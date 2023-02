El concierto de Loquillo en Tudela se retrasa al 14 de abril

Loquillo en el Teatro Gaztambide de se ha retrasado al 14 de abril "por cuestiones organizativas", ha anunciado la agencia BigStar Music. El concierto deen el Teatro Gaztambide de Tudela , programado inicialmente para el 25 de febrero,"por cuestiones organizativas", ha anunciado la agencia BigStar Music.

"Desde BigStar Music, agencia de contratación y management de Loquillo, queremos comunicar nuestra decisión de retrasar el concierto especial que iba a tener lugar en Tudela (Navarra) el próximo 25 de febrero por cuestiones organizativas de cara a preparar el comienzo de la segunda parte de la Gira El Rey. La nueva cita se celebrará finalmente el 14 de abril.

Sentimos las molestias ocasionadas a aquellas personas que adquirieron sus entradas en la fecha inicial. Dichas entradas serán válidas para el concierto programado en la nueva fecha. No obstante, en caso de no poder asistir al concierto especial el 14 de abril, ya se puede solicitar su devolución hasta el próximo 17 de marzo enviando un mail a tudelacultura@tudela.es. A la espera de vernos muy pronto, desearos a tod@s salud y rock and roll", explica el comunicado.