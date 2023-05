Escudos que ya no están en las calles de Pamplona (5) Jarauta (Antigua de Pellejerías) Es una calle que no conserva ningún escudo de armas en la actualidad. En realidad, nunca tuvo muchos, porque no abundaban los hidalgos. El armorial de Aoiz de Zuza sí recoge cuatro, en las casas más distinguidas, las más cercanas a lo que hoy es San Saturnino

