Pablo Hermoso anuncia en México que se retirará el año que viene

Hermoso de Mendoza aseguró que es "una conclusión muy madurada, muy pensada durante tres o cuatro años", según recoge el portal especialzado 'Aplausos'.

"A partir de octubre comenzará mi despedida de los ruedos aquí en México", dijo Pablo Hermoso de Mendoza. "Quiero que sea en México donde comience mi despedida, porque es donde no he toreado en estos últimos tres años, y quiero que sea una reaparición a la vez que despedida", añadió.

"Estos dos años de covid en los que dejo de torear, después de treinta y tantos años de no haber parado ni verano ni invierno, empiezo a hacer un análisis de mi persona y me doy cuenta de que hay dos Pablo Hermoso, la persona, el ser humano, y el artista, el torero, que ha absorbido completamente al otro, que le ha dejado sin vida", explicó el diestro.

"Me he dado cuenta de que he privado de esa vida a todos mis seres queridos —reconoció—. Yo no la he echado en ningún momento en falta, porque he sido feliz con lo que hacía".

Según refiere 'Aplausos', otra de las razones para la retirada es que Pablo Hermoso ve encarrilada la carrera de su hijo. “Indudablemente la carrera de mi hijo Guillermo me ha marcado en esta decisión porque lo veo encarrilado, lo veo consolidado como torero y ya es el momento de que yo pase el relevo”, aseguró.