Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

Masterclass con el pianista Kit Armstrong. Museo Universidad de Navarra. 18 h. Ciclo ‘El artista está en el campus. Encuentro previo a su actuación. Entrada libre previa retirada de invitación hasta completar aforo.

Ciclo de conferencias/Hitzaldi Zikloa: ‘¡Cuántos son mis soldados!/ Zenbat diren nire soldaduak!’. Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 19 h. ‘El cómic como arma de concienciación ideológica en la primera mitad del siglo XX’. Ponente: Asier Mensuro. Cátedra de Estudios del Cómic de la Universidad de Valencia. ‘De Dominguín a Pelayos, los tebeos de antes de la guerra’. Ponente: Jaume Capdevila, humorista gráfico, investigador y divulgador. Aforo máximo 25 personas. Reserva previa 948 55 21 11.

Conferencia-presentación exposición ‘Pioneras. Historia y compromiso de las hermanas Úriz Pi’. Sede UNED Tudela. 19.30 h. Intervendrán Alfonso Etxeberria, presidente de la Asociación Hermanas Úriz Pi, y Manuel Martorell, autor de la exposición y del libro ‘Pioneras’. Ambos expondrán la trayectoria personal de estas valientes mujeres que terminaron asentándose en Berlín Oriental, donde fallecieron sin poder regresar a su tierra natal.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Historias de San Fermín’. Civivox Condestable. 18 h. Organiza Asociación Pompaelo. Coloquio con: el historiador y autor del prólogo Jesús Ruiz Vidondo, la traductora, investigadora y fotógrafa Esther Herrera Alzu y al mayor experto en la materia, José Luis Molins Mugueta, historiador y profesor de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la UNAV. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro ‘Susurros del Irati'. Casa de Cultura de Aoiz. 19 h. Autor: Kiko Lako Itoiz. “A las mujeres y hombres que han vivido y viven, a los y las que han sufrido y sufren, junto a las orillas de este río singular, el río Irati, cuyo susurro podemos escuchar…”. Entrada libre.

Presentación del libro ‘Reflexiones Posgin Tonic’. Centro Cultural Sarasate de Castejón. 18:30 h. A cargo de su autor Miguel Bermejo. ‘Actividades 8M-Día Internacional de la Mujer’.

Presentación del libro ‘Visible, in-visible’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 19 h. Autora: Oihane Andueza. La escritora aibaresa presenta su tercer libro (primera novela) acompañada de Víctor Mesanza, autor de la música e imágenes que acompañan al libro. Novela donde se mezclan la biografía y la creatividad, realidad y ficción cuya distinción… no es tan importante. En esa línea se mueven los protagonistas, Victoria y Vicente que van a ampliar la visión y mirada del lector o lectora.

MÚSICA

‘Ya Falta Menos’, con Goxua’n Salsa. Paseo Anelier, Pamplona. 20 h. Con motivo de tercer peldaño de la Escalerica Sanferminera. Los ritmos más festivos sonarán junto a la salsa clásica inspirada en las décadas de los 60, 70 y 80 de Nueva York, Colombia y Puerto Rico. La música del grupo navarro-colombiano Goxua’n Salsa invita a bailar y a disfrutar de la vida con ritmos y versiones adaptadas para la ciudad.

Concierto de piano de Kit Armstrong: ‘Ligeti and friends’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 h. Descrito por The New York Times como un “pianista brillante”, Kit Armstrong utiliza ‘La Musica Ricercata’ de Ligeti como hilo conductor de un recorrido musical que presenta las conexiones del compositor húngaro con otros grandes maestros. ‘La Musica Ricercata’ (1951-1953) de György Ligeti es una de las obras que mejor refleja las principales búsquedas musicales que el compositor desarrolló y que contribuyeron a construir su propio estilo compositivo. Kit Armstrong utiliza los once movimientos de la obra como hilo conductor de un recorrido musical que presenta las conexiones de la música de Ligeti con la de grandes maestros como J.S. Bach, F. Chopin, F. Liszt, B. Bartok, J.P. Sweelink o G. Frescobaldi. Desde que Kit Armstrong entró en el escenario musical internacional hace veinte años, ha despertado una fascinación duradera en los amantes de la música. Hoy mantiene una activa carrera como pianista, compositor y organista. Ciclo 'Cartografías de la Música'. Entradas: 14 y 16 €.

‘El Guardaespaldas, El Musical’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 y 21:30 h. Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, y la impresionante acogida de la gira por España, vuelve a los teatros de todo el país el musical que recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas. Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la super estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no esperan es enamorarse entre ellos dos… Este impresionante thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como “Queen of the night”, “So emotional”, “I wanna dance with somebody”, “Saving all my love”, “Run to you”, “I have nothing” y la icónica “I will always love you”... Entradas: 55, 45 y 35 €.

Concierto de la Escolanía y el Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés. Auditorio Fernando Remacha del Conservatorio Superior de Navarra. 11.30 h. Dirige Juan Gainza, con Jonathan Milla al piano. Para público escolar. Forma parte de la Red Coral de Centros Educativos de Navarra.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

POP ROCK

Presentación del libro ‘Poemas acústicos’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. De Bandada.

Leña al Mono-Homenaje a Leño. Zentral Pamplona. 21 h. Concierto.Leña al Mono surge desde la admiración y el respeto por una banda que cambió la forma en el rock nacional dejando un extenso viaje a sus espaldas en toda una generación. Con el beneplácito de Rosendo Mercado y Ramiro Pena, dos de los miembros fundadores del trascendental grupo Leño, que estuvo activo entre 1978 y 1983. Quieren rendir un merecido homenaje a los creadores de Maneras de vivir, Cucarachas o Corre, corre. Leña al Mono es una banda fiel a los postulados marcados por Leño respetando el repertorio íntegro y el cimiento base del grupo madrileño. Entradas: anticipada 12 € + gastos, taquilla 15 €.

The Bang. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21.30 h. Entrada gratuita.

Dani Fernández. Sala Totem, Villava. Sold Out.

Flamingo Tours. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 21 h. ‘Sala Rock Negra’. Liderados por Myriam Swanson quien escribe y produce todos sus trabajos, Flamingo Tours, una banda de r n’r de vocación viajera y buscavidas. Tras sus dos primeros álbumes “Right on Time” y “Lucha libre” recientemente publican “Wild beasts from the South” en el que se inician con la creación de un nuevo concepto, un nuevo viaje musical hacia tierras salvajes y desconocidas. El trabajo parte de la mitología de los Southern States de EUA. pantanos y voodoo, hombres lobo, asesinos en serie, surf y columnas de contactos en el periódico. 14 historias en dos idiomas. La investigación de las áreas remotas de los Apalaches y sus costumbres, el Bible Belt y sus vicisitudes confluyen en un encuentro entre el blues del delta del Mississippi, el góspel y la tradición contemporánea del rock n roll. Entradas: 8 €.

DANZA

‘Pioneras’. Casa de Cultura de Burlada.20 h. .La obra ha sido producida dentro del marco de residencias del festival de danza de Navarra, DNA’20, y producida por iXa-Universos de Movemento junto con el Gobierno de Navarra, a través de Fundación Baluarte y el propio Festival. Homenajea a las pioneras, las que iniciaron la batalla por la igualdad, acompaña a las que siguen peleando, y conmemora a las que no tuvieron la oportunidad de vencer. Bajo la poética del modelaje y la naturaleza, Pioneras introduce a la espectadora en un universo de almas fuertes y luchadoras,en un mundo único de amor y respeto por cada individuo, pero sobre todo busca transformar la individualidad del ser humano en la unidad de una sociedad igualitaria. Interpretes: Mª José Casado, Mariona Jaume, Ana F. Melero, Kateryna Humenyuk, Sayoa Belarra. Dirección artística e idea original: Xián Martínez. Coreografía: Intérpretes y Xián Martínez. Entradas: anticipada: 8 €, taquilla 10 €.

TEATRO

Monólogo Andoni Agirregomezkorta + Maribel Salas + Leire Ruiz. Baluarte. 20 h. Tres grandes de la comedia se juntan para crear un espectáculo de humor del que nunca olvidaréis… Entradas: 20 y 24 €.

Monólogo ‘Nekatutak’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Ciclo de humor en euskera ‘Irriziklo’. Con Antton Telleria. Entradas agotadas.

‘Mariana Pineda’. Civivox Iturrama. 19 h. Con Mutis por el Foro. ‘XXV Quincena de Teatro Universitario’. Obra de Federico García Lorca. Mariana Pineda es una mujer de grandes ideales y fuertes convicciones, que lucha siempre por lo que cree y siente, aunque ello suponga arriesgar la vida… Entradas: 1 €, previa inscripción tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

¿Alexa, ¿quién responde a tus preguntas?’. Salón de Actos del IES Plaza de la Cruz, Pamplona. 19 h. A cargo del Taller de Teatro Plaza de la Cruz. Autor y director: Kilo Alba. Una comedia sobre la adicción a los dispositivos electrónicos... Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘Gallin ero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o bien la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall del centro.

‘Mua’. Centro Cívico de Orkoien. 20 h. Comedia en castellano. Con Kukumix. Dirigida por Iratxe G. Uriz y Leire Ruiz . "Los besos que nunca dimos, que daremos, que nos dan. Comediantes que reparten canciones, risas, bailes y talento. Personajes que harán de cada escena una historia más allá de la ficción. Besos a repartir·. Entradas: 2 €.

‘Perséfone’. Casa de Cultura de Viana. 20 h. Con Iluna. En griego antiguo, Perséfone significa "La que lleva la muerte". Es la reina del inframundo y guardiana de los secretos muertos. Perséfone llevaba una vida tranquila hasta que fue raptada por Hades y conducida al inframundo. Nuestra Perséfone, es Silvia. Una mujer que ha sufrido los abusos permanentes de su padre y el silencio de su madre. Silvia vive una vida aparentemente acomodada y feliz, en un entorno familiar estable, con un marido y una hija. Hasta que un día ocurre algo que dinamitará su vida, llevándole de nuevo al inframundo. Entradas: 6 €.

‘A la manera de los griegos’. Auditorio de Ribaforada. 19 h. Ciclo Teatro Amateur. España, septiembre de 1931. Mientras en Madrid se debate los artículos que compondrán la nueva constitución, un grupo de mujeres feministas se reúne en el casino de su pueblo para luchar por conseguir el sufragio femenino. La alarma que se genera entre los hombres de la localidad es tal, que solicitan ayuda a un experto en la materia que proviene de la capital, para que acabe de una vez por todas con esos movimientos. ¿Lograrán los hombres su propósito y las mujeres detendrán la lucha? Entradas: 5 €. Fila Joven: 3 €.

‘El templo de Colette’. Aezkoako Junta Etxea, Aribe.19.30 h. Tdiferencia vuelve al cabaré con un espectáculo de humos descarado, desobediente, desenfadado y fresco. Ron Sweet, Velvet y Lucil mantienen en pie El templo de Colette, un garito que conserva sus sueños en alcohol y sudor. Un cabaré feminista, inclusivo y reivindicativo que no dejará indiferente a nadie y marca el sello de Tdiferencia.

CINE

‘Mujer de Lot’ y ‘Nerabe’. Centro Cultural Iortia, Alsasua. 19 h. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. Con la presencia de Helena Taberna. Proyección con la colaboración del proyecto Uholdeak. Entradas: 1 €. ‘Mujer de Lot’. España, 1990. Realización y guión: Helena Taberna, Henriette Boutens. Paseo de la mujer por el tiempo y búsqueda de la verdadera libertad. La mirada interior rompe con el castigo de la inmovilidad, y el destino de la mujer se convierte en símbolo de poesía y libertad. ‘Nerabe’. España, 1996. Realización: Helena Taberna. Desgrana a través de 11 minutos el proceso de una espera, el ritual de una maternidad a través de una mirada llena de resonancias poéticas. Arranca con una danza hecha de pasos de transición, cómplice de juegos maternales, víctima de miedos, de sueños, de prisas y ensimismamientos propios de quien aguarda.

‘Diario para mis amores’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘El cine de Márta Mészáros’. Hungría, 1987. Presentación a cargo de Fermín Martínez. Mediados de los cincuenta. Juli intenta estudiar cine en Budapest, pero su solicitud es denegada. Se va a Moscú a cursar la carrera. A su regreso, intenta acabar su filme de graduación, pero tiene dificultades porque las autoridades competentes no lo aceptan. Se ve obligada a ceder en el terreno artístico. Mientras, en Budapest, detienen a János y lo presionan para que realice una confesión. Entradas: 3 €.

Documental ‘Patriarcado, organismo nocivo’. Auditorio Berriozar. 19 h. Coloquio posterior con la directora Teresa Soler. Abordado desde la violencia machista, la pornografía, los roles de género o la educación sexual. Un viaje desde los orígenes hasta el presente de esta lacra. Instalado como organismo nocivo en la sociedad, su pervivencia estriba en hacerse invisible al ser aceptado como norma. ‘Actividades 8 de Marzo’. Entradas: 3 €

‘Alcarrás’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Público joven y adulto. Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

‘Dinosaurios’+ Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

VARIOS

‘Pamplona Stock’. Del 2 al 4 de marzo, en los comercios locales, que podrán sacar género a la puerta si lo desean. Más de 50 comercios ya se han sumado a esta campaña, organizada por Ayuntamiento de Pamplona y Asociaciones de Comerciantes. Ver listado comercios participantes: https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-comercio-local-celebra-del-2-al-4-de-marzo-pamplona-stock-con-la-posibilidad

Feria Internacional de Coleccionismo Discográfico y Cinematográfico de Pamplona. Centro Comercial Itaroa de Huarte. Del 3 al 5 de marzo. Coleccionistas-expositores especializados en todo tipo de estilos y materiales (cd, dvds, el vinilo que vuelve a estar de moda, posters, camisetas, merchandising, etc.). Además, se puede cambiar y vender material…Horario: viernes y sábado de 10 a 22 h. Domingo de 12 a 21 h. Entrada gratuita.

Taller de iniciación al cubo de Rubik. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 a 20 h. Para jóvenes de 12 a 30 años. 25 plazas. Impartido por los plusmarquistas Julen Simón Iriarte y Julio Perugorria Lorente. Previo al VII Iruña Open 2023. Inscripción gratuita presencial en la Casa (c/ Sangüesa, 30) o llamando al teléfono 948233512.

Pamplona-San Juan-8M Día Internacional de las Mujeres. Collage ‘Los jóvenes plantando cara’. San Juan Xar. 19 h.

Olite-8M Día Internacional de las Mujeres-‘Por mí por todas’. 19 h Casa de Cultura de Olite. Inauguración exposición del curso de Dibujo y Pintura. A continuación se servirá un vino.