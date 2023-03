Ropa vintage a granel en Pamplona

La moda vintage está en auge. Poco a poco afloran nuevas alternativas destinadas a promover el consumo sostenible de ropa. El hotel Tres Reyes ha acogido este fin de semana una feria impulsada por Rethink Vintage, una empresa francesa fundada en el pasado mes de septiembre y que ya ha organizado más de una docena de mercadillos en España, además de una veintena al otro lado de los Pirineos. La aceptación del público pamplonés no ha podido ser mejor: aforo completo. 2.500 personas han desfilado entre percheros en busca de prendas a las que dar una segunda vida.

El modelo de negocio ideado por Olivier Dequidt, fundador de la empresa organizadora de la feria, tiene una particularidad: el peso de la ropa determina su precio. En este caso, un kilo equivale a 35 euros. “Queremos democratizar el uso de la ropa de segunda mano porque la industria de la moda es muy contaminante”, asegura Dequidt. Aunque reconoce que la ropa vintage puede resultar cara para el público general, el empresario afirma que la relación calidad-precio es mejor que la de las empresas de 'fast fashion': “Hay ropa antigua que diez años después continúa en perfecto estado. En cambio, las camisetas del Zara se tienen que ir a la basura al año de comprarlas”. Dequidt busca que sus colecciones sean aptas para cualquier persona, consciente de que su público es cada vez más amplio —“de jóvenes de dieciséis años a señores y señoras de setenta años”—. “Siempre intentamos tener diferentes tipos de ropa para que todo el mundo encuentre algo que le pueda gustar”, sostiene el emprendedor de Lyon. Ropa deportiva, camisas, jerséis y abrigos “de tallas muy variadas”, en palabras de una compradora, poblaron los percheros de la feria.

A pesar de que su empresa se ha expandido únicamente por los mercados español y francés, Dequidt no descarta ampliar sus fronteras o abrir una tienda física, aunque “de momento nos concentramos únicamente en los eventos”. También se abre a colaborar con otros negocios locales de moda vintage siempre que disponga de espacios grandes. “En Pamplona no ha sido posible, pero cuando fuimos a Madrid invitamos a pequeñas marcas. Estos eventos ayudan a generar visibilidad”, añade.

Pilar Monforte Guerrero y César Langarica Romero han sido ‘víctimas’ de esa visibilidad. No frecuentan los espacios de moda vintage, pero se acercaron este domingo al hotel Tres Reyes pensando que “tengo ropa muy bonita de hace muchos años y me gustaría encontrar algo parecido”, declara Langarica. Otros consumidores hace años que llenan sus armarios de prendas vintage para reducir su huella medioambiental, confirma Gabriel Ortigosa Dellatour: “Suelo utilizar este tipo de ropa para reducir el consumo y porque me gusta más que lo que se vende en las tiendas habituales”.