Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘De charla con Belén Arévalo’. Polvorín de la Ciudadela. 12 h. En esta ocasión participará la galerista Maite Cengotitabengoa. En el marco de la exposición ‘A-pariciones. Arquitecturas sobre papel’ de la artista pamplonesa Belén Arévalo. Entrada libre hasta completar aforo.

‘La Antártida en femenino: Investigando en lugares remotos’. Aula 10 Edificio Ampliación Biblioteca de Ciencias de la UNAV. 11 h. Se realizará una conexión directa con Asunción de los Ríos, Josabel Belliure y Virginia Morandini, tres investigadoras que se encuentran en la Antártida a bordo del Hespérides, un barco de investigación oceánica. Organiza el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra-UNAV con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

LITERATURA

Presentación del libro ‘La mujer en la ciencia’. Aula 10. Edificio Biblioteca de Ciencias. 12 h. Este proyecto del Museo de Ciencias UNAV pretende visibilizar de forma amena y accesible la biografía de mujeres científicas relevantes que son desconocidas para el público general.

Presentación del libro de Gorka Jiménez ‘Cómo vencí al cáncer. Las claves para superarlo y prevenirlo desde mi experiencia’. Libros con Historia (Casa Melchor), Urroz Villa. 12 h. ‘Febrero 2023. Mes de Lucha contra el Cáncer en Urroz Villa del Libro’.

Vermut Komiki: ‘Black Is Beltza II-Ainhoa’. Txokogorri. 12 h. Susanna Martín. ‘IV Komiki Boom-Jornadas de Cómic e Ilustración social-Antsoain’.

MÚSICA

Suena Jaleo presenta ‘Empezar de 0’. Bar Garazi, c/Calderería 36, Pamplona. 18 h. Suena Jaleo es una banda joven pero curtida en los escenarios formada por Enrique Juarros a la voz y a la guitarra rítmica, Sergio Albarrán a la guitarra solista, Jorge Romero al bajo y Kat Almagro a la batería. ‘Empezar de 0’ cuenta con tres temas indie-rock hasta ahora inéditos: Vuelo sin motor, Sobrenatural y Último tren. Tras un parón propiciado por la incompatibilidad de agenda de su batería, Kat Almagro, que forma parte de los directos de Natalia Lacunza, Javiera Mena o Marsella, entre otros, el grupo madrileño vuelve con fuerza dejando atrás un nombre (Volta!), un quinto integrante, varias giras por España y un Triple EP publicado en 2017. Este nuevo EP, como su nombre indica, significa renacer, renovarse… Entrada gratuita.

‘Una noche de amor desesperada’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Espectáculo basado en las canciones de Triana, el grupo español más influyente de rock de todos los tiempos y padres de los artistas más importantes que triunfan hoy por toda la geografía. Creado desde el más absoluto respeto y admiración hacia la banda original sevillana, formada por Eduardo Rodríguez Rodway, Jesús de la Rosa y Juan José Palacios (Tele), donde su legión de fans y seguidores en todo el país podrán vivir algo único, emotivo y especial. Cuatro cantantes (Shuarma, Diego Martín, Manuel Escudero, Nacho Campillo) y una magistral banda hacen suyos los temas más grandes de Triana. Bajo una puesta en escena grandiosa se podrán escuchar sus canciones más emblemáticas: El lago, Abre la Puerta, Una Noche de Amor, Hijos del agobio, Luminosa Mañana, Tu frialdad… Entradas: 48 y 40 €.

Puro Relajo, diez años cantando contigo. Baluarte. 17 y 20 h. Concierto décimo aniversario. Entradas agotadas.

No More Blues. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Concierto.Banda de Pamplona que funcionamos como una asociación cultural sin ánimo de lucro. Somos personas que venimos del mundo de la enseñanza musical, del mundo profesional, y ahora queremos disfrutar de la música de otra forma. Después de 20 años de funcionamiento ininterrumpido hemos conseguido un lugar en el Blues de nuestro entorno. Hacemos versiones de música negra, una mixtura de: swing, Jazz, Soul, Blues, Funk, Rock, Ritm & Blues. Entrada gratuita.

‘The Big 4/Tribute Festival’. Sala Totem, Villava. 19 h. Con Seek Em'All -fans de Metallica- + Decade Of Aggression -versiones de Slayer- + Mechanix -tributo a Megadeth- + War Dance -versiones de Anthrax-. Bones Factory presenta ‘Metal Assault-Tribute Festival’, una gira que nos hará temblar con los mejores covers del Thrash y Heavy Metal que podrás encontrar actualmente. Merecido homenaje a la Nueva Ola del Heavy Metal Británico y al recordado BIG 4.Entradas: anticipada 16 € + gastos.

Bertso Saioa. Casa de Cultura Etxarri Aranatz. 18 h. Xabat Illarregi, Maialen Akizu, Alaia Martin, Oihana Bartra, Eneko Lazkoz, Julio Soto. Gai jartzaile: Joseba Beltza. Entradas: 6 €.

Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz (Dúo Mariachi). Bar Payvi de San Jorge-Sanduzelai, Pamplona. 12. 30 h. Vermut Concierto celebrando su 8º Aniversario. Entrada libre.

Chuchín Ibáñez. ACR Montitura, Monteagudo. Celebración San Valentín con cena. Concierto de rancheras y sesión de baile con Guateque DJ.

TEATRO

‘¿Esto llaman amor? ¡FUEGO!’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Cía. Ropa Tendida. Vamos a arder. Vamos a quemarnos. Vamos a resurgir de entre las cenizas y después vamos a entender verdaderamente lo que es el amor. A través de una maestra de ceremonias nada convencional, la obra discurre por las contradicciones que envuelven el amor romántico. Enredos, drama, celos, sufrimiento, pero ¡qué aburrimiento! ¿no? ¡FUEGO! Pieza teatral que toma escenas de la obra de Lope de Vega 'Las Bizarrías de Belisa' para mostrar las diferencias y similitudes culturales entre lo que se entendía como 'amor' en el contexto del Siglo de Oro y lo que interpretamos que es hoy día. Entradas: generales 12 €. Anticipadas y personas en paro: 10 €. Carné joven: 7 €.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Se trata de una ocasión idónea para sumergir al alumnado en el trepidante mundo de los corrales de comedias, los mentideros, las tabernas y la Corte de Felipe IV. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o bien la misma tarde de la representación: a partir de las 18:15 h en el hall del Instituto.

Monólogo Eva y Qué. Casa de Cultura de Valtierra. 20 h. Monologuista que se especializó en el stand up comedy mediante cursos realizados en Madrid con otros cómicos, ha sido ganadora del concurso de monólogos de la Cadena Ser entre otros concursos de comedia. Sus espectáculos de comedia en teatros o en todo tipo de formatos ponen en valor la comedia. Actualmente tiene un espectáculo que se llama “No hay más preguntas, señoría”, un show de lo más divertido. Entradas: 6 €.

‘Don Kijote de Navarra’. Casa de Cultura/Kultur Etxea, Irurtzun. 20 h. Con Iluna Producciones. Teatro en castellano. En un lugar de la mancha…¡Mentira fue aquí, en Navarra! De cuyo nombre no quiero acordarme…No quiero, no. No puedo. No puede acordarse. Porque no lo vivió. Lo escucho. Lo robó. Cervantes se apropió de mi historia y la llevó por todas partes. Molinos, gigantes, Basajaun, Tartalo, Sanfermines…todo partió de mí. Hoy por fin descubrirán toda la verdad sobre Don Kijote de Navarra. Dirección, canciones: Miguel Goikoetxandia. Intérprete: Miguel Goikoetxandia. Entradas: 6 €.

‘Vida’. Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza. 20 h. Con Cía Javier Aranda. Espectáculo de pequeño formato sin texto, para títeres y actor, que habla del implacable y constante paso del tiempo. Con dos manos y una canasta Javier Aranda crea 3 personajes distintos que crecen, maduran, se aman, se “viven” y se desvanecen ante nuestros ojos con una impresionante maestría interpretativa y manipulativa que apela directamente a nuestro corazón. Entradas: anticipada: 8 €, taquilla: 10 €. Carné joven: 5 €.

Monólogo Raúl Massana: ‘Cosas de padres’. Centro Cultural Sarasate de Castejón. 20 h. ¿Tienes hijos? ¿Te gustaría tenerlos? Si necesitas algún consejo para saber cómo criar a tus hijos, éste es tu show. No te vamos a ayudar, pero vas a hacerte una idea bastante real. El cómico Raúl Massana presenta ‘Cosas de Padres’. Un show cargado de historias, reflexiones y monólogos sobre la paternidad. Basado en su ex­periencia personal. Un punto de vista original y crudo. Con un estilo único. La guía definitiva sobre la paternidad... como nunca te lo han contado (no incluye canguro). Entradas: 5 €.

CINE

‘Cinco lobitos’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. ‘#Cinetag’. Filme de Alauda Ruiz de Azúa. Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Entrada libre hasta completar aforo.

CON NIÑOS

‘Pinocchio, una historia delirante’. Baluarte. 17 h castellano y 18.30 h euskera. Con la compañía Canti Vaganti. ‘Balarte Txiki’. Edad recomendada: +5 años. Pinocchio vive aventuras fantásticas. Se arriesga, se atreve, se equivoca. Siempre le va mal, siempre se salva. Teatro de objetos, cargado de humor, cuenta con la cálida voz narradora de Alberto San Juan y una banda sonora original. La compañía ítalo-holandesa Canti Vaganti recupera el cuento crudo y cómico de Carlo Collodi, y nos cuenta la historia de un ser diferente que aterriza en una sociedad llena de peligros. A través de experiencias extraordinarias y el encuentro con personajes grotescos Pinocchio aprende a ser "como los demás". Pero, ¿realmente queremos ser iguales al resto? Entradas: 8 €. Pack de 4 entradas: 25 € venta exclusiva en taquilla.

Taller infantil de magia: ‘Aprende magia con el mago Marcos’. Civivox Milagrosa. De 6 a 8 años a las 12 h y de 9 a 12 años a las 18 h. Ciclo ‘Febrero Mágico’. Taller de iniciación a la magia en el que niños y niñas, después de diseñar, construir y ensayar, aprenderán a realizar dos fantásticos trucos. Al terminar el taller, se les hará entrega de su diploma de mago o maga y se llevarán el truco construido a casa. Entradas: 2 €, previa inscripción tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Show de magia: ‘Una carta mágica/Gutun magiko bat’. Civivox San Jorge. 12.30 h castellano y 18.30 h euskera. Con el Mago Itzal. ‘Febrero Mágico’. Una carta sin remitente llega a manos del Mago Itzal. Su contenido, una única frase: “Rompe la realidad que compone la magia”. Es hora de buscar una nueva manera de entender lo imposible; una manera de que la ilusión perdida llegue de nuevo a través de la magia. "Una carta mágica" es un espectáculo de magia-teatro para toda la familia, que pretende invitar a niños y niñas a disfrutar del momento y a las personas adultas a reflexionar sobre el día a día. Disfrutar es un juego. Entradas: 1 €, previa inscripción tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Talleres creativos en familia en euskera: ‘Inaute-maskarak’. Civivox Iturrama. 11 h. Niños/as de 6 a 11 años. Con Diana Arboniés, de La Crafetera. Utilizando cartón y otros materiales cotidianos diseñaremos y construiremos máscaras de carnaval en 3D inspiradas en animales. Elige cómo pintarlas y decorarlas a través de diferentes materiales y técnicas con las que darles un acabado personal. Entradas: 4 €, previa inscripción tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller infantil Multisensorial. Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona (C/ Abejeras 22). 9.30 h. Para niños y niñas nacidos en el 2020. Abierto a toda la ciudadanía, pueden apuntarse todos los niños/as que deseen. Actividad gratuita pero hay que reservar plaza enviando un correo electrónico a colegio@santisimosacramento.com

‘De la Tierra al Universo’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. A partir de 7 años. Entradas: 6 €.

‘López, explorador de otros mundos + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Vía Láctea’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18:30 h. A partir de 7 años. Entradas: 6 €.

‘Ilargiaren atzean/Tras la luna’. Casa de Cultura de Villava. 17 h. castellano y 18:30 h. euskera, Antzokia/Teatro. Con la Compañía Malaspulgas. ‘Emozioen Antzerkia/Teatro de las Emociones’. A partir de 5 años. Ilazki, una niña de 9 años, pasa más tiempo sola del que le gustaría. Su mayor deseo es compartir su tiempo con una compañera de juegos, con una hermana. Ayudada por la luna y por unos geniecillos, su deseo se hace realidad, porque, casi de la nada, aparece Hilal, una niña que necesita una hermana, una madre, una familia… La obra no deja a nadie indiferente, ya que aborda temas actuales y socialmente vigentes como la conciliación familiar y el proceso de integración tras una adopción o acogimiento. Autoría: Maialen Díaz. Dirección: Virginia Cervera. Intérpretes: Monika Torre, Izaskun Mujika, Sofia Diez, Patrizia Eneritz. Entradas: 3 €.

‘Sensaciones’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 18 h. Castellano. El Mago Hodei acepta el reto de analizar las nuevas tecnologías. Con una puesta en escena muy visual y números de alto impacto en torno a la influencia de la tecnología en la sociedad. Un espectáculo para todos los públicos, lleno de ritmo, humor, propuestas novedosas y sorpresas imposibles..Entradas: 3 €.

‘Colombia mi encanto’. Teatro Gaztambide de Tudela. 17 y 19:30 h. Espectáculo infantil basado en la película “Encanto”. Con los principales personajes de la película y una nueva historia, Mirabel y su familia se tendrán que enfrentar al camaleónico Trais, el cual se ha adueñado de la vela y con ella de los mágicos poderes de la familia Madrigal. Una familia unida por el amor que entre ellos se procesan; y que trabajando unidos, vivirán una nueva aventura al ritmo de las más famosas canciones de Colombia y de la película, en un espectáculo único. Un show en el que tanto los pequeños como los adultos podrán participar activamente cantando y bailando. Promotor: VOL Music Events. Entradas: 16 € y 18 €.

VARIOS

Visita guiada a la exposición ‘El paisaje de la muerte en la Edad Media en Navarra’. Civivox Iturrama. 11.30 h. Ciclo ‘Teatro Medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’, organizado en colaboración con Astrolabio Románico. La Edad Media fue una época difícil para vivir. A la presión del discurso religioso, apoyado en la brevedad de la vida y en la necesaria renuncia a los bienes, considerados como pura vanidad, se unió la evidencia terrible de las epidemias de peste. Observamos su huella en pinturas murales que nos advierten de que la muerte es la única realidad cierta que nos hace iguales y nos invita a participar en su danza. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Club de Programación: ‘El club de Ada’. Sala 2 Civican. 17:30 a 19 h. Coordinado por Guillermo Arana, programador. A partir de 13 años.

‘Pamplona Arena Games’. Navarra Arena. Desde las 9 h. Primera competición con licencia CrossFit de Navarra, en la que participan 960 atletas. Entradas: 6 euros/día. Abono fin de semana: 9 euros. Más info: www.pamplonaarenagames.com

FERIAS

Kauteroak-Caldereros/as Pamplona-Iruña. 11:30 h Danzantes de San Lorenzo. Eslava, San Francisco, San Miguel, Zapatería, Plaza Ayuntamiento, Santo Domingo, Plaza Santiago. Vuelta: Mañueta, Mercaderes, Ayuntamiento, Mayor, Jarauta. 11:30 h Animalien dantzak. Desde la sede de Iruña Taldea, Mayor, Eslava, San Miguel, San Nicolás, Pozo Blanco, Zapatería, Plaza Ayuntamiento, Mercaderes y Mañueta. Vuelta: Mercaderes, Plaza Ayuntamiento, Mayor y San Lorenzo. 12 h Salida desde el Bullicio del grupo de dantzas Iruñeko Algara dantza taldea, con Haizeberri gaiteroak en kalejira recorriendo las calles: Carmen, Nabarreria, Mercaderes, Plaza Ayuntamiento, Curia, Navarreria y vuelta al Bullicio. 15 h Comida Calderera. 18:30 h Kalejira de Caldereros desde la sede del Iruña Taldea: Mayor, Plaza Ayuntamiento, Mercaderes y Navarrería. Regreso: Mercaderes, Mayor y San Lorenzo. A partir de las 19 h Conciertos en el Bullicio Pamplonés.

Ferias de Febrero en Tafalla 2023. Exposición y venta de plantas, árboles y flores en Plaza Cortés y de puestos de venta ambulante en el Paseo Padre Calatayud. Feria de Artesanía tiempo de jubilación y creatividad. Centro Cívico. 9 a 14 h VII Certamen Avícola-Ciudad de Tafalla. VI Campeonato Navarro de Euskal Oiloa en el Recinto Ferial. 11 h Feria Agroalimentaria. Plaza de Navarra. 11:15 h Tamborrada Marinelak Danborrada. Centro ciudad. 11:30-13:30 h Taller de Tiro con Arco a cargo del Club de Arco Tafalla. Recinto Ferial. 11:30 h Visita a la Planta noble del Palacio de los Mencos. (entradas web Ayuntamiento) 5 €. 12 h Zanpantzar. Centro de la ciudad. 12 h Salida de comparsa de gigantes de la Plaza de Navarra (11:45 h salida centro cultural Kulturgunea). 12 h Tafalla Kantuz. Salida desde Plaza de Navarra. 13:30 h Baile comparsa gigantes. Plaza de Navarra. 16:30 h Actividades Infantiles. ‘Lastoan blai: Taller de pichinetas, teléfonos y otras curiosidades’. Bitartean. Patio de Escolapios. 18 h Boxeo y K1. Frontón Ereta. Entradas: 20, 25 y 30 €. 18:30 h Txaranga Malatxo. Plaza de Navarra. 18:30 h Kontzertuak + DJs Aparcamiento Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Organiza Tafallako Gazteak y Peña de Tafalla. 19 h Torico de fuego. Plaza de Navarra. Tb., Feria de Antigüedades. Vide Grenier. Frontón de Escolapios. Sábado, mañana y tarde y domingo por la mañana.