"La Mano es de Navarra pero puede registrar su nombre cualquiera"

Andrea Zabalza Martín, especialista de la empresa Arpa, advierte que el Gobierno foral podría plantearse pedir una prohibición de marcas si se considera la Mano una imagen patrimonial

¿De quién es la mano de Irulegi?

Por la ley de patrimonio cultural, la mano es un descubrimiento arqueológico que es un bien públco para todos los navarros, para todos los españoles incluso. La propiedad física, los derechos, son del Gobierno de Navarra. Por eso está en el Museo de Navarra. El Gobierno es de alguna manera el tutor y administrador de esa Mano.

¿Quién puede registrar la marca?

Cualquier persona puede ir a la Oficina de Patentes y Marcas y pedir registrar ‘Mano de Irulegi’, ‘sorioneku’... , las variantes que surjan. Ahora hay una decena de peticiones, y salvo una del Gobierno de Navarra todas tienen fin comercial: cadenas, postales, bisutería… El registro de marcas tiene un plazo dilatado para aprobarlas, de seis o siete meses si no hay oposición. Pero por ahora parece que todas siguen adelante. Y dicho de forma breve, en marcas el primero que llega se lo queda.

Entonces, no hace falta tener relación con el descubrimiento para usar el nombre.

No. Sí existen una serie de prohibiciones para acceso a la marca: por ejemplo, que sea similar o igual a una marca anterior, que se use un símbolo, un cuño o una bandera de un estado, o algo que se considere patrimonial, de uso general. El Gobierno de Navarra podría dar un paso adelante en ese sentido. Pero a día de hoy, las solicitudes están ahí.

Pero existen ya productos a la venta en el mercado sin que hayan pasado por registro.

Para entrar en el mercado no se necesita el registro de la marca. ¿Qué problema pueden tener? Que si hay una concesión de una o varias marcas, por ejemplo con la denominación ‘sorioneku’ para tejidos y prendas… el titular podría decirle al que vende camisetas con la palabra ‘sorioneku’ que está haciendo uso indebido de la marca. Puede prohibirle la entrada en el mercado. Eso sí, en este ejemplo, solo podría hacerlo para la venta de ropa. No afectaría a uno que vende caramelos ‘sorioneku’, porque no se habría protegido la venta de gominolas.

¿Los titulares de una marca podrían pedir una compensación a quienes está vendiendo ahora?

Cuando se concede una marca, generalmente el titular va de buenas y pide que no se utilice esa denominación en el mercado, que se dejen de producir esos productos y que se destruya lo que se tenga en stock. Eso sí, si el asunto llega a los juzgados, y se llega a ver un daño efectivo al titular, podría ordenarse una compensación.