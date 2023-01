Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

Presentación del libro ‘Ainhoa’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autores: Fermin Muguruza & Susanna Martin. Ainhoa nace de milagro en La Paz, en Bolivia, tras morir su madre, Amanda, en un supuesto atentado parapolicial. Crece en Cuba y en 1988, a los 21 años, comienza un viaje iniciático con el País Vasco como primer destino para conocer la tierra de Manex, su padre. En pleno conflicto represivo, conoce a Josune, una periodista comprometida, y a su cuadrilla de amigas y amigos. Cuando el novio de Josune muere por sobredosis de heroína, ésta decide acompañar a Ainhoa en su viaje, que las llevará hasta Beirut, luego Kabul y finalmente Marsella. Son los últimos años de la Guerra Fría y ambas se adentrarán en el oscuro mundo de las redes del narcotráfico y sus estrechos vínculos con las tramas políticas.

Club de lectura: ‘Guerras europeas del s. XX’. Biblioteca Pública Milagrosa. 18.30 horas. En esta sesión se comentará el libro ‘Réquiem por un campesino español’ de Ramón J. Sender. Club de lectura organizado junto con el Instituto Navarro de la Memoria. Se admiten inscripciones al club, poniéndose en contacto con la biblioteca en el 948 24 54 60 o en biblimil@navarra.es

Tertulia de Cómic. Biblioteca de Yamaguchi. 19 horas. Coordina: Jesús García Salguero. Tema del Mes: ‘Angoulême’. Comentaremos los cómics: ‘Piel de hombre’, de Hubert y Zanzim; y ‘Sunny, Sunny Ann!’, de Miki Yamamoto. Entrada libre con la condición de conocer alguna de las obras que se van a comentar.

MÚSICA

Encuentro con el violonchelista madrileño Pablo Ferrández. Sala Gola de Baluarte. 18:30 horas. El artista es solista estelar en el doble concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de Navarra en Pamplona y Tudela, ‘Lienzo en blanco/Mihise zuria’, jueves y viernes, respectivamente. El joven violonchelista (1991) se ha convertido en los últimos años en uno de los principales exponentes de la nueva élite internacional de solistas españoles. Ha sido premiado en el prestigioso XV Concurso Internacional Tchaikovsky y desde 2021 es artista exclusivo del sello discográfico Sony Classical, para el que ha grabado recientemente un disco multipremiado con la diva del violín Anne-Sophie Mutter. Acceso libre previa inscripción en: www.fundacionbaluarte.com

Queen Tribute. Teatro Gayarre. 20 horas. Vuelve al escenario la banda más legendaria de la historia! Cierra los ojos y vuelve a vivir los himnos universales y las poderosas baladas que sonaban en abarrotados macrofestivales y estadios de fútbol en los años 70 y 80. Emociónate con We Are the Champions y I Want to Break Free, canta We Will Rock You o Bohemian Rhapsody y baila a ritmo de Another One Bits The Dust… Entradas: 29,75 a 35 €.

CINE

‘La ley de la hospitalidad’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. Ciclo ‘Cine Imprescindible’. EEUU, 1923. Dirección: Buster Keaton, John G. Blystone. Los Canfield y los McKay han heredado una enemistad que ha pasado de padres a hijos durante muchas generaciones. Pero, por caprichos del destino, Willie McKay coge un tren en Nueva York, en el que conoce a Virginia Canfield. Una especie de ‘Romeo y Julieta’, esta vez en comedia, donde ambas familias están destinadas a enfrentarse de nuevo. Película muda con acompañamiento de piano a cargo de Javier Asín. Entradas: 3 €.

‘C´est la vie’. Civivox Iturrama, 19 horas. Película de Eric Toledano y Olivier Nakache. Ciclo de cine accesible ‘Ver, oír, aplaudir’. Una boda de lujo en un castillo francés del siglo XVIII se les va de las manos a sus responsables. El principal encargado es Max, un organizador de bodas que se enfrenta a una celebración de alto standing nada menos que en un castillo. Todo parece estar perfectamente orquestado para que el evento sea un éxito: camareros, orquesta, menú, DJ y decoración floral. Pero a cada momento surgen tropiezos que hacen que el resultado roce lo catastrófico. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

CON NIÑOS

‘Cuentos de rincones’. Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. 18.30 horas. Cuentacuentos con Eva Azpilikueta. Castellano. Niños/as a partir de 3 años, acompañados de adultos. Hay algo que se repite en todo el mundo. De norte a sur y de este a oeste. Desde las largas noches de Noruega hasta las luminosas playas de Australia. Desde los desiertos de África hasta los ríos de Brasil. En todas partes, hasta en el rincón más pequeño del mundo, existen cuentos: Siempre hay alguien a quien le gusta contarlos y alguien a quien le gusta escucharlos... Entrada gratuita hasta completar el aforo.

‘La magia está en los libros’. Biblioteca de Ribaforada. 17.30 horas. IV Festival de Magia ‘EnMAGIETÉ’. Con el Mago Carlos Sicilia, quien sorprenderá con sus secretos mejor guardados, cambios imposibles, viajes inexplicables y sobre todo muchas carcajadas. Entrada gratuita.