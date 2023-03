Natalia Lacunza, camaleónica del neo soul

volvía feliz, y algo nerviosa según declaró en el escenario de, a la tierra que le vio nacer para presentar su nuevo. Recordemos que ha sido su primer álbum de larga duración después de dos Ep’s previos y diferentes singles, el último muy reciente en un mano a mano cony titulado Me he pillado x ti. Este un nuevo flirteo dirigido al mainstream y buceando entre diferentes aguas musicales de un pop con sabor internacional pero que desde la electrónica se acerca a diferentes orillas estilísticas. Natalia nos había visitado en enero del pasado año y ahora le tocaba presentar el nuevo disco. Y de nuevono sólo en su enorme capacidad de acercarse a muchos estilos que se desarrollan en la escena contemporánea de la música popular sino camaleónica también en sus propia imagen, esta vez con larga melena oscura. La espigada cantante y compositora presentó un repertorio repasando buena parte del nuevo disco Tiene que ser para mí pero incluyendo también bastantes temas de los trabajos anteriores (Otras alas y Ep2), que en general siguen una evolución coherente en ese estilo que va desarrollando de canciones a media voz, sugerentes y aterciopeladas que buscan engatusar antes que arrebatar desde la pasión… porque. Sus desmayados temas de R&B contemporáneo se entremezclan con las canciones más pop y de tempo más animado. Muy bien pertrechada por una banda que pasa del plano sonoro instrumental orgánico al electrónico protagonizado por las máquinas, sintetizadores, samples, etc. con el técnico de sonido disparando también desde la mesa otras voces y efectos Y sí, también hay distorsiones y el autotune que parece que se ha hecho señor de cualquier cantante que quiere flirtear con la novedad de esas distorsiones vocales. Desde su hit que da título al nuevo disco Tiene que ser para mí, al single hit Nuestro nombre el público respondió con su apoyo continuo, voces animadas piropeando y cierto fenómeno “muy fan” desde las primeras filas que se apretaban delante del escenario de Zentral con la exhibición de algún cartel que otro. El respetable presentaba personas de. Ella quiso ser muy fiel a su propia obra y no aprovechó para presentar algunas canciones que ha popularizado con artistas como Leiva o Aitana… y quiso recrecerse en su elegante música de acentos black contemporáneos, moviéndose con desparpajo, energía y libertad por el escenario. Elpara otorgar detalle y apoyar con suficiencia esa voz con tanto color, tan aterciopelada, tan delicada y sugerente intensa en pocas pero suficientes inflexiones de góspel-soul. Un estilo que le ha llevado aún en mayor medida a territorios más íntimos en su registro hacia un color más sedoso y grave, muy envolvente. Los coros sus compañeros fueron amables. María Lázaro también dibujó con aseada sencillez en los parches electrónicos el gran nivel de energía que lució Natalia. Muchas veces cadencias desmayadas, entre la balada y los medios tiempos en canciones que ilustran perfectamente el universo de relaciones y de miedos de una persona de su generación. La Natalia de 2023 está emocional y musicalmente más en Todo Lamento que en Olivia -retrato femenino de los anhelos de una chica de su generación-. Y después de los tremendos Olvídate de mí, o Cuestión de suerte que interpretó en el concierto dos veces, dejó para el final esa personalísima Nana triste que en su momento protagonizó con Guitarricadelafuente. Natalia ya se ha hecho el hueco en la escena con un estilo muy personal.