania para Associated Press. Maloletka, en particular, hizo una fotografía de una mujer herida como resultado del atentado con bomba en el hospital de maternidad que ganó World Press Photo of the Year