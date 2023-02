Gata Cattana, la rapera que marcó a una generación, ya es "eterna" en cine

Coincidiendo con el quinto aniversario del fallecimiento de Ana Isabel García, conocida popularmente como Gata Cattana, los cineastas Juanma Sayalonga y David Sainz estrenan este jueves el documental 'Eterna', centrado en la vida y obra de la rapera cordobesa que "marcó a una generación".

"Queríamos rodar una película que mostrase una imagen completa de la artista, de lo visible y conocido y también de su vida personal; de esa huella que ha dejado, no solo a nivel artístico sino también humano", explican a EFE sus responsables.

Juanma Sayalonga y Cattana (Adamuz, Córdoba, 1991) se conocían de la época que pasó la cantante en Granada y, tras su repentino fallecimiento en 2017 a los 25 años, a causa de un shock anafiláctico, el cineasta sintió la necesidad de contar su historia.

"Yo tenía mucha admiración por ella, era una chavala súper inteligente, súper abierta, me sorprendía el desparpajo que tenía y lo echada para adelante que era, no tenía vergüenza de nada", recuerda ante "el palo" que supuso su muerte y "el vacío enorme que dejó a mucha gente, tanto en el plano artístico como en el personal".

A pesar de la gran predisposición de la gente a participar en el documental, ambos directores reconocen que el camino hasta su estreno no ha sido nada sencillo. Sayalonga inició este proyecto en solitario a través de un "crowfounding" en 2019, con el que consiguió financiación para arrancar la producción.

"Yo estoy más especializado en ficción, por lo que no suelo hacer documentales, pero cuando Juanma (Sayalonga) me llama con este proyecto entre manos, me sumé sin pensármelo dos veces porque vi no solo una oportunidad de hacer algo diferente, sino que era necesario que se conociera la figura de Ana", recalca David Sainz, que se sumó en esta fase junto a la productora Teresa Segura.

Han sido tres años de investigación con numerosas entrevistas a familiares, amigos y compañeros con los que creció en los escenarios como el DJ Carlos Esteso o el rapero Aenege, así como personalidades de la cultura como La Mala Rodríguez, Juancho Marqués, Alejandra Martínez de Miguel o Sara Socas.

"Lo más bonito del documental es la cantidad de gente que quería participar y lo bonito que hablaban de ella, con una luz como si hubiesen visto pasar un unicornio, lo que nos unificaba el tono del documental", inciden sus autores.

Para ellos, "Eterna" es un "biopic al uso" ya que, aparte de "reflexionar sobre la memoria, el tiempo, el arte y la huella que dejamos en el mundo", comienza contando la vida de Ana Isabel, esa parte más desconocida de la artista que se crió en el pequeño pueblo de Adamuz y que desde muy jovencita ya empezó a destacar.

"Era importante hacer un relato completo, no solo contar su faceta más conocida, que es cuando ya se va a Granada y posteriormente a Madrid; antes de eso hay que explicar el cómo llega hasta allí", opina Sainz.

La cinta se construye a través de imágenes y vídeos caseros cedidos por la familia a amigos de su infancia, adolescencia o de su carrera profesional, en los que se ve cómo se convirtió en Gata Cattana.

Como no podía ser de otro modo, la banda sonora cobra asimismo un protagonismo especial al construirse a partir de la incompleta discografía de Cattana, que concluyó con el LP "Banzai" (2017). "Es alucinante su trabajo porque parece que ha hecho una canción para cada cacho del documental", concluyen los responsables de "Eterna".