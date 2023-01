Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

III Brif Braf Bruf 2022-Festival de Literatura Juvenil e Ilustración: ‘Zergatik dute biboteek katua?/¿Por qué los bigotes tienen gato?’. Por las calles, parques y plazas de la Txantrea te sorprenderán instalaciones artísticas para jugar e imaginar desde el 26 de diciembre hasta el 7 de enero. Con 4 universos: La Ciudad Fantástica, Plaza Arriurdiñeta/Biblioteca, de 12 a 14 y 17:30 a 20 h, La Feria Fantástica, Plaza del Euskera (C/ Madgalena-C/ San Cristobal), de 17:30 a 20 h, El Bosque Fantástico, Parque del Mundo, todo el día, y Paredes y Tiendas Fantásticas, C/ Magdalena-Lakuntza/Txantrea, todo el día. Casetas de Información: Plaza del Euskera, C/Magdalena-C/ San Cristóbal, 17:30 a 20 h. Plaza Arriurdiñeta, Junto a la Biblioteca Pública, 12 a 14 y 17:30 a 20 h. Cerrado: 31 de diciembre por la tarde, 1 de enero todo el día y 6 de enero por la mañana. Organiza: Asociación Kontalariak junto con otras entidades de la Txantrea, artistas y muchos/as niños/as del barrio. Info: www.brifbrafbruf.eus o kontalariaktx@gmail.com Actividad hoy: Taller ‘Expresionarte’. En La Casa Fantástica. Inscripción en Biblioteca Txantrea. 11 a 13 h. Castellano. Aprende a dibujar las expresiones de los personajes con la ilustradora Beatriz Menendez.

MÚSICA

Pía Unión de Pastores de Belén. Casa Misericordia de Pamplona. 20.30 horas.

3Head. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona 20 h. ‘VII Festival Santas Pascuas’. La banda liderada por el reconocido artista británico Al Macaulay, uno de los fundadores de Tindersticks y colaborador de bandas como Cousteau y Scott4, nos sumerge en el humeante mundo del dub a golpe de rap jamaicano y atmósferas épicas, creando “un inframundo palpitante que es totalmente suyo”.. Aparte del exTindersticks, el grupo está formado por Spider Johnson, David Burgui Burgui, Carlos Ortiz González y Max Sanchez Mancebo. Entrada gratuita.

'Tum Tum Clap'-Taller de Percusión Corporal. Centro Cultural Iortia, Alsasua. 12 horas. Aprenderemos una coreografía de percusión corporal paso por paso de forma participativa y dinámica. Máximo 50 alumnos/as. En euskera. Entrada gratuita previa retirada de invitación.

CIRCO

Cirque du Soleil: ‘Crystal’. Navarra Arena. 21 horas. Crystal’ te invita a salir de la realidad y deslizarte hacia un mundo que cobra una colorida vida con asombrosas proyecciones visuales y una banda sonora original que combina a la perfección la música popular con el sonido característico de Cirque du Soleil. Gimnastas y patinadores realizan acrobacias en el hielo y en el aire, combinando a la perfección múltiples disciplinas. El patinaje sincronizado, las figuras de estilo libre y el patinaje extremo se presentan junto con disciplinas del circo como el trapecio oscilante, las correas aéreas y el mano a mano. Sinopsis: Crystal es una joven creativa que se siente incomprendida y desincronizada consigo misma. Para escapar de su realidad, se aventura en un estanque helado y cae a través del hielo a un mundo al revés. En este mundo submarino dentro de su imaginación, ve un reflejo de sí misma. Su reflejo la guía a través de este nuevo mundo y le despierta su propia creatividad. Mientras Crystal continúa su viaje, convierte sus peculiaridades en creatividad con el trazo de su bolígrafo. Con este poder recién descubierto, puede encontrar su verdadero yo y regresar a la realidad… Entradas: desde 40 € + 5,50 € gastos.

CON NIÑOS

‘Supercalifragilístico’. Zentral Pamplona. 17 y 19 horas. Musical Infantil con la Compañía Fiestasur. Una visión de la sociedad actual, de la relación entre los padres y sus hijos, de las actividades y músicas de los niños de hoy en día… Todo nace de una pregunta: ¿qué ocurriría si alguien como Mary Poppins apareciese a trabajar con los niños de hoy…? Esta comedia musical narra las peripecias de una niñera en una familia actual, con dos hermanas que tratan de llamar la atención de un padre viudo y volcado con su trabajo. La música será la herramienta que le permita lograr que todo vuelva al lugar que le corresponde, pudiendo disfrutar con las canciones de Mary Poppins de hace 50 años (Al Compás, Cucharadita de Azúcar, Chimchimini, Supercalifragilísticoespialidoso…) y con otras mucho más actuales (Justin Bieber, Jennifer López, Ariadna Grande, Cristina Aguilera…) en una mezcla sorprendente. Entradas: anticipadas 15 € + gastos, taquilla 18 €.

‘Tartalo, gaztaren sekretua’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 horas. Teatro familiar en euskera con Logela Multimedia. Edad recomendada: 3-8 años. Joxemiel nos contará desde su rincón mágico la leyenda fantástica de Tartalo, un cíclope que vive en el monte y que posee el secreto de cómo hacer ricos quesos. Un día, la valiente pastora Matilde, cansada de tener que sacrificar sus ovejas para conseguir el queso, se lanza a conocer su secreto… Entradas: 8 €.

‘¿De qué color es un beso?’. Civivox Mendillorri. 18 horas. Teatro Familiar con Espiral Mágica. ‘Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Mayores de 2 años. De la mano de Pigmento, un personaje divertido y juguetón, la obra se adentra en el mundo de Minimoni, una niña a la que le encanta pintar, y que se pregunta de qué color es un beso. Parece sencillo, pero ante esta pregunta se viaja con ella a través de cada color, mostrando cosas positivas y negativas de cada uno de ellos. Al final, de tantas vueltas, el lío parece más grande que al principio. Todos los colores parecen servir y no servir a la vez… Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Diario del limonero’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Organiza: ENT/NAE. Texto ganador del XXXI Concurso de Textos Teatrales dirigidos a público infantil en la modalidad de castellano. La historia de Cristina y Bruno, dos bebés mellizos que lo aprenden todo bajo las hojas de un viejo limonero y ante la atenta y cariñosa mirada de su mamá… Entradas: 7,5 €.

Taller familiar: ‘Plantadores de historias’. Sala infantil Biblioteca de Navarra. 12 a 13.30 horas. En el marco del programa ‘Biblioteca de Semillas/Hazien Liburutegia’. A cargo de Atrapavientos, organización especializada en el fomento de la literatura infantil y juvenil. Edad: 5-12 años. En castellano. Taller gratuito. Inscripciones hasta el 3 de enero.

Taller Creativo Infantil: ‘Cuentacuentos Drag’. Geltoki, Pamplona. 11 h. Cuentacuentos + taller de ilustración. Actividad dirigida por la artista drag Sussie Pussie. 5-12 años. Castellano. La primera parte consistirá en la lectura de un cuento mezclado con preguntas participativas al público y coreografías de canciones infantiles. En la segunda parte, las y los txikis participantes realizarán un taller de ilustración donde trabajarán la diversidad y la importancia de ser uno mismo a través de los valores de respeto y tolerancia. Precio: 3 €. Necesario reservar en: https://www.geltoki.red/talleres-creativos-infantiles/

Taller Artístico Infantil: ‘El libro de las emociones’. Civivox Jus la Rocha, 11 horas. ‘Programa Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entradas: 2 €, previa inscripción en tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Tadeo Jones 3’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 18 horas. Cine Infantil. Entrada libre hasta completar aforo.

Mercadillo de Intercambio de Juguetes. Museo de Educación Ambiental, Pamplona. 11.30 a 13 horas. Fomentar el trueque de juguetes es el objetivo de este mercadillo, impulsando la reutilización. Podrán traer juguetes que ya no utilicen y estén en buen estado: juegos, libros, cuentos, puzzles, etc. ‘Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Libre participación.

‘Encanto’. Auditorio Berriozar. 18 horas. ‘Cinecito’ en castellano. Público infantil. Entradas: 1 €.

‘Zuhaitzak landatzen zituen gizona’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 horas. Euskera. Con Teatro Gorakada. Entradas: 4 €.

‘Un cuento de Navidad’. Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Espectáculo familiar con El Bardo, taller infantil del Teatro y Atarrabia Abesbatza. Público: a partir de 3 años. Entradas: 5 €.

‘Lunático y mental’. Teatro de Ansoáin. 18 horas. Magia en castellano con Pedro III. A partir de 5 años. En esta ocasión, el ilusionista Pedro III nos propone un viaje al interior de la MENTE. Números de magia que te harán dudar de la capacidad de nuestro CEREBRO. Presentaciones de adivinación, telepatía, manipulación de la realidad. Todo ello presentado bajo el sello de calidad y con la personalidad única del ilusionista navarro con más proyección internacional. Entradas: 4 €.

‘El pincel mágico’. Auditorio Barañáin. 18 horas. Teatro infantil en castellano con Iluna producciones. Entradas gratuitas, preferentemente para público infantil, en taquilla y on line.

‘Frozen 2’. Teatro Gaztambide, Tudela. 18:30 horas. Espectáculo. Con las bailarinas/es de Arte y Movimiento y las voces del coro Tutera Kantuz. Entradas: 10 €.

‘Títeres de Cachiporra’. Centro Cultural Sarasate de Castejón.18 horas. Con Teatro Arbolé. Pelegrín es protagonista de este espectáculo, con sus mil y una aventuras. Es un títere aventurero y pendenciero y con la cachiporra realmente resuelve sus entuertos… Entradas: 4 €.

‘Casilda entre cartones’. Casa de Cultura de Valtierra. 18 horas. Con Tdiferencia. Entradas: 5 € anticipada, 6 € en taquilla.

Etxarri Aranatz-Parque Infantil de Navidad. Horario: 11:30 a 13:30 y 16 a 19 h.

'Imagine'. Casa de Cultura de Larraga. 18 horas. Con Mago Oliver & Maga Liuba.

‘Kontukantari’. Casa Cultura Maria de Maeztu, Artica. 18 h. Espectáculo familiar de teatro musical con marionetas. Nanu, Granu y Kanuto están preparando una nueva excursión: van a subir a la cima de un monte esta tarde. Por el camino encuentran una flor y van descubriendo situaciones que convierten en canciones: “Haurtxo polita”, “Axuri beltza”, “Aldapeko”, “Ikusi mendizaleak”, “Loretxo bat”, “Baratze bat”, “Kolpe kolpeka”, “Guk euskaraz”, “Furra, furra”, “Arratsalde honetan”. Canciones en euskera que la cuadrilla de montañeros y montañeras interpretarán con diferentes ritmos. Entradas: anticipada 5 €, taquilla 6 €.

+NAVIDAD PAMPLONA

Pamplona-Torneo de Rocket League. Casa de la Juventud. 17 horas. Jóvenes de 12 a 20 años. ‘Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Inscripciones en la Casa de la Juventud o 948 23 35 12.

Pamplona-Navidad en los comercios. Hasta hoy. Paseo de Sarasate: Parque de hinchables. Horario: 11 a 13.30 y 17.30 a 20 h. Rochapea: Hinchables en el paseo Anelier, de 11 a 13.30 y 17.30 a 20 h. San Juan: hoy, en la zona comercial de la c/ Martin Azpilcueta se repartirán castañas de la mano de Joseba Echarri.

Abanderados Italianos de los Reyes Magos. Centro Comercial Itaroa. 12:30 horas. Para todos los públicos.

Feria de Navidad Plaza del Castillo. 27 casetas con la tradicional oferta de productos artesanos y un espacio destinado a venta de productos de comercio justo. Hasta el 5 de enero, salvo 1 de enero. Horario: 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Feria de Navidad en la Plaza de Toros de Pamplona. 55 puestos de artesanía, productos navideños y alimentos artesanos. Horario: 10.30 a 14 h y de 16.30 a 21 h. Hasta el 8 de enero.

Festival ‘Otras Luces’. Ciudadela de Pamplona. Hasta el 8 de enero. Proyecciones Videoarte Otras Luces VII. Arte en Movimiento. 4 cortometrajes de la selección cinematográfica de Zinetika Recinto de la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Entrada libre. Köppö. Instalación Lumínica. Fermín Izco. Túneles de acceso a la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Muestras Artísticas. Sala Armas, Polvorín, Pabellón de Mixtos y Horno Ciudadela. Martes a sábado, 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 h. Domingos y festivos, de 11.30 a 13.30 h.

Exposición de Belenes en Baluarte. Hasta el 8 de enero. Horario de 10.30 a 13.30 h y de 17 a 21 h. Entradas en taquilla: mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro y los menores de 7 años, gratis. Organiza Asociación de Belenistas de Pamplona.

Belén de Civican. En el Hall, instalado por los Belenistas de Pamplona. Todas las Navidades.

Belén zaguán Ayuntamiento de Pamplona. Este año, el belén representa un nacimiento en un pueblo imaginario ambientado en el norte de Navarra. Instalado por los Belenistas de Pamplona. Hasta el 6 de enero. Laborables, de 8 a 20 h. Fines de semana y festivos de 10 a 20 h.

Belén ‘Emprendedor Viviente’. LaBajera-Asociación de la Juventud Empresarial, c/Mayor 59, Pamplona. Diez personajes ficticios, representados por imágenes de actores a tamaño real, se exponen en ese espacio cedido por el Ayuntamiento El Belén se acompaña de contenido audiovisual que se puede ver en www.labajera.com Hasta el 7 de enero.

Tobogán de nieve del Paseo de Sarasate. Hasta el 7 de enero: de 10 a 14 h y de 16 a 22 h. El día 6 de enero abrirá una hora más tarde, a las 11 h, con el resto del horario igual que los demás días. Las entradas, que dan derecho a tres bajadas por el tobogán, cuestan 5 euros, con descuentos para diferentes colectivos y perfiles sociales.

‘Parque del Tren’ de Trinitarios. Hasta el 5 de enero, de 11.30 a 13.30 h. salvo 1 y 6 de enero, cerrado. Organiza la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril. Tarifas: menores de 14 años (hasta los 13 cumplidos) 1,5 €. Mayores de esa edad, 2,5 €. Personas con discapacidad, 1 €. Grupo más 15 personas, 1,5 € por visitante.

NAVIDAD OTRAS LOCALIDADES

Beriáin-Taller Navideño y Masterclass de Zumba Solidario. 11 h Taller dulce en el Centro Joven. 18 a 19.30 h. Masterclass de zumba solidario. Polideportivo Municipal. Precio: 3 €. Los ingresos obtenidos se destinarán a la ONG S.E.D. (Solidaridad, Educación y Desarrollo). Inscripciones: hasta el día 2 de enero. Todas las edades. Haz ejercicio por una buena causa!! Colabora: URTATS-Gestión Deportiva.

Noáin. 18 h. SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente visitarán la localidad de Elorz.

Tudela-Entrega de Trofeos a los premiados en el XXXVII Certamen de Belenes. 20 h Organiza: Peña la Teba. Lugar: Peña la Teba.

Corella. 17:30h. Taller infantil 'Crea tu propio Playmobil'. Centro Joven. (Edad: 3 a 12 años). Aforo limitado mediante inscripción previa en: 948401188, conserjecc@corella.es 17:30 h. Concierto de Villancicos a cargo de la Rondalla Centinela en la Residencia Hogar San José. 20 h. Centro Cultural. Acto en homenaje a las jubiladas y jubilados municipales, y donantes de sangre de Corella. Durante el mismo tendrá lugar un recital de púa y guitarra a cargo del Dúo Viura. Entrada libre hasta completar aforo.

Cascante-Magia y Visita del Paje Real. Frontón municipal. 17 h ‘La magia de la Navidad: El Cartero Real’, con el Mago Tinín. 18.15 h. Paje Real. Entrada gratuita al mago para niños y niñas soci@s de la APYMA, mientras que los no soci@s deberán abonar 1 euro para ver al mago. Entrada libre para el Paje Real.Acompañado por Dj Javi amenizando la tarde. Venta de merienda y tickets para el sorteo de grandes premios, gracias a los comercios de Cascante colaboradores.

XII Exposición de Belenes Estella. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. Hasta el 5 de enero. Organiza Asociación de Belenistas de Estella y Merindad. Horario: todos los días, de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h, sábados, de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 h. Día 5 de enero, de 12 a 14 h.

Exposición Belenes Tafalla Navidad 2022-2023. Asociación de Belenistas de Tafalla, c/Martínez de Espronceda (junto al corral Plaza de Toros). Hasta el 4 de enero, de 18 a 20 h.

Navidad en Villava 2022-2023. Belén solidario con el pueblo de Ucrania. Zaguán Ayuntamiento Villava. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a viernes, 8:30-14:30 h. Exposición Tradicional. Parroquia San Andrés. Atrio. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 y en horario de culto. Belén Monumental. Interior Iglesia San Andrés. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 h y en horario de culto. Casa de Cultura-Belén Monumental. Hall. Exposición de fotografías 'Cuento de Navidad'. Hasta el 8 de enero. 17 a 20:30 h.

Jaiotzen Erakusketa/Exposición de Belenes Olazti/Olazagutía. Local de los belenistas. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a sábados 17:30-20 h. Domingos y festivos: 13:30-14:30 y 17-20 h. Antolatzailea/Organiza: Sakanako Jaiotzazaleen Elkartea/Asociación Belenista de Sakana. Laguntzailea/Colabora: Olaztiko Udala/Ayuntamiento de Olazt