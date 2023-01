Metallica, Coldplay, Springsteen, Styles y The Weeknd, en vivo en 2023

El de 2023 será más que nunca un año de conciertos de estadio en España con la celebración de enormes espectáculos a cargo de estrellas internacionales como Metallica, Coldplay, Bruce Springsteen, Harry Styles, Rammstein o The Weeknd y en el caso de la Comunidad Foral con el inicio de la gira de Alejandro Sanz en el Navarra Arena.

Eso será entre primavera y verano, pero los primeros meses no estarán exentos de la visita de figuras foráneas como el canadiense Michael Bublé, que arrullará a su público el 30 de enero en el Wizink Center de Madrid y el 1 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Allí recalarán el 9 de marzo Pixies para presentar su nuevo álbum, "Doggerel", que llevarán un día después al Wizink Center. Esa misma secuencia, pero 24 horas después, la repetirá el británico Lewis Capaldi.

En el Palau Sant Jordi recalará por partida doble Robbie Williams los días 24 y 25 de marzo, eso después del joven Yungblud (día 12) y del veterano Roger Waters (día 21), que además llevará su gira de despedida al antiguo Palacio de Deportes de Madrid los días 23 y 24.

El 31 de marzo le tomará el relevo en ese escenario Eros Ramazzotti, que viajará el 2 de abril a Barcelona. Sus paisanos de Maneskin ofrecerán también allí el 11 de abril una actuación.

AÑO DE CONCIERTOS DE ESTADIO

El calendario se intensifica con la llegada de Sprinsteen al Estadi Olímpic los días 28 y 30 de abril con todas las entradas vendidas.

El que fuera gran escenario de los JJOO de 1992 acogerá más citas importantes en las semanas siguientes, como los cuatro conciertos de Coldplay en España los días 24, 25, 27 y 28 de mayo con igual éxito de taquilla que el Boss.

Allí igualmente llevará Harry Styles su "Love On Tour" el 12 de julio (el 14 viajará al nuevo espacio Mad Cool en Madrid) y solo unos días después compartirá con el Estadio Metropolitano de Madrid la primera visita a España en gira del canadiense The Weeknd. Estará el 18 en la capital y el 20 en la ciudad condal.

La casa del Atlético de Madrid disfrutará asimismo de algunas citas exclusivas, como el concierto de los alemanes Rammstein el 23 de junio y, sobre todo, el ambicioso "tour" de Metallica los días 12 y 14 de julio con su primer disco en 6 años.

ELTON JOHN, THE WHO Y OTROS ÍDOLOS

No se acaba ahí la lista de conciertos destacados a cargo de viejas estrellas de la música. En mayo, por ejemplo, Ozzy Osbourne junto a Judas Priest como teloneros asaltarán el Wizink Center el día 10; Elton John el 22 de ese mes hará lo propio con su gira de despedida en el Palau Sant Jordi, donde además tocará The Who el 14 de junio y Iron Maiden el 18 de julio.

Ese mismo mes, otra leyenda. Rod Stewart actuará el 12 en el Wizink Center, el 20 en la plaza de toros de Murcia, el 21 en el festival Starlite de Marbella (Málaga) y el 22 como parte del Concert Music Festival de Chiclana (Cádiz).

Con menos veteranía pero mucho tirón de público se presentarán por su parte tanto los estadounidenses Maroon 5 (15 de junio en el antiguo Palacio de Deporte de Madrid y el 16 en el Palau Sant Jordi) como Arctic Monkeys con el que está considerado uno de los mejores discos de 2022, "The car". Los británicos pasarán solo por el Wizink Center pero en doble cita, 10 y 11 de julio.

A toda esa oferta cabe añadir además otra gran cosecha de festivales que traerá el talento de Blur, Kendrick Lamar y Rosalía (en el barcelonés Primavera Sound, que se doblará por primera vez con otra sede en Madrid), Lil Nas X, Lizzo, Queens of The Stone Age, Sam Smith o Red Hot Chili Peppers (en Mad Cool) y Florence + The Machine y The Chemical Brothers (en Bilbao BBK Live), por citar algunos.

SABINA VUELVE A LOS ESCENARIOS

No será un año flojo tampoco para las grandes figuras nacionales como Joaquín Sabina, que, "Contra todo pronóstico", volverá a los escenarios tres años después de su fatal caída de uno de ellos. En España arrancará el 20 de abril en el Gran Canaria Arena de Las Palmas y, entre otras muchas ciudades, pasará el 23 y 25 de mayo por el lugar desde el que cayó al foso, el Wizink Center.

Alejandro Sanz retomará la gira "Sanz en vivo" el próximo verano con una nueva tanda de conciertos que pasará por 14 ciudades desde su arranque el 3 de junio en el Navarra Arena de Pamplona.

Otras estrellas iniciarán giras con discos recién publicados, como Pablo Alborán (desde el 20 de mayo en Marenostrum de Fuengirola, en Málaga), Vanesa Martín (desde el 27 de mayo en la plaza de toros de Murcia) o Manuel Carrasco (desde el 1 de julio en el Estadio Iberoamericano de Huelva y, tras el "récord" de asistencia de 2022, con doble vuelta al Estadio de La Cartuja de Sevilla los días 2 y 3 de junio).

Algunos se probarán con los grandes aforos, como Jorge Drexler, que debutará en el Wizink Center el 28 de enero, o Bad Gyal, que lo hará el 17 de febrero, antes de viajar el 11 de febrero a Palau Sant Jordi.

Y no se puede olvidar el esperado primer "tour" propio de Quevedo, el canario que gracias a "Quédate" conquistó 7 semanas año el número 1 mundial de Spotify. Estará en el Gran Canaria Arena el 11 de marzo, en el Wizink Center el 5 de mayo y en el Sant Jordi Club de Barcelona el 12 de mayo.