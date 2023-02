Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

De charla con Belén Arévalo. Polvorín de la Ciudadela. 12 h. En el marco de la exposición ‘A-pariciones. Arquitecturas sobre papel’ de la artista pamplonesa. También participará el pintor Tomás Sobrino. Entrada libre hasta completar el aforo.

'Otros espacios para el arte'. La Fábrica de Gomas, Pamplona. 11.30 h. Conferencia de Alberto García, propietario y director de La Fábrica. En el marco de la exposición 'Campos de Resiliencia' de Fermín Alvira en el Museo Gustavo de Maeztu de Estella Lizarra. Entrada libre.

MÚSICA

Misa con Canto Gregoriano de la Schola Gregoriana Gaudeamus. Iglesia de las Madres Agustinas Recoletas de Pamplona, Plaza de Recoletas. 19 h. Misa organizada por el Centro Jacobeo Betania en Camino, de la Delegación Diocesana para el Camino de Santiago. Cantará la Schola Gregoriana Gaudeamus los cantos litúrgicos del Domingo V del Tiempo Ordinario, dirigida por Raúl del Toro. Se facilitará a los asistentes la traducción de los textos.

Cuatro Madres + EFFE. Sala Totem, Villava. 21.15 h La banda de rock pamplonesa Cuatro Madres presenta su nuevo trabajo discográfico ‘La rebelión de los utópicos’. Previamente, la banda de rock turolense EFFE, a las 20 h, calentará el ambiente. Cuatro Madres es una banda formada en Iruña en 2016 por Jerry a la voz (Maritrinis,M.D.O), Aritz al bajo (Suntsiketa, Tinko, M.D.O), Pete a la guitarra (Dkuajo,Fernando Huevos Kolgando, Pasternak) y Metal a la batería (Cuerno de Chivo, Memo, Pasternak). En junio de 2018 lanza su disco debut ‘El fin del principio’. Tras un largo parón en los escenarios Cuatro Madres vuelven con su segundo trabajo. ‘La rebelión de los utópicos’ es una ópera rock que narra una historia de corte aparentemente futurista con una resolución inesperada…Entradas: anticipada 10 € + gastos.

Concierto Inoren Ero Ni + Zaunka. Peña La Bota, Estella-Lizarra. Puertas 22 h. Inicio 22:30 h. Precio/Prezioa: 10 €/ 12 €. Entradas/Sarrerak: Bar Berri, Katxetas, Ametsa, Ino Liburudenda.

Chuchín Ibáñez & Garibaldi Band (Trío). Centro Cívico de Dicastillo. 18 h.

Informal Session. Sala Informal de Tafalla. 23 h.

Borja Niso: Concierto Tributo a Ludovico Einaudi. Salón de actos del Castillo de Marcilla. 20 h. Madrileño de nacimiento (1980), concretamente de Leganés, el ingeniero informático Borja Niso descubrió la música de piano pasada la treintena, cuando ya era padre y empresario. E hizo lo inimaginable para muchos: lo dejó todo por una pasión, dedicarse en cuerpo y alma al piano. Ahora sus conciertos llenan auditorios y teatros en toda España. Según reconoce, fue escuchar a Ludovico Einaudi lo que le cambió la vida. Consiguió reproducir ‘Nuvole Bianche’ de oído en apenas tres semanas. También compuso uno de sus primeros temas, ‘La Tormenta Perfecta’. Entradas: 3 €.

TEATRO

‘Teatro del oprimido’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. Con el colectivo juvenil Black Power de la Asociación Flor de África. Conmemoración Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina que se celebra el 6 febrero. La obra refleja lo que las jóvenes afrodescendientes viven, desde el machismo de sus hogares, pasando por sentirse extranjeras cuando vuelven a su tierra o situaciones de racismo y xenofobia, para acabar revelándose contra la situación hablando con sus madres y abuelas. Todas las escenas están basadas en sus experiencias. En el debate se tratarán los temas representados que también son las principales líneas de trabajo del colectivo: machismo, xenofobia, identidades y mutilación genital femenina. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Se trata de una ocasión idónea para sumergir al alumnado en el trepidante mundo de los corrales de comedias, los mentideros, las tabernas y la Corte de Felipe IV. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o bien la misma tarde de la representación: a partir de las 18:15 h en el hall del Instituto.

‘Muchos amigos negros/Lagun beltz asko’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con Ados Teatroa. Es tarde. Ni un alma por la calle. Es un bar cualquiera a punto de cerrar. Dentro, el dueño y su mejor amigo se toman la última. Parecen muy amigos, pero los dos se esconden secretos y traiciones. De pronto, un migrante que está perdido llama a la puerta y pide que le dejen cargar el móvil para llamar a su hija, en Londres. Sin su móvil no puede comunicarse con ella ni proseguir su viaje. Los dos amigos dicen querer ayudar, pero no entienden al migrante. Conforme pasa el tiempo, la situación creada va abriendo grietas en la relación de amistad y estalla el conflicto. Al final de la noche, la versión que contarán a la policía es un clásico: el migrante no tenía papeles, entró avasallando, les atacó, quería robarles. Ellos sólo querían hacerle un favor. Aquí no somos racistas… Entradas: 10 €.

‘Trash’. Teatro de Ansoáin. 20 h. Con Yllana + Toompak. Espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde 4 imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de basura que llega al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumo de nuestra sociedad.Todos los públicos. Entradas: anticipada 13 €, taquilla 16 €.

‘La odisea de Magallanes y Elcano’. Teatro Gaztambide, Tudela. 20:30 h. Con Teatro Clásico de Sevilla. Obra que cuenta una aventura extraordinaria: la primera vuelta al mundo. Una iniciativa teatral que traslada al escenario momentos, circunstancias y situaciones significativas del viaje de Magallanes-Elcano. La complejidad del objetivo, las circunstancias desde las que surgió, su problemática preparación. Y sobre todo, la gran aventura que supuso a lo largo de tres años ese viaje por lo desconocido, cargado de épica pero también de traiciones, amotinamientos, muertes, violencia, negocios, naufragios, valor. Entradas: 18€/24€.

CON NIÑOS

‘Hai. La pescadora de sueños’. Civivox San Jorge. 18.30 h. Con la compañía Gira Magic. Cuento indígena sin texto, que incluye una selección musical de canciones originales. La obra narra, a través de metáforas visuales y magia, el navegar de Hai y su tribu (el público) por el océano de la imaginación. Hai invita al público a sumergirse en este viaje onírico como un coro, a veces a través de gestos y otras a través del canto, acompañando a la protagonista en su aventura por la libertad. A partir de 3 años, acompañados de una persona adulta. ‘Febrero Mágico’. Entradas: 3 €, previa inscripción tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Disney Rock-El Musical’. Teatro Gayarre, Pamplona. 17 h. Música, baile, diversión y muchas sorpresas se unen en un espectáculo inolvidable para toda la familia, a ritmo de los mejores clásicos del pop y rock de los 80's hasta hoy ¿Os imagináis un musical con los personajes de los cuentos favoritos de vuestros hijos, una historia original y divertida y con las canciones más emblemáticas que os han acompañado en vuestra vida? Adéntrate en esta hilarante aventura donde toda la familia compartirá un auténtico universo de risas, música y emociones con el musical más rompedor de los últimos años, para convertirse, sin duda, en el acontecimiento del Teatro Musical familiar del año que ni tú ni los tuyos os podéis perder. Todos los miembros del elenco con voces y música en riguroso directo, versionando canciones míticas del pop y rock de los 80´s hasta hoy, que dan vida a este original musical.. Entradas: 22 y 20 €.

‘El viaje de un donut’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Con Dopamina Teatro. A partir de 6 años. Todo el mundo sabe que consumir demasiado azúcar es malo. ¿Pero quién ha visto, cómo reaccionan las neuronas en el cerebro, las células en el estómago, o las vellosidades intestinales ante la llegada de un bocado de donut? Esta comedia no solo te permite ver y aprender sino también vivir, inquietarte y entusiasmarte con un proceso que pasa a diario en nuestro cuerpo. Acompaña al donut en el apasionante viaje a través del sistema digestivo y vive con él múltiples aventuras, descubrimientos y luchas. Una pieza absurda ya la vez tan real como la vida misma. Entradas: 7 € (Grupos a partir de 5 personas: 6 €).

Taller infantil: ‘Photocall con mis muñecos’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 10:30 h. Plazas: 16. Precio: 6 €/persona.

Sesión Cuentos + Emoción. Club Deportivo Amaya. 18 h. Con Tdiferencia. Para socios del club.

VARIOS

Día de Lucha contra el Cáncer-AECC Navarra-Acto de calle. Plaza del Castillo, Pamplona. 12 h- Juan Yeregui, paciente de cáncer y voluntario, leerá un manifiesto. Actuará el coro infantil de la Coral de Pamplona. Formaremos un lazo verde humano. Bailará el Estudio de Danza Camino. El hotel La Perla colaborará con una sorpresa.

EKOmercado. Geltoki, Pamplona (antigua estación de autobuses). Dedicado a las verduras de invierno. 16 personas productoras. Horario: 10 a 14 h. También, a las 12 h, ‘‘Comer de temporada nos sana’, sobre las propiedades de las verduras de invierno, de la mano de Sila Pano, bióloga experta en nutrición natural y terapéutica. Gratuito, previa inscripción en cpaen@cpaen.org

‘Teatro Medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra. Visita guiada a la exposición ‘El paisaje de la muerte en la Edad Media en Navarra’. Civivox Iturrama. 11.30 h. Organizada en colaboración con Astrolabio Románico. La Edad Media fue una época difícil para vivir. A la presión del discurso religioso, apoyado en la brevedad de la vida y en la necesaria renuncia a los bienes, considerados como pura vanidad, se unió la evidencia terrible de las epidemias de peste. Observamos su huella en pinturas murales que nos advierten de que la muerte es la única realidad cierta que nos hace iguales y nos invita a participar en su danza. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

Laboratorio: ‘Imágenes, más que mil palabras’. Sala 1 Civican. 11 a 13:30 h. Impartido por Nahikari Mora, creativa visual. Hay conocimiento que no está escrito en los libros, ése que se genera y se transmite a través de la imagen y la palabra. En este laboratorio se trabajará en torno a la información y conocimiento que nos aporta la fotografía desde diferentes miradas y perspectivas. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Club de Programación: ‘El club de Ada’. Sala 2 Civican. 17:30 a 19 h. Un espacio de coworking y creación para jóvenes donde dar rienda suelta a la creación a través del lenguaje de la programación. Coordinado por Guillermo Arana, programador. Para público juvenil, a partir de 13 años. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Visitas guiadas a la exposición permanente/Bisitaldi gidatuak erakusketa iraunkorrera Museo del Carlismo/Karlismoaren Museoa, Estella-Lizarra. 16:30 h euskera y 17:30 h castellano. Aforo máximo 25 personas por visita/25 lagun gehienez bisita bakoitzean. Reserva previa en:/ Erreserbatu aldez aurretik hemen: tfno 948 55 21 11.

FIESTAS

Aoiz-Santa Águeda. 18 h. Recorrido por la localidad.

Milagro-Fiestas de Invierno en honor a San Blas 2023. 12 h Trashumancia infantil con vacas avileñas por la travesía Dos de Agosto y Avda. de Navarra. 13 h Inicio de la XXXI Cata de Vinos Caseros de Milagro en la SRC San Blas. 13:30 h Entrega de premios a los mejores vinos caseros (tinto y rosado), en la SRC San Blas 17 h Espectáculo infantil con Birloque y la obra de títeres ‘Noé y la parra. Leyenda del origen del vino’, Casa de Cultura, entrada gratuita.18:30-21 h XV Ruta del Pincho de Milagro.

Ribaforada-San Blas 2023. 10:30 h. Almuerzo popular en el pabellón Ribaforada Arena, con reparto de chistorra, panceta, pan y vino. 12 h. En el pabellón Ribaforada Arena. Espectáculo infantil de circo y humor gestual ‘Sin remite’. Compañía Jean Philippe Kikolas. 13 h. 1º premio mundial de Lanzamiento de Boina al Arrime, en el Ribaforada Arena.. Organizado y patrocinado por Motoclub Caballos de Fuego. 13:30 h. Concurso de Calderetes, en la pista del pabellón Ribaforada Arena. Patrocina M.I. Ayuntamiento. 16:30 h. Sesión de cine infantil, en Casa de Cultura, película: ‘Canta 2’. 1 euro. 16:30 h. Concierto en el pabellón Ribaforada Arena con Orquesta Vulkano. 18 h. Gran Bingo, en El Ribaforada Arena, organizado por la Asociación de Peñas. Los cartones se venderán en el pabellón durante los conciertos de jueves, viernes y sábado. 18 h. Recorrido con la Banda de Música de Ribaforada. 19 h. Sesión infantil ‘Los Rockolas’, pabellón Ribaforada Arena, entrada gratuita. 20 h. Tradicional hoguera en la Plaza San Fco. Javier con reparto de chorizo a la sidra, pan y vino. Amenizado por la Banda de Música de Ribaforada. 20:15 h. 24º Concurso local de sangría, en la Plaza.. 00:30 h. Sesión de baile en el Ribaforada Arena con Orquesta Vulkano.

Peralta-Fiestas de San Blas. 12 h Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 17 h Concierto en el Polideportivo Municipal con la orquesta Nueva Alaska. A continuación, pasacalles con la charanga El Garrafón. 18 h Musical infantil en la Casa de Cultura ‘Los músicos de Bremen’, a cargo de la compañía Nacho Vilar Producciones. 19 h Final Partido de Pelota en el Frontón Municipal; Olaetxea-Azanza contra ganadores semifinal del viernes (antes del partido exhibición de cadetes de la Escuela de Pelota Navarra). 20 h Torico de fuego en el Paseo San Miguel. 22 h Cena y baile en el Club de Jubilados con el grupo Azabache. 00:00.-04:00 Fiesta DJs en el Polideportivo con Rajobos, Nev y Mikel Sevillano.