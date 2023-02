Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

De charla con Belén Arévalo. Polvorín Ciudadela de Pamplona. 12 h. Con motivo de la exposición ‘A-pariciones. Arquitecturas sobre papel’ de Belén Arévalo. Encuentros en los que la autora comparte sesión con el público asistente y con diferentes protagonistas. Hoy, con la escritora y actriz Ventura Ruiz. Entrada libre hasta completar el aforo.

Conferencia de Aurora Vives sobre su tesis doctoral ‘Educación musical elemental en Navarra’. 19 h. Civivox Condestable. ‘Jornadas del Saxofón’.

‘Johan Remirez de Baquedano, un héroe olvidado’. Frontón Viejo de Améscoa.18 h. Charla y coloquio con Joseba Asirón. ‘Invierno cultural y gastronómico en Améscoa’.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Queremos la magdalena entera. Los límites de las instituciones. Un balance de los Ayuntamientos del Cambio’. Librería Katakrak, Pamplona. 12 h. Ponentes: Carlos Sánchez Mato, ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, y Jesús Mª Pérez García, coautor del libro.

Feria del Libro de Invierno en Urroz Villa. 25 y 26 de febrero. Carpa municipal de la Plaza del Ferial. Con diversos puestos de libros antiguos, viejos, usados y nuevos. Libros de toda clase y para todos los públicos. Horario: 11 a 15 h.

Presentación del libro ‘Mi cáncer de mama (y el tuyo) en 19 preguntas’. Amoxtli libros con arte, Urroz Villa. 12 h. Un libro de Marisol Artica Zurano, ilustrado por Garazi Valluerca Albéniz. Editorial: Reinas y grillos Ediciones. ‘Febrero-Mes de Lucha contra el Cáncer en Urroz Villa.

Taller de poesía ‘De la exuberancia sensorial a la hondura de la sencillez: Daría, A. Machado, J.R.Jiménez y Gabriela Mistral/Zentzumen-joritasunetik soiltasunaren sakonera: Dario, A. Machado, J. R. Jimenez eta Gabriela Mistral’. Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra.Gustavo de Maeztu. 12 h. De la mano de Iratxe Azcona, filóloga hispánica y profesora de literatura. Producido por el Museo Gustavo de Maeztu con la colaboración de la revista Calle Mayor. Gratuito, no es necesario inscribirse previamente.

MÚSICA

I Festival por la Discapacidad y la Igualdad’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19.30 h. En beneficio de AMUDISNA (Asociación de Mujeres con Discapacidad de Navarra). Espectáculo familiar con mariachis, danzas urbanas, flamenco, danzas árabes, baile en silla de ruedas, jotas navarras cantadas por mujeres con discapacidad y folklore navarro en castellano y euskara… Entradas: 9 €.

Demode Quartet: ‘Demode en concierto’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Demode Quartet vuelven a la ENT/NAE en un concierto muy especial, después de su reciente éxito en el programa de TV La Voz. Vienen con su propuesta más musical, un recorrido por las canciones más divertidas y emblemáticas de sus cuatro espectáculos (DQ, Epa!, Todos los Musicales o Casi y EpaTxiki). Una hora y veinte minutos de canciones “a capella” también acompañadas de piano, guitarra, viola y cajón flamenco. Entradas: general 13 €, anticipadas y personas desempleadas 11 €, carnet joven 8 €.

Concierto Meraba + Anne Lukin. Sala Canalla, Pamplona. 20 h La banda pamplonesa de rock alternativo Meraba presentará varios temas del que será su primer EP, entre ellos, el primer adelanto ‘Parte de un todo’. 21 h La cantante pamplonesa Anne Lukin interpretará, entre otros, ‘Ni olvidar’, el segundo single de su nuevo disco que muestra una evolución en su carrera hacia una música más oscura y electrónica. Se podrán escuchar también temas anteriores, como ‘Ay, pequeña’. En el marco de Mucho’-Actividades juveniles para presentar la campaña. Entrada libre, previa retirada de invitaciones.

Los Buffalo River Band. Rockolettion bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Entrada gratuita.

Café Quijano: ‘Manhattan Tour 2022’. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. ‘La jamaicana’ es el título del nuevo single de Café Quijano incluido dentro de su nuevo álbum, ‘Manhattan’. Cuenta una historia de amor, ¡o no!, surgida en la mansión de un lord. Allí, el protagonista conoce a una mujer jamaicana que le enamora locamente, convirtiéndole en un mar de satisfacciones y dudas. Desde el primer compás, el sonido es inequívocamente “Quijano”, el de sus primeros éxitos; y la trama se cuenta con ese lenguaje peculiar que caracteriza a todas las composiciones del grupo. Con esta nueva canción, se da paso a lo que será la segunda parte del álbum superventas, publicado en el año 2001, “La taberna del buda”, coincidiendo, además, con el 20º aniversario de su publicación. “Manhattan” es la fiel y digna continuación… repleta de sonido “tabernero” y con apasionantes historias que son puros cortometrajes. Entradas: anticipada 25 € pista y 27 € grada. Taquilla: 28 € pista y 30 € grada.

Jarabe de Pau-Homenaje a Jarabe de Palo. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Jarabe de Pau ofrece un show musical recordando con el mismo acierto que cariño las mejores canciones de Pau Donés desde sus principios con La Flaca hasta su último éxito con Eso que tú me das, pasando por temas tan reconocibles como “Agua”, “Bonito” ,"El lado oscuro", “Depende”,"Dos días en la vida","De vuelta y vuelta", "Pura Sangre", "Perro apaleao"... Las canciones de Pau Donés han formado parte de la vida de millones de personas durante más de dos décadas. Sorprende las veces podemos habernos sorprendido tarareando alguna de ellas lo que demuestra su capacidad para hacer que su mensaje y su música llegará a tantísima gente habiendo sido uno de los artistas más influyentes de la música española. La música de Jarabe de Palo fue un crisol de culturas y géneros musicales con rasgos de la música latina y, por supuesto del pop rock. Un homenaje que aúna profesionalidad con el mayor de los respetos. Entradas: internet: 4 €, taquilla 5 €

‘Zuregatik Rock’: Zartako + Arkada + Afu. Sala Totem, Villava. Apertura: 19:30 h. Concierto: 20 h. Entradas: 10 € + gastos.

X Festival ‘Estaciones Sonoras Invierno’ Cascante. 11 h. Visita a la Bodega Malón de Echaide. y Cata degustación de Pinchos y Vinos (previa inscripción, plazas limitadas).11 h. Taller juvenil con Fundación Fabre. 13 h. Concierto Niños Mutantes. 14:30 h. Comida "Verleal Experience". 16:30 h. Concierto Colectivo Panamera. 20 h. Fiestas post-Conciertos. Pub La Luna Friends: DJ Pelos y Tengo Que BailarSeriamente Contigo. Pub MeLio: Djs Dre y Roncalias. Entradas y más info: www.estacionessonoras.com.

Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz (Dúo Mariachi). Bar Rte. El Burgalés de Milagro. Cena con el sello del Chef Vicente Ursua y espectáculo. Reservas cenas e info: 670104419.

TEATRO

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o bien la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall del centro.

‘Good sex Maritxu’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con Ttipia.Espectáculo para personas jóvenes y adultas adaptación de la obra “Good sex, Good day” de Yolanda García Serrano, autora de algunas de las comedias más sobresalientes del cine español: “Todos los hombres sois iguales”, “¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?”... Echando la mirada unos años atrás, las tres protagonistas recrean en escena la primera vez de una de ellas, una primera vez un tanto tardía, y las repercusiones que tuvo en las otras dos amigas: enredos, reacciones inesperadas y desternillantes. ¡Todo por conseguir un buen orgasmo! Entradas: 6 €.

‘Trash’. Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza. 20 h. Con Producciones Yllana y Töthem. Un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad. Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas, bocinas, bolsas de basura… Cualquier elemento que cae en manos de estos operarios, son transformados en vistosos números musicales llenos de ingenio y humor. ¡Cuidado! Su alocado talento es contagioso. Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €. Carné joven: 5 €.

Gonzalo Jiménez: ‘Sinvergonza’. Centro Cultural Sarasate de Castejón. 20 h. Gonzalo Jiménez presenta ‘Sinvergonza’, un show de stand up comedy, en el que desgrana con humor, gestualidad y energía, situaciones y anécdotas vividas o soñadas. Un combinado desenfadado a base de ironía, improvisación y sobre todo… ¡poca vergüenza! Entradas: 5 €.

‘Don Kijote de Navarra’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 20 h. Con Iluna. En un lugar de la mancha...¡Mentira fue aquí, en Navarra! De cuyo nombre no quiero acordarme...No quiero, no. No puedo. No puede acordarse. Porque no lo vivió. Lo escuchó. Lo robó. Cervantes se apropió de mi historia y la llevó por todas partes. Molinos, gigantes, Basajaun, Tartalo, Sanfermines...todo partió de mí. Hoy por fin descubrirán toda la verdad sobre Don Kijote de Navarra. Entradas: 8 €.

CINE

‘The First Wave’. Golem Baiona. 19 h. Documental sobre los héroes de la COVID-19. Después, el epidemiólogo Miguel Ángel Martínez charlará con Lourdes Esqueda, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. ’#LabMeCrazy! Science Film Festival’. Entradas: 5 €.

‘Still walking’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. Filme de Hirokazu Koreeda. Japón, 2008. ‘#CineTag’. Una historia familiar que transcurre en un solo día acerca de unos hijos adultos que regresan a casa para visitar a sus ancianos padres.. Entrada libre, hasta completar el aforo.

CON NIÑOS

‘Baby Esferic’. Civivox Mendillorri. 10.30 y 12.30 h, Teatro para primera infancia con Aboon Teatro. Niños/as 1-3 años, en compañía de una persona adulta. ¿Te imaginas ser testigo del nacimiento de nuestro maravilloso planeta Tierra y compartirlo con tu bebé? Baby Esferic propone un divertido viaje para redescubrir y emocionarnos con nuestro hogar bajo la mirada de nuestros bebés. Simpáticos habitantes esféricos nos acompañan en esta aventura: las majestuosas medusas nos sumergirán en el fondo del mar; la tortuga marina nos mostrará el ciclo de la vida; en el bosque las abejas recolectoras disfrutarán de la cooperación y la amistad, y la magia dará vida a nuestro muñeco de nieve en el Ártico... Entradas: 3 €, previa inscripción tfno.010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Lucero Mágico’. Civivox San Jorge. 18:30 h. Show de Magia con el Mago Marcos Ortega. Ciclo ‘Febrero Mágico’.+ 4 años, en compañía de una persona adulta. Algunas noches se puede mirar al cielo y ver cómo brillan los astros de manera intensa y colorida. En este show de magia, familiar e inclusivo, el patio de butacas se convierte en el cielo y el público en estrellas que brillan con su magia. Magia participativa, llena de sorpresas, emociones y amor. Entradas: 1 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Cuentos virtuosos’. Palacio del Condestable. 12 h. Cuentacuentos con Sergio De Andrés. Ciclo ‘El legado de Sarasate’. Para niños/as mayores de 4 años.Sarasate fue uno de los más grandes virtuosos violinistas de su época y su fama se extendió por todo el planeta. ¿Cuáles fueron los cuentos que más sonaron en aquella época? Acercaos y os los cuento.Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller ‘Escultura móvil’. Sala 1 Civican. 18 a 19:30 h. De 7 a 12 años. Propuesta experimental para trabajar con el papel y crear esculturas que adoptan el movimiento. Impartido por Mila García, artista. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Proyecto árbol Laboratorio: ‘Imágenes, más que mil palabras’. Sala 3 Civican. 18 h. Impartido por Nahikari Mora, creativa visual. Dirigido a grupos (máximo 4 personas) intergeneracionales, de 7 a 90 años. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Taller infantil: ‘Arte para mascotas’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 10:30-13 h. Para niños de 4 a 12 años. Inspirado en la exposición ‘The Waiting Game’, de Txema Salvans. Entradas: 6 €.

‘Deep Sky’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. A partir de 7 años. Entradas: 6 €

‘El cielo de Cloe’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Todos los públicos.

‘Vía Láctea + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18:30 h. A partir de 7 años. Entradas: 6 €.

VARIOS

Visita guiada a la expo ‘El paisaje de la muerte en la Edad Media en Navarra’. Civivox Iturrama. 11.30 h. Ciclo ‘Teatro Medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’ en colaboración con Astrolabio Románico. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Mucho’-Actividades juveniles para presentar la campaña. Casa de la Juventud, Pamplona. 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Con la colaboración de varias asociaciones juveniles, habrá torneos de tenis de mesa o videojuegos, masterclass de K-Pop y danza urbana, un Friki Trivial, partidas de juegos de mesa, experiencias con gafas de realidad virtual y taller de bordados. Por la tarde, yincana, juego de rol, talleres de estampación, tatuajes y bisutería, realidad virtual o masterclass de K-Pop. Y durante todo el día se realizarán visitas guiadas por la Casa de la Juventud. Entrada gratuita. Programa detallado: Campaña Pamplona Joven-'Mucho-Eres joven. Eres importante. Tenemos mucho para ti’. 10-11 h Comunica con Estilo. Asociación Lyt. 10-12 h Torneo Tenis de Mesa. 10-14 h Torneo de Videojuegos. 11-12 h Friki Trivial. 12-14 h Asociación Game Over. Asociación Lyt. 12-13 h Masterclass K-Pop. 12-14 h A la mesa! (Juegos de Mesa). Asociación Lyt. Experiencia con Gafas de Realidad Virtual. Asociación Game Over. 13-14 h Taller de Bordados. 13-14 h Masterclass Danza Urbana. 14-16 h Descanso para reponer fuerzas (la Casa estará cerrada). 16-19 h Gymkana. 16-19 h Juego de Rol. 18-19 h Juego ‘La Caza del Hobbit’. 18 h Asociación Game Over. Asociación Alter Paradox. 17-18 h Taller Bisutería. Taller Estampación Tote Bags. Experiencia con Gafas de Realidad Virtual. Asociación Game Over. Masterclass K-Pop. Cine Tag con la película "Still Walking". Otras actividades: ¡Conoce la Casa de la Juventud! (visitas guiadas): todo el día. Taller de tatuajes en el Hall, 17:30-18:30 h.

Repair Café. Geltoki Pamplona. Espacio mensual para la reparación de objetos averiados de todo tipo. Las personas voluntarias que dirigen el taller acompañan en la reparación de objetos eléctricos y electrónicos, juguetes, bicicletas e incluso ropa y artículos textiles. Horario: 11 a 14 h.

FERIAS

XVII Feria Internacional de Turismo NAVARTUR 2023. Baluarte. Más de 150 expositores en una edición con especial énfasis en lo sdestinos nacionales e internacionales, así como en las empresas de ámbito local, regional y nacional con todo el potencial del turismo de naturaleza, costa, islas, cruceros, interior, rural, cultural, eno-gastronómico, activo y sostenible, además de los destinos internacionales… Además, durante la feria habrá presentaciones de destino, catas, cocina en directo con degustaciones, actiividades para niños, sorteos de viajes y estancias… Horarios: sábado, de 11 a 14 y 16 a 20:30 h. Domingo, 11 a 14 y 16 a 20 h. Invitaciones gratuitas en la web y también programa completo de actividades: www.navartur.es En taquilla, 4 €. Actividades complementarias hoy viernes: Sala Mezannina : 13 a 13:45 h Presentación de la Ruta del Vino de la Rioja Oriental. Degustación en fresco de champiñón, explicando las bondades del mismo. Degustación de aceite de La Rioja con pan maridado con vino tinto de Rioja, explicando las bondades del aceite y el vino. Degustación de bombón de champiñón maridado con vino blanco de Rioja, explicando los ingredientes del bombón y las bondades del vino. Stand Tierra Estella: Por la mañana: Ambientación de la semana de la brujería de Bargota. Comisión De La Brujería Y El Ayuntamiento de Bargota. Desde las 12 h Degustación de guindillas con aceite. Conservas Rubio Y Trujal Mendía de Arróniz. Desde las 18 h Degustación de guindillas y aceite. Conservas Rubio de Cárcar. Stand Tierras de Iranzu: 11 a 20:30 h Talleres infantiles con sales. Sales De Baño Y Sales De Colores. 11 a 20:30 h Actividades infantiles para disfrutar de nuestra Granja Escuela Basabere. 11:30 a 12 h Cata de vinos ecológicos y pintxos. Bodegas Y Restaurante Aroa. 12 a 14 h Cata de mieles. Mieleria La Sacristana. 11:00 h Taller artesanía y ecodiseño: "Haz tu propia lámpara". Baku Barrikupel. 13 h Demostración de elaboración artesanal de cestas. Cestera Del Valle de Yerri. 13 a 14:00 h Cata de 12 sales ecológicas con Piquillos y aceite ecológico D.O. Navarra. Salinas Gironés. 16 a 18 h Degustación de pacharán Azanza y pastas artesanas Abárzuza. 18 a 20 h Taller de amasado de Pan de Abárzuza. 18 a 20 h Cata de 12 sales ecológicas con aceite ecológico D.O. Navarra. Salinas Gironés. Stand Comunidad Valenciana : 11 h Los Dulces de Nuestros Antepasados. Pastelitos de Boniato. “Pilotes de Frare” Castellón. 11 h Productos de Nuestra Tierra: Los Quesos. Queso servilleta (Costera de Ranes). Queso fresco de la (Nucia). Queso tronchón (Castelló). 11,30 a 12,30 h Elaboraciones Típicas. “Figatells” de Oliva. “Bonyitol al forn”. 12,30 a 14 h Producto Estrella: Los Arroces. Fideuá de Gandía. Caldereta de Gazpacho de Ayora. Maridado con vinos valencianos.16,30 a 17,30 h Elaboraciones Típicas. “Panfigol”. Maridado con Herbero de Sierra Mariola. 17 a 18 h Productos de Nuestra Tierra: Nispero. Nísperos de Callosa de Ensarriá Maridado con Licor de Naranja. 18 a 19 h Nuestro Oro Más Preciado. “Mona de Pascua” Horchata.

Día de la Tostada de Arróniz 2023. 16 h. Concurso de postres y aceitunas caseros, presentación de muestras en el bar del polideportivo hasta las 17 h. 17 h. Fallo de los concursos, anuncio de ganadores y degustación popular en el bar. 19 h. En el Trujal Mendía actuación de la Escuela de Jotas de Arróniz. Entrada gratuita.

CARNAVALES

Tafalla-Sábado Regular. 12 a 14 h. Placeta de las Pulgas. Taller de disfraces, maquillaje y, pintacaras con artistas locales: Eléna Herrero + Pintacaras Tafalla + Happy Face Pintacaras. 12 h Plaza de Navarra. Ronda Musical con la Banda de la Escuela de Música Municipal y los Conjuntos Instrumentales de 1º y 2⁰. 18 h Desfile infantil con la Comparsa de Gigantes de la Ikastola, Gaiteros Aldamara, grupo de animación, pasacalles Teatro Circo Bandá. Recorrido: Plaza Navarra-Carretera-Escuelas Pías-Paseo Calatayud Rep. Argentina-Calle Mayor-Placeta Pulgas-Plaza Navarra. 19:45 h Toro de Fuego. 21 h Pasacalles con la Txaranga Malatxo. Salida de la Placeta de las Pulgas. 21:30 h Cena Popular en el Centro Cívico. 23:30h Ronda con la Txaranga 01:30 h Fin ronda.

Etxauribar-Carnaval. A partir de las 11 h Kalejira festiva por barrios para ir caldeando el ambiente con música, picoteo, bebida y disfraces desde esa hora... y en la Plaza los Talos de Saralegi. 17 h Chocolatada. 17:30 h Kalejira. Representación del carnaval y Kalejira popular. Terminaremos con la quema de Gerexipot, bailando el Zortziko de Etxauribar alrededor de la hoguera y brindando con nuestra pócima quemada: La Biharra.

Olazti-Karrozak/Carrozas. 12 h Mozorro lehiaketarako izen-ematea futbito pistan. Ondoren karrozen irteera. Inscripción en el concurso de disfraces en la pista de futbito. A continuación salida de carrozas. 17-19:30 h Los Pasai txaranga.19-23 h Musika DJ Raizti. 20 h Mozorroen lehiaketako sariak dantzaldian. Premios concurso de disfraces en la verbena.

Carnaval de Fontellas 2023. 16:30 h Concentración de disfraces en la calle Norte. Reparto de merienda para todos los niños/as. Ofrecido por la Asociación Cultural Fontevella. 17 h: Hinchables para los más peques en la Carpa Municipal. 19 h: Pasacalles infantil ‘Los Minions’. Lugar calle Norte (durante el pasacalles el jurado deliberará y al finalizar el pasacalles se entregarán los premios). Organiza: Ayto. de Fontellas Colabora: Asociación Cultural Fontevella y Bar Casben.

Carnavales Altsasu 2023: Piñata. 11 h Kalejira con la Banda Haize Berriak. 18 h Kalejira con la Txaranga Txorongo. 20 a 22 h Bailables con la Orquesta Nueva Etapa 50 Aniversario. Plaza de los Fueros. 00:00 a 03:00 h Bailables con Orquesta Nueva Etapa 50 Aniversario. Plaza de los Fueros.

Carnaval Villafranca. Desfile de Carnaval a partir de las 17 h.