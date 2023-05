Ni un fin de semana ‘libre’ de festivales de verano

Si antaño, dicen, una ardilla podía cruzar la península saltando de árbol en árbol sin tocar suelo, la proliferación de festivales por todo el territorio hace posible que hoy un melómano o simplemente un bon vivant con tiempo y dinero pueda pasar todo el verano, incluso desde ya mismo y hasta octubre, viviendo inmerso en estas citas musicales. Ni un solo fin de semana, y a veces entre semana, ‘libre’. Aquí van medio centenar, aunque no están todos los que son, pues la oferta es muy amplia y cada pueblo de España parecer querer el suyo. La lista incluye rock, pop, indie, heavy, punk, rockabilly, garage, música urbana, reggaeton, electrónica...

Se añaden dos o tres sold out (todo vendido), por si hubiera interés de comprar entrada a alguien que no pueda acudir, pues la mayoría de festivales no devuelven el dinero. Ni siquiera estando en el hospital, comprobado el año pasado con el Mad Cool, que hizo caso omiso a la petición de devolución por intervención quirúrgica grave.

OMNIPRESENTES: GANA EL INDIE

Encontramos artistas que se pasarán el verano de ‘festi’ en ‘festi’. Ocurre especialmente con bandas y músicos ‘indies’, que además de tener una cita dedicada a este estilo, el Contempopránea en Olivenza (Badajoz), participan en muchos de estos encuentros: Viva Suecia, León Benavente, Iván Ferreiro, Xoel López y Deluxe, Second, Vetusta Morla, Shinova, Carolina Durante, Dorian, Miss Caffeina, Sidonie, Lori Meyers... Casi podríamos escuchar a algunos de ellos cada fin de semana en algún punto de nuestra geografía. Franz Ferdinand son también de los más ‘ubicuos’.

EL MODELO 'FRONT STAGE'

Los precios aquí señalados no incluyen gastos de gestión y están sujetos a cambios conforme se aproxime el festival, abriéndose la posibilidad de comprar entradas de día según avancen las fechas. Siempre aparece el ticket mas barato, no pases VIP ni similares, como el modelo ‘Front Stage’ (frente al escenario) o ‘Golden Circle’ (círculo dorado). Ideas que se están poniendo cada vez más de moda, como pagar más, hasta 100 euros adicionales al precio ‘normal’, por estar delante, algo bastante molesto porque al final se trata de que el que más (dinero) tiene, ve mejor.

Esto rompe con una histórica regla no escrita: hasta ahora el secreto era llegar pronto para coger sitio o buscarse la vida. En el Share Festival Negrita de Barcelona, de música urbana, si pagas un suplemento de 20 euros tienes derecho a estar cerca de los artistas, en una zona exclusiva, esa palabra tan guay que en realidad no quiere decir otra cosa que excluyente. Se ve por todas partes; en el concierto de Metallica en San Mamés, en el reciente de Robie Williams en el Palau Sant Jordi de Barcelona o en el de Nick Cave and The Bad Seeds en el festival All Points East de Londres el verano pasado. A veces son apenas cinco metros, como en este último caso, pero en otros hablamos de una distancia escandalosa, casi la mitad del recinto, como en el de Williams.

Hay artistas en desacuerdo con esta política que en muchas ocasiones reserva esa zona VIP para invitados, amigos de la organización, patrocinadores o influencers a los que se les regala para que hagan publicidad. Sucede a veces que la zona permanece casi vacía. Josh Homme, de Queens of the Stone Age, bramó desde sus casi dos metros de altura a la multitud del Mad Cool en 2018 para que los fans saltaran la valla que delimitaba la zona VIP (costaba 175 euros frente a los 85 del pase normal) y se acercaran al escenario. Lo hizo también Franz Ferdinand con este tuit del cantante, Alex Kapranos: “Me encantó el Mad Cool, pero odio las zonas VIP y los Golden Circles. Ese tipo de ‘P’ (persona) que se considera ‘V. I.’ (muy importante) tiende a interesarse más por los selfies que por volverse loco con una banda. No digo que no haya sitio para ellos. Lo hay. Al fondo”.

ARISTAS ENFADADOS

Denunciable llega a ser una práctica que exaspera a algunos artistas. La web de venta de entradas Ticketmaster, que posee buena parte del mercado, registra importantes caídas en su página que dificultan la compra en los primeros momentos y añade gastos de gestión vergonzantes, como acaba de denunciar The Cure, que ha conseguido que esta devuelva a sus fans parte del dinero de la entrada a uno de sus conciertos, 10 euros. Difícil solución; en 1994 Pearl Jam ya se quejaba de lo mismo.

Otra empresa, Viagogo, de reventa entre fans, acumula miles de denuncias; cuando en Ticketmaster los pases se han agotado el primer día, en esta web se ofrecen infladísimos, al doble o triple de su precio original, y con mensajes agresivos como ‘son los últimas’, ‘queda solo un 2%’. Mejor comprar en webs oficiales.

LA COMIDA... ¿DE FUERA?

Años y años preguntándonos lo mismo. ¿Podemos llevar nuestra comida y bebida -un par de míseros sándwiches, un plátano, acaso bizcocho casero, por qué no un cachopo- o estamos obligados a comprar lo que hay dentro del recinto y pagar cantidades a veces de más por alimentos que pueden apetecernos... o no? Eso es lo que pretenden los promotores explicándolo en las condiciones cuando formalizamos la venta, y así nos lo recuerdan las personas de la entrada que nos exigen que enseñemos bolsos y mochilas.

La OCU dice: “¿Es legal esta práctica? Es controvertida. Un informe de Consumo sobre cines concluyó que prohibir la introducción de comida y bebida del exterior, estando permitido su consumo si se han adquirido en el interior, es abusivo e ilegal”. FACUA denunció el año pasado al Reggaeton Beach Festival por este motivo. Habrá que sopesar la conveniencia de perder el tiempo discutiendo en la entrada esta cuestión.

LA PULSERITA '0HUCHA'

Lo de la pulserita ‘hucha’ ha resultado una forma de obligar a una cola más y de conseguir dinero fácil. ¿A quién le apetece quedarse un poco más a ciertas horas de la madrugada para recuperar el euro que sobra? Además de tener que preguntar cuánto queda para recargar. Vayan sumando e imaginarán lo que puede recaudar el organizador con el invento. También están los tickets (o monedas de festival), que son tangibles y más fáciles de gestionar.

Aunque a veces no funcione, como en el concierto que Love of Lesbian ofreció en el faro de Ajo (Cantabria) en septiembre. El bolo empezaba y la mayor parte de los espectadores hacía colas larguísimas en los dos puntos de venta de tickets de comida y bebida. Al final, ante el descontrol, los responsables permitieron a los asistentes romper filas para ir corriendo a la barra con dinero en metálico o tarjetas de crédito.

EL 'UNIFORME'

Los chicos, camisa florida o camiseta de grupo. Ellas, sobre todo, con pantalones cortos y tirantes. Ah, y ese maquillaje de moda con pegatinas de brillantitos, glitter lo llaman. Gorro y crema solar son los verdaderos must. La cosa es disfrutar de la música y el ambiente. Y si el de al lado no calla, hay sitio donde ir, a poder ser, nunca detrás de la eterna chavala a hombros del noviete.

CALENDARIO

​MAYO

5-7. FLAMINGO BEACH (Cabo de Gata, Almería) Bono 45€. Finale, The Covids, Lost Cat, Prison Affair, Los Twangs...

5-6. BEACH RIOT (Benidorm) 65€ bono, 40/45 día. The Meteors, UK Subs, El Altar del Holocausto, Bones of Minerva...

5-6. GALIA METAL (Pozal de Gallinas, Valladolid) Bono 54€, día 28 y 34. Ecstatic Vision, Easy Ryder, Kanonenfieber, Scanner, Toxic, Obús...

18-20. MALLORCA Live (Calviá) Bono 124€, día 59. León Benavente, Vetusta Morla, Second, Black Eyed Peas, Black Rebel Motorcycle Club, Chemical Bro.

19-20. ESMORGA (Sarriá, Lugo) 40€. Punsetes, Don Gonzalo, Last Days of April...

26-27. SPRING (Alicante) Bono 55€, día 39. Leiva, Fangoria, Carolina Durante, Shinova, Lori Meyers, Ojete Calor...

26-28. TRIBU (Burgos) Bono 20€. Josh Rouse, Cabra Mecánica, I. Fernández y D. Morao...



JUNIO

PRIMAVERA SOUND (31-4 Barcelona. 7-11 Madrid) Bono 325€, día 125. Pet Shop Boys, Rosalía, Blur, Depeche Mode, New Order, Goldfrapp, Bad Religion, The War On Drugs...

8-11. PALENCIA SONORA (Palencia) Bono 60€. Sidonie, Lori Meyers, Ginebras...

9-10. LES ARTS (Valencia) Bono 30€ (sold out). Vetusta Morla, La Casa Azul, Second, Rufus T. Firefly, Viva Suecia, Sidonie, Carolina Durante...

9-10. SHARE (Barcelona) Bono 64€. Bizarrap, Quevedo, Dellafuente...

15-17. AZKENA ROCK (Vitoria) Bono 155€, día desde 50. Iggy Pop, Drogas, Monster Magnet, Pretenders, Calexico, Incubus, Lucinda Williams...

17-25. BOSQUE SONORO (Mozota, Zaragoza) Bono 66€, día 44. Costa Brava, Iván Ferreiro, León Benavente, Florent y yo...

22-24. TOMAVISTAS (Madrid) Bono 95€, día 45. Casa Azul, Ginebras, Triángulo de Amor Bizarro, Los Punsetes, Mujeres...

23-24. BBK LEGENDS (Bilbao) Bono 95€ y día 60. The Cult, Chris Isaak, The Waterboys, Uli Jon Roth, Nikki Hill...

23-25. ROCK IMPERIUM (Cartagena). Bono 180€.y día desde 85. Kiss, Deep Purple, Europe, Helloween...

28-1. RESURRECTION (Viveiro, Lugo) Bono 199€, día desde 69. Pantera, Slipknot, Parkway Drive, Powerwolf...

28-1. MÚSICA EN GRANDE (Torrelavega, Cantabria) Bono 75, día desde 30. Suede, Alejandro Fernández, Lori Meyers, Shinova, Alejandro Sanz...



JULIO

30-2. ESPINA FEST (Vega de Espinareda, León) Gratis. The Jackets, Maharajas, Pájaro...

30-2. RÍO BABEL (Madrid) Bono 80€, día desde 40. Morat, Julieta Venegas, Juan Luis Guerra y 4.40, Macaco, Aterciopelados, Guitarricadelafuente, Jamiroquai, Bomba Stereo...

5-8. CRUILLA (Barcelona) Bonos desde 125€, día de 35 a 80. Placebo, Offspring, Sigur Rós, Franz Ferdinand, Leiva, Viva Suecia, Carolina Durante, Sidonie, Rubén Blades...

6-8. BILBAO BBK LIVE. Bono 190€, día 78. Arctic Monkeys, Florence + The Machine, The Chemical Brothers, The Blaze, Idles, Love of Lesbian...

6-9. MAD COOL (Madrid) Bono 195€, día 85. The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, The Prodigy, Robbie Williams, Franz Ferdinand, Paolo Nutini, Belako, Offspring, Mumford & Sons, Primal Scream, Kurt Vile & The Violators, Spoon...

7-8. ZURBARÁN ROCK (Burgos) Gratis. Angelus Apatrida, Songs of White Lion, Tierra Santa, Freedom Call...

8. BARCELONA ROCKS (Badalona) 101€ . Scorpions, Saxon, Angelus Apatrida, H.E.A.T....

13-16. FIB (Benicasim, Castellón) Bono 55€ . Franz Ferdinand, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Kaiser Chiefs, Sidonie, Ginebras, Shinova...

13-15. PORTAMÉRICA (Caldas de Reis, Pontevedra) Bono 65€, día 35. Second, Deluxe, Loquillo, Sebastián Yatra, Molotov, Deluxe, Jorge Drexler, M-Clan...

14-16. ROCK LAND ART FEST (Santo Domingo de La Calzada, La Rioja) Bono 65€, día 46,20. Franz Ferdinand, Molotov, Ilegales, Belako, Offspring, Crystal Fighters, Hellacopters...

14-15. SÓNICA (Castro, Cantabria). Bono 60€, día 39. Vetusta Morla, Leiva, Ginebras, Dani Martínez, Marlon, Cariño...

21-22. ZODIAK (Tomelloso, Ciudad Real) Bono 45€. Juan Magan, Eladio Carrión, Marika Rossa...

22-23. REGGAETON BEACH (Madrid) Bono 85€. Ozuna, Arcangel, Lunay, Sech...

22-23. CASTELO ROCK (Muros, La Coruña) Bono 28€. El Drogas, Ilegales, Mafalda, Síncope, Lola, O’Funkillo...

28-30. LOW FEST (Benidorm, Alicante) Bono 65€. Placebo, Interpol, Vetusta Morla, Viva Suecia, Second, Miss Caffeina...



AGOSTO

3-5. SONRÍAS BAIXAS (Bueu, Pontevedra) Bono 60€. Natos y Waor, La Pegatina, Macaco, Cool Nenas, Lendakaris Muertos...

9-13 SONORAMA RIBERA (Aranda de Duero, Burgos) Bono 80€. Wilco, Amaral, Anabel Lee, Carolina Durante, Corizonas, El Drogas, Elefantes, Gatibu, Enemigos, Second, Tulsa…

9-12. LEYENDAS DEL ROCK (Alicante) Bono 138€, día desde 57. Megadeth, Hammerfall, Sepultura, Bullet for My Valentine, Napalm Death, Avalanch, Decapitated, Ugly Kid Joe...

9-14. MEDUSA SUNBEACH (Cullera, Valencia) Bono 89,95€, día 64,95. Carl Cox, David Guetta, D. Vegas & Like Mike...

18-20. ESFÉRICA RIOJA ALAVESA (Laguardia, Labastida y Elciego) Bono 58€. Morcheeba, Morgan, Gatibu, Oracle Sisters, Sylvie Kreusch, Verde Prato...

18-19. PHE (Puerto de la Cruz, Tenerife) Bono 40€. Shinova, Bala, Orbital, Arde Bogotá...

24-26. CONTEMPOPRÁNEA, en Olivenza (Badajoz) Bono 45€, día 40. Planetas, La Bien Querida, Triángulo de Amor Bizarro, Fresones Rebeldes...

24-26. CANELA PARTY (Torremolinos, Málaga) Bono 95€ y día desde 45. Bala, Triángulo de Amor Bizarro, Vulk, Biznaga...



SEPTIEMBRE

31-2. GIGANTE (Alcalá de Henares, Madrid) Bono 45€. Loquillo, Viva Suecia, Second, Shinova, Arde Bogotá, Tulsa...

31-2. CALA MIJAS (Mijas, Málaga) Bono 180€ y día 75. The Strokes, Florence + The Machine, Arcade Fire, Metronomy...

31-3. EBROVISIÓN (Miranda de Ebro, Burgos) Bono 60€. Sidecars, Belako, Anie B. Sweet...

8-9. VIVE LATINO ( Zaragoza) Bono 121€, día 75. Los Fabulosos Cadillacs, Calamaro, C. Durante, Elefantes, Juanes...

15 Y 16. GRANADA SOUND (Cortijo del Conde) Bono 70€, día desde 35. Vetusta Morla, Viva Suecia, Iván Ferreiro...

15-16. INKESTAS ROCK (Sopela, Bizkaia) Gratis. Coilguns, Rosy Finch, Ikarass, Celeste, Cruzeiro, Anymadversion...

15-16. CAUDAL FEST (Lugo) Bono 69€, día 45. Leiva, Vetusta Morla, Sidonie, Ojete Calor, La La Love You, Berto...

22 y 23 VISOR FEST (Murcia) Bono 78€. Suede, OMD, Echo and the Bunnymen, The Church, Inspiral Carpets, Mercromina...