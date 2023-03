El actor de Cintruénigo que da vida a ‘Da’, personaje estrella de la serie de Netflix del momento

actor cirbonero Carlos González Fernández el último personaje al que ha dado vida en la serie de Todas las veces que nos enamoramos’, una comedia romántica nada convencional que ha logrado posicionarse entre las más vistas en España. Y lo ha hecho, principalmente, gracias a la fuerza con la que el público ha aclamado a sus personajes secundarios, entre ellos Da, al que él da vida. “Da -de Damián- tiene mucho de Carlos, pero al mismo tiempo son complemente diferentes. Ambos tienen intensidad, pero Carlos es dramático y Da súper introvertido con lo suyo”. Así describe elel último personaje al que ha dado vida en la serie de Netflix , una comedia romántica nada convencional que ha logrado posicionarse entre las más vistas en España. Y lo ha hecho, principalmente, gracias a la fuerza con la que el público ha aclamado a sus personajes secundarios, entre ellos Da, al que él da vida.

“Da es un chico de 18 años que llega a Madrid con una maleta cargada de sueños y encuentra, como yo hallé en su momento, un hueco donde puede ser él mismo sin que nadie le juzgue”. Junto a un elenco compuesto por Georgina Amorós, Franco Masini, Blanca Martínez y Albert Salazar, la serie creada por Carlos Montero arranca en un Madrid golpeado por los atentados del 11 de marzo de 2004 y, a partir de esa tragedia colectiva, relata las horas en la facultad, las fiestas, las idas y venidas y el descubrimiento personal de un grupo de estudiantes de Comunicación Audiovisual marcados por su pasión por el cine.

Rocío Jurado sobre todo” y películas de Almodóvar”, rememora. A sus 25 años, González cuenta que, como Damián, tuvo que mudarse a la capital para poder dedicarse a lo que llevaba apasionándole años. Fue su familia la que le introdujo desde niño “la vena artística en el cuerpo”. Empezó cantando “asobre todo” y participó, con tan solo 10 años, en el programa de Cuatro ‘¿Tienes talento? ’. “Pero cantando era yo todo el tiempo y me aburría; necesitaba ser otras personas”. Y fue entonces cuando llegó la interpretación y su pasión por el cine. “Tener una adolescencia normal en el pueblo, tras vivir la aventura participar en un programa de televisión, es algo que tengo que agradecer a mis padres porque, gracias a eso, me empecé a aficionar por el cine y a ver las”, rememora.

CLARA OSET/NETFLIX

Incide, no obstante, en la necesidad de darle más peso al arte en la educación curricular. “Mi profesión me ha salvado la vida. Desde niño no he concebido la vida sin algo que tuviera que ver con el arte y es algo que estaba totalmente fuera de la escuela”, añade. “Me rebelé contra lo que me obligaban a estudiar, y cuando eres un adolescente y te dicen que no vas a llegar a ningún sitio porque eres un rebelde piensas que no vales nada”. Fue, gracias a algunos de sus profesores “que entendían mi sensibilidad y mi forma de vivir el arte”, lo que le animó a terminar sus estudios para lograr su objetivo: irse a Madrid a estudiar interpretación en el Estudio Corazza. “Una escuela maravillosa que fue mi casa durante cuatro años”, describe. “De repente te das cuenta de que formas parte de algo que te gusta y que se te da bien”, añade.

DEBUT EN ‘SEÑORAS DEL (H)AMPA’

Antes de que finalizaran sus cuatro años en el Estudio Corazza llegó su primer papel. Fue en la serie ‘Señoras del (h)ampa’, de Carlos del Hoyo y Abril Zamora. “Me llamaron para hacer un casting de un personaje que comía croquetas, así que le dije a mi abuela que me las mandara desde el pueblo y me presenté con ellas en el casting”, comenta, divertido. “Para nada creía que me lo iban a dar”. Después aterrizó en ‘Veneno’, con los Javis, y ‘Maricón perdido’, de Alejandro Marín, la serie de televisión en la que encarnó a Bob Pop en su primer papel como protagonista.

“Y entonces llegó el parón”, recuerda. “Lo duro de esta carrera no es entrar, es persistir; pero no permito que un parón me coma, ni mucho menos. Siempre digo que hay actores y actores creadores, y yo soy de los segundos”, explica. Decidió ponerse al otro lado de la pantalla y pasar a escribir y dirigir su primer corto, ‘Muñeca’, “y estamos seleccionados en varios festivales”, cuenta, entusiasmado. “Es importante transmitir a la gente que, haga lo que haga, lo haga de corazón y porque le gusta”, reflexiona. “Tengo una profesión muy diferente a la de mi padre, que trabaja en restauración, pero te aseguro que mi padre y yo ponemos el alma en lo que hacemos, cada uno en lo suyo”, concluye.

UNA COMEDIA ROMÁNTICA NADA COMÚN

Y apareció ‘Todas las veces que nos enamoramos’. “Ha sido un regalo y un proyecto muy especial, porque hemos creado un grupo precioso, donde ha surgido una amistad”, alaba. Y es que la serie de Netflix tiene más de oda a la amistad que de comedia romántica tradicional. “Al fin y al cabo eso se transmite, pasa la pantalla y hace que la audiencia conecte”, comenta. La nostalgia del inicio de siglo, la vida de estudiante en Madrid y el amor por el cine son los ingredientes que hacen de esta comedia singular un éxito. “Con los actores secundarios quisimos darle la vuelta totalmente a la serie. Da no es solo el amigo que da consejos a la protagonista. Es humano y también le pasan cosas”. Y esto ha hecho que actores nada convencionales en papeles secundarios sean aclamados. “Es un gran avance, es cierto, pero todavía queda dar un paso más y colocarnos a los gordos o a las personas menos normativas en primera plana, en personajes sin traumas y sin movidas”, opina. “También podemos hacer otros papeles y aparecer en ‘La casa de papel’, por ejemplo”. “La sociedad evoluciona y con ella las historias que nosotros contamos en el cine”, termina.