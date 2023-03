Iván Ferreiro reivindica el feminismo: "Si nos dan morcillas a los hombres, no pasaría nada. Nos lo merecemos"

El cantante Iván Ferreiro, que estrena este viernes su nuevo álbum 'Trinchera Pop' (Warner Music), ha asegurado que la lucha feminista sigue siendo "necesaria" y que no le importa el "ruido" que hay a su alrededor, especialmente la división vivida este pasado miércoles en algunas manifestaciones, y ha lamentado que sean "enfrentamientos absurdos y gratuitos".

"Yo no sabía que era un privilegiado hasta que la lucha feminista me hizo ver que yo cuando me miro al espejo veo a un hombre de raza blanca bien situado", ha comentado el artista, en una entrevista con Europa Press, en la que también ha estado su hermano y músico Amaro Ferreiro.

Por ello, el cantante ha señalado que entendería que a los hombres les diesen "morcillas" por ser "privilegiados sin saberlo". "Puede haber 2.000 años y que nos den morcillas y nos puteen y no pasaría nada. Nos lo merecemos", ha afirmado.

En este sentido, ha recalcado que los hombres son "privilegiados" pero "no lo saben" y ha celebrado que el feminismo haya hecho una sociedad "mejor". "La lucha feminista aún tiene mucho camino por recorrer. Estas divisiones son uno de los baches que van a ir surgiendo. Espero que a la larga se solucione. No estamos en un gran momento pero sí mejor que hace 15 años", ha subrayado.

Por otro lado, Iván Ferreiro ha celebrado que la industria musical se "refresque" porque el sector experimenta un "relevo real" generacional que tiene un lenguaje y una manera de trabajar diferente.

"A veces no entiendo ni lo que está pasando, ni por qué le gusta a la gente y, lejos de que me parezca amenazador, siento un gran alivio al pensar que hay chavales con un ordenador que están haciendo música con unas bases que ni entiendo pero que son los dueños del mercado", ha reconocido.

Al respecto, ha criticado la "autocomplacencia" que había en la industria y ha lamentado que el género 'indie' sea "muy parecido" al de los años 80. "Prefiero lo nuevo. Las cosas que salían era lo mismo de siempre, con el mismo tipo de letra y la misma aproximación a los temas. Ahora veo a gente como Cariño o Tanxugueiras y tiene más cosas que enseñarme ellas a mi que viceversa", ha afirmado.

TRINCHERA POP

El artista ha estado siete años sin sacar nuevo disco pero ha celebrado que, tanto él como su hermano, hayan podido tomarse las cosas con calma. "No hay una razón que explique los siete años. Hemos hecho un poco lo que nos ha apetecido. Este es un disco que necesitaba trabajo para ser el mejor posible", ha contestado.

El principio del nuevo álbum, según han reconocidos los hermanos Ferreiro, les supuso algunas dificultades porque no sabían de que hablar y descartaron el mundo sentimental porque no les "interesaba". "Teníamos la broma de que cuando el amor estuviese cubierto, llegaría la metafísica", ha señalado Iván.

Finalmente, decidieron mezclar sus charlas diarias, ya fuesen de política, de la Agencia Espacial Europea o del programa de televisión 'La Isla de las Tentaciones', como han desvelado.

"La vida es eso. Odio escribir cuando no sé de qué. Hicimos las letras sin presión, nos teníamos que sentar a escribir cuando tuviésemos una idea. Tenemos un trabajo tan chulo que no es necesario tener ni un solo minuto de angustia por el trabajo. Mejor estar finos porque estamos limpios que machacar una idea y que al final quede medio forzado", han asegurado.