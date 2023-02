El Ballet Flamenco de Andalucía homenajea a Federico García Lorca en Baluarte

Úrsula López, el Ballet Flamenco de Andalucía subirá este sábado 18 de febrero (19:30h) a las tablas de Federico García Lorca en el 125 aniversario de su nacimiento con 'El maleficio de la mariposa', un espectáculo basado en el debut teatral del poeta y dramaturgo andaluz que incorpora coreografías pioneras y diseños de vanguardia de la época Bajo la dirección de su actual coreógrafa y directora artística, elsubirá este sábado 18 de febrero (19:30h) a las tablas de Baluarte para homenajear aen elde su nacimiento con 'El maleficio de la mariposa', un espectáculo basado en el debut teatral del poeta y dramaturgo andaluz que incorpora coreografías pioneras y diseños de vanguardia de la época

Se cumplen 125 años del nacimiento del poeta y dramaturgo Federico García Lorca y, en 2020, un siglo del estreno de la obra con que debutó en el teatro: 'El maleficio de la mariposa' (Teatro Eslava, Madrid, 22/3/2020). Una suerte de parábola en verso sobre la frustración, el amor y la muerte protagonizada por insectos que, aún fracasando estrepitosamente en la taquilla, pasaría a la posteridad por los maravillosos danzables de La Argentinita, quien representaba el personaje de Mariposa.

Recuperando los temas de la obra original y la inspiración de La Argentinita, Úrsula López ha redimensionado el original lorquiano en 'El maleficio de la mariposa: mujeres, danzas y bailes en tiempos de Federico García Lorca', que Fundación Baluarte estrenará en Pamplona. En palabras de la directora artística y coreógrafa del Ballet Flamenco de Andalucía, "aquí se explora, se fija y se da esplendor a las coreografías, danzas y bailes que Federico García Lorca trabajó, vio o pudo ver, tentar, atisbar, comprobar a lo largo de su vida y en su muerte misma. Están, obviamente, las danzas en las que participó, con Antonia Mercé, La Argentina o con Encarnación López, La Argentinita, pero también aquellos bailes que se le escaparon, la Carmen Amaya a la que su amigo Buñuel dio un papel en el cine o Martha Graham, apenas una sombra en su viaje a Nueva York y que, de alguna manera, le incluye en su Deep song (Cante jondo)".

Por otro lado, López ha buscado en su adaptación el homenaje de época -caracterizada por los experimentos de las vanguardias de finales de los años 10 y la década siguiente del pasado siglo- contando con la labor escénica de Pedro G. Romero (aparato) y Elena Córdoba (dirección escénica) sin descuidar los elementos y signos propios de la danza actual: "lo que presentamos es sencillo, y un reto que no suele encararse. El sonido, la escenografía y el vestuario son del siglo XXI y, sin embargo, en los bailes y danzas que mostramos hemos querido fijar los movimientos, ser rigurosos y fieles a sus tiempos. No hay mudanzas inventadas, ni zapateados a destiempo, ni braceos impropios. Somos anacronistas, capaces de mostrar varios tiempos a la vez, pero nunca anacrónicos. El baile se hace un bien intangible, algo que no solo es nuestro patrimonio sino que también debe ser nuestro matrimonio. La recuperación del pasado es siempre, como decía Enrique Morente, un andar hacia atrás para coger impulso, carrerilla para saltar más adelante todavía"