Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Nuestra influencia en el medio ambiente’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Ponente: Luis Mª Rodríguez, ingeniero mecánico especializado en ingeniería y gestión ambiental y dirección empresarial. Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental. Entrada libre hasta completar aforo.

LiTERATURA

Encuentro con el escritor Carlos Bassas. Biblioteca Txantrea. 18.30 h. Tras el festival ‘Pamplona Negra’, la escritora Susana Rodriguez presentará la charla del también escritor Carlos Bassas, que propondrá un viaje muy negro al libro ‘El corazón de las tinieblas’, de Joseph Conrad. Entrada libre.

Club de lectura: ‘Los desorientados’. Biblioteca de Mendavia. 19 h. Reunión del Club de Lectura ‘Leer juntos’ para comentar la citada novela de Amin Maalouf.

Presentación literaria ‘Bisiesto Inmortal, de Ignacio Sobejano Sesma. Centro Joven de Corella. 20 h.

‘(H)Ilbeltza, Ciclo de Novela Negra’. Irurita. 19 h. Proyección del film ‘Kareletik’ de Anjel Lertxundi.

MÚSICA

‘Recordando a Edith Piaf (1915-1965)’. Civivox San Jorge.19:30 h. Ciclo ‘UrtarrIJAZZ’. Concierto. Geraldine Ramírez (voz), Javier López Jaso (acordeón), Marcelo Escrich (contrabajo), Eduardo Moreno (clarinete). “En la sencillez está la belleza”. Tomando esta frase como máxima, este cuarteto formado por profesionales con más de veinte años de experiencia en ámbitos tan dispares como el jazz o la música clásica, presenta su tributo en clave de jazz a la que puede ser una de las cantantes más destacada de la música francesa del siglo XX. Un recorrido sugerente y divertido por sus más bellos éxitos musicales. Un desenfadado viaje cargado de sutileza. El resultado es un sofisticado sonido que tiene como único objetivo hacer disfrutar al más variado público. Entrada gratuita, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Goxua’n Salsa. Zentral Pamplona. Concierto. 19:30 h.La orquesta colombiano-navarra interpreta salsa clásica inspirada en las décadas 60, 70 y 80 de Nueva York, Colombia y Puerto Rico, pero con un toque único en sus letras, el euskera, algo nunca visto dentro de este género. Entradas: anticipada 12 € + gastos, taquilla 15 €.

Diego Vasallo Trío. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21.30 h. Concierto. Diego Vasallo, Fer García y Andoni Etxebeste. Entradas: anticipada 14 €, taquilla 17 €.

Ritmonautas. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Son, rumba, pop, reggae. En formación de guitarra y voz, trompeta y percusión y contrabajo, llegan a Villava desde Cataluña, con ganas de calentar el invierno con un repertorio lleno de versiones de canciones que tratan de la inspiración de lo cotidiano con guiños a la música cubana, a la rumba, al pop o al reggae y todo ello aderezado con sentido de humor, una de las señas de identidad fundamentales del proyecto. Entradas: 4 € taquilla, 3 € internet.

Un Pacto con Springsteen (Grupo Tributo) + Abogados del Ritmo. Sala Totem, Villava. 20.30 h. Entradas: anticipada 12 € + gastos.

DANZA

‘Oholtzara Salto-Salto a Escena’-Dantzaz & CP Ezkaba IK. Teatro Ansoáin. 17 h. Dentro del programa ‘Oholtzara Salto-Salto a Escena’ alumnado del colegio Público Ezkaba Ansoáin ha realizado un trabajo en danza contemporánea y proceso creativo mediante una residencia artística con coreógrafos internacionales de la compañía Dantzaz. Para disfrutar de las coreografías del alumnado junto a la proyección de un video sobre la pieza ‘FOMO’, del coreógrafo Gil Harush que ha servido de base para el trabajo del alumnado y que está inspirada en la hiperconectividad actual. Programa financiado por Fundación Caja Navarra-Fundación Caixa, y organizado por la Red de Teatros de Navarra. Invitaciones: www.ansoain.es o en taquilla hora y media antes.

TEATRO

‘La infamia’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Coproducción de Teatro Español y Producciones Come y Calla. En México, uno de los países más peligrosos para ser periodista y activista, hay mujeres que se enfrentan al creciente poder político de la delincuencia organizada. Una de ellas es Lydia Cacho, quien desafía a políticos, mafiosos, pederastas y feminicidas. Esta función está basada en su biografía ‘Memorias de una infamia’, ganadora del Harold Pinter Prize for International Writer Of Courage de Reino Unido, donde se retrata el modus operandi de un gobierno cómplice de la corrupción y la violencia, además del valiente testimonio de mujeres y niñas de su país... Entradas: 15 €.

Gastro Show: ‘Recetas para una ciudad soñada’. Geltoki Pamplona. 21 h. Cena completa en Geltoki y show con la obra de teatro comunitario creada en el marco de ‘Theatrodix Phestibala’ y coordinada por la compañía Calatea. En castellano. La obra se zambulle en las pequeñas y grandes historias de las que estamos hechas; ¿qué cuentan mis manos sobre mí? ¿de qué ingredientes estoy hechx? ¿Qué me gustaría compartir con unx vecinx a quien todavía no conozco?, un lugar de encuentro para mirarnos, conocernos, y crear juntas una ciudad donde quepamos todxs…Teatro + Cena. Entradas: 25 €, previa reserva en la web geltoki.red

CINE

‘Leyuad, un viaje al pozo de los versos’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Proyección dentro del ‘Ciclo Cine Saharaui’. Documental. Rep. Árabe Saharaui Democrática, 2016. Dirección: Gonzalo Moure, Brahim Chagaf, Inés G. Aparicio. Limam Boisha, poeta saharaui residente en Madrid, confiesa que se ha quedado “seco del Sahara”. Viaja hasta el Sahara Occidental para recuperar la inspiración de sus versos. Allí, Hamida Abdullah le narra el viaje que hiciera junto al filólogo belga Mohamed Salem y el poeta y erudito Bonnana Busseid. Un viaje duro y largo cuyo objetivo es llegar a Leyuad, en el corazón del Tiris, génesis de la identidad del pueblo saharaui, hasta la ancestral Tierra de los Hombres del Libro, el pozo de los versos, de la poesía. Allí los espera el poeta Sisi Brahim, quien les mostrará los milagros de un lugar único y los adentrará en los mitos y secretos de los genios del desierto, aquellos “a los que no se puede nombrar… Coloquio posterior a cargo de Saharako Kabiak y Limam Boisha, poeta y periodista saharaui. Organiza: Biblioteca de Navarra, Filmoteca de Navarra, Kabiak y FiSahara.

Película Premiada ‘Mendi Film 2022’. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 20 horas. Proyección. ‘Jornadas de Montaña’. Entradas: 3 €.

‘No mires a los ojos’. Cine Moncayo de Tudela. 19:30 h. Película del director Félix Viscarret. Adaptación de la novela de Juan José Millás. ‘Semana Literaria de Tudela’. Entrada libre.

CON NIÑOS

‘El viernes… TBO’. Sala 1 Civican. 18 horas. Club de lectura infantil especializado en cómic. Coordinado por Sara Machuca, bibliotecaria. Actividad dirigida al público infantil, a partir de 9 años.

‘La niña que sabía caminar al revés’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

Cuentacuentos con Kyokan. Biblioteca Pública Artica. 18 h. A partir de 4 años. Castellano. Entrada gratuita (requiere invitación a recoger desde el jueves 26 en horario de biblioteca).

VARIOS

Cafeteando-’Karaoke’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

Taller de iniciación al dibujo de la figura humana. Museo Universidad de Navarra-MUN. Viernes, 14-16 h. Hasta el 17 de marzo. Se trabajará la figura humana, principalmente con estatuas. Se aplicarán las nuevas técnicas de dibujo al dibujo de la figura humana, desde los primeros pasos hasta los fundamentos básicos de la anatomía artística. Impartido por Laura González Toledo y Carlos Bernar. 190 € general / 65 € alumnos UNAV.

Actividad eno(g)astronómica en Lerín. Ciclo de Invierno Lerín Tierra Estrella. Con Javier Armentia y Bodegas Alconde. 1ª Parte-Charla: ‘El sol y el vino’. 2ª Parte-Paseo por el cielo y degustación de vino. Entrada gratuita hasta completar aforo. Inscripciones: cultura.lerin@gmail.com Whatsapp: 609 21 14 21 (indicando nombre y apellidos). Organiza: Ayuntamiento de Lerín.

EVENTOS

III Día del Cardo en Peralta. 15 h Visita guiada al Olivar Ecológico local La Corraliza de Don Pablo, con salida desde el Ayuntamiento. 19 h Casa de Cultura. ‘El Cardo, fuente de saludo’, charla impartida por Sara San Juan. 20-21.30 h. Casa de Cultura. Cata de vinos D.O. Navarra impartida por el Consejo Regulador D.O. Navarra.

‘VI Centenario del Principado de Viana’. 19 h. Sala Navarro Villoslada. Conferencia: ‘Relación histórica y social entre Viana y su Principado (1423-2023), a cargo de Félix Cariñanos San Millán. 20:30 h. Itinerante. Pintxopote animado por Turdión.