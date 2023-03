Abierto el plazo de presentación de originales para el XVII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona 2023

XVII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona 2023. El Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro han abierto, hasta el 30 de abril, el plazo para presentar obras al

Al certamen pueden concurrir personas de cualquier nacionalidad, con obras inéditas escritas en castellano o en euskera. Para cada modalidad se establece un premio de 3.000 euros, que se dará a conocer durante el mes de junio. El premio incluye la publicación de las obras ganadoras.

El plazo de admisión de los trabajos se cierra a las 14 horas del 30 de abril, de manera improrrogable, y se admitirán trabajos franqueados con fecha anterior o ese mismo día. Las bases del concurso señalan que los trabajos presentados deberán ser inéditos en su totalidad, no se pueden presentar obras ya premiadas en otros concursos ni obras que estén participando en otro certamen al mismo tiempo. Tampoco pueden presentar obra las personas galardonadas en años anteriores. El tema y la forma son libres, con una extensión de entre 400 y 800 versos.

Hay dos formas de presentar las obras: por correo electrónico, enviando a la dirección ateneo@ateneonavarro.es dos archivos adjuntos, uno con los datos relativos a la autoría y otro con la obra. O por correo certificado al Ateneo Navarro (Avenida de Barañáin 10, 1ºA. 31008 Pamplona - Navarra), indicando en el sobre 'Para el XVII Premio Internacional de Poesía CIUDAD DE PAMPLONA'. Los originales se presentan por cuadruplicado, en ejemplares separados, en tamaño DIN A-4, debidamente numeradas sus páginas y cosidas, grapadas o encuadernadas.

Los poemas deben estar escritos a doble espacio y mecanografiados por una sola cara. Se presentan por el sistema de lema y plica: en la portada han de llevar título y lema, y en un sobre cerrado adjunto constará la autoría, su nacionalidad, domicilio y una copia del documento de identificación o del pasaporte, teléfono de contacto y/o correo electrónico, junto a una breve bibliografía del autor o autora y de un documento certificando que dicha obra no se ha presentado a ningún otro certamen. La obra enviada no se podrá retirar en el transcurso del certamen, ha informado el Ayuntamiento.

Los trabajos que no sean premiados no se devolverán y se destruirán cuando hayan pasado cinco días del fallo público. El Premio del jurado puede declararse desierto y será inapelable. No se mantendrá correspondencia con las personas autoras de los poemarios que se hayan presentado al concurso poético.