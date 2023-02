Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Agramonteses, beaumonteses y sus conflictos con las comunidades rurales navarras (1450-1507)’. Salón de Actos del Archivo Real y General de Navarra. 19 horas. Ponente: Íñigo Mugueta Moreno. Ciclo de conferencias con motivo de la exposición ‘Agramonteses y Beaumonteses. La lucha de bandos que dividió el reino/Garamontarrak eta Beaumontarrak. Erresuma zatitu zuen bando-borroka’. Entrada libre.

V Jornada Juntos contra la Trata: 'Caminando por la dignidad'. Aula Magna Arquitectura, Universidad de Navarra. 14 horas. La trata es un problema que gana fuerza en la oscuridad, para combatirla se debe visibilizar a sus víctimas y supervivientes. La charla está organizada por el Secretariado Diocesano de Migraciones de Pamplona y Tudela y Villa Teresita de Pamplona, en colaboración con Tantaka y la UPNA.

'La obra escogida' por Concha Martínez Pasamar. Museo Universidad de Navarra. 19 horas. Concha Martínez Pasamar es Doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad de Navarra donde es Profesora Titular de Lengua Española en el Departamento de Filología. La obra escogida es ‘Modern Goths’, de E. Buckman, 1890. Esta elección muestra el interés de la ponente por conocer una imagen más plural y, por tanto, más rica, de la mujer en otros tiempos en los que predominaba la proyectada por los varones. Entrada libre previa retirada de invitación.

‘Aprendizaje de vida’. Casa de Cultura de Villava-Atarrabia.19 horas. Charla de Juan Carlos Unzué, ex jugador y ex entrenador deportivo, que nos hablará sobre su enfermedad -ELA, esclerosis lateral amiotrófica- y su experiencia vital. Organiza: Escuela de Ciudadanía de Villava-Atarrabia. Entrada libre, hasta completar aforo.

LITERATURA

Club de lectura Café con Libros-Esto es una historia de verdad: ‘Juárez en la sombra’, de Judith Torrea. Biblioteca Civican. 18 horas. Coordinado por Olga Balbona, bibliotecaria.

Club de lectura ‘Guerras europeas’. Biblioteca Milagrosa. 18.30 horas.Se comentará el libro ‘No llorar’, de Lydie Salvayre. Ambientado en el inicio de la Guerra Civil, arranca con el relato personal de la madre de la escritora, Montse, quien entonces era una joven de 15 años surgida de la Cataluña rural, tentada por la aventura libertaria y enamorada de un joven francés que le dará una hija, antes de casarse precipitadamente con un andaluz llamado Diego y de huir con él a Francia. Convertida en anciana de 90 años, transmitirá la historia familiar a su hija, narradora del libro. Actividad organizada junto con el Instituto Navarro de la Memoria. Inscripciones en la biblioteca, en el teléfono 948 24 54 60 o en biblimil@navarra.es

Club de lectura fácil-Confabuladas’. Civivox Milagrosa. 12 horas. Club de lectura inclusivo, de carácter quincenal, para público adulto en general y personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Dinamizado por profesionales de la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

‘Historia disparatada de la monarquía’. Biblioteca Antsoain. 19 horas. Presentación Cómic y Encuentro con los autores, el historiador Javier Traité y el ilustrador Exprai (Joseba Beramendi). ‘IV Komiki Boom-Jornadas de Cómic e Ilustración social en Ansoáin’.

Club de lectura 2: ‘Casas vacías’. Biblioteca de Burlada. 19 horas. Primera novela de la autora mexicana Brenda Navarro es la lectura elegida para comentar el mes de febrero. Coordinado por Maite Pérez Larumbe con la colaboración de Olga.

CINE

‘Lobos’ + ‘This is Beth’ + ‘Doo sar’. Cines Golem Baiona de Pamplona.17:30 y 20 horas. ‘VIII Mendi Tour Pamplona/Iruña’-Cine de Montaña. Organizan Asociación Mendi Film Festival y Cines Golem. Colaboran Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada y festival Skymetraje. Patrocina grupo EITB. Entradas: 6 €. ‘Lobos’. Los ganaderos de un pequeño pueblo de Asturias se posicionan en contra de la reciente prohibición de la caza del lobo. Un retrato sobre la inquietud y el temor hacia el Lobo. ‘This is Beth’. La escaladora Beth Rodden es una de las atletas más prolíficas en la historia de la escalada. Sin embargo, su exitosa carrera escondía una cruda realidad: la enfermiza lucha de Beth contra su imagen corporal y contra sus crueles diálogos internos. La transformación de esa dinámica destructiva la ha llevado a redescubrir el amor por su deporte y por sí misma. ‘Doo sar’. Andrzej Bargiel y Jędrek Baranowski en The Karakoram Ski Expedition con el objetivo de escalar y esquiar dos seismiles en el valle de Hushe: Yawash Sar II y Laila Peak.

MÚSICA

Euskadiko Orkestra: ‘Gure patua/Nuestro destino’. Baluarte. 19:30 horas. Obras de R. Wagner, D. Shostakovich, L.V. Beethoven. La violinista rusa Alena Baeva, ganadora de los concursos Wieniawski y Paganini, y Dinis Sousa, director titular de la Royal Northern Sinfonia del Reino Unido, harán su debut junto a Euskadiko Orkestra en este concierto de abono. Entradas: 10 €<38 €. Tarifa Especial en taquilla a <30, >65 y desempleados/as. Última Hora Joven: 10 € en todas las zonas para <30, en taquilla, desde 30’ antes del concierto.

CON NIÑOS

‘Herriko errekak’. Biblioteca Mendillorri. 18.15 horas. Cuentacuentos en euskera con Ventura Ruiz. ‘La hora del cuento y mucho más….’. Para público infantil a partir de 4 años. Entrada libre hasta completar el aforo.

VARIOS

‘Cafeteando’-Tarde de juegos: ‘El teléfono escacharrado’ y ‘El contagiado’. Casa de la Juventud, Pamplona.18.30 horas. Entrada libre.

Taller de escritura con Ignacio Lloret. Biblioteca de Barañain. Martes 14, 21, 28 de febrero, 7 y 14 marzo, de 18 a 20 h. Inscripciones de manera presencial en la OAC del Ayuntamiento, en horario de 8:30 a 14 h o plataforma de inscripciones: https://ayto-baranain.i2a.es/CronosWeb/Login