El verdadero conquistador del fin del mundo era hijo de navarros

El apunte no iba desencaminado, como prueba la partida de bautismo publicada por el Casal Català de Vancouver, la cual ha desvelado que el famoso explorador Salvador Fidalgo, aunque nacido en Cataluña, era hijo de un matrimonio de navarros procedentes de Miranda de Arga y Mañeru.

Partida de Baptisme (en catalán):

Dia sis del mes d'Agost de 1756. Jo, Josep Campà i Simeon, prevere i Rector de Sant Ot de la Ciutat d'Urgell, segons el ritus de la Santa Mare Església, he batejat en la pica baptismal de la Catedral d'Urgell, a En Salvador, Just, Joaquim. fill de Dom Pau Fidalgo i Enriquez, Tinent del Rei i Comandant de la Plaça de la Seu d'Urgell, Castell Ciutat, i les seves fortaleses; i de Donya Maria Joaquima de Lope García i Azcona, fills ambdos del Regne de Navarra: el Pare, de la Villa de Miranda i la Mare de la Villa de Mañeru. Fou Padrí el Rvnd. Bartomeu Paredas Prevere, de la Ciutat d'Urgell".



Aquesta partida de Baptisme es troba al Libre III de Baptismes de la Parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell, foli 705.



Aquesta partida ha sigut trobada per el Vicari General de la Seu d’Urgell, Sr. Ramón Vilardell.