Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

ARQUEOLOGÍA

‘La Mano de Irulegi’. Planetario de Pamplona. Hoy, de 16:30 a 20 h. Exposición de esta pieza de bronce del siglo I a.C. que contiene la inscripción en lengua vascónica más antigua. Entrada libre. Además, a las 19 horas habrá una charla con personas que han intervenido en su descubrimiento y estudio: Jesús Sesma, arqueólogo del Gobierno de Navarra; Mattin Aiestaran, de la Sociedad de Estudios Aranzadi y director de la excavación en Irulegi; Berta Balduz, restauradora del Gobierno foral; y los lingüistas Javier Velaza, Universidad de Barcelona, y Joaquín Gorrochategui, Universidad del País Vasco. Entrada libre y hasta completar aforo, previa retirada de invitación hoy jueves 29, de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 h.

LITERATURA

III Festival Brif Braf Bruf 2022-Festival de Literatura Juvenil e Ilustración: ‘Zergatik dute biboteek katua?/¿Por qué los bigotes tienen gato?’. Por las calles, parques y plazas de la Txantrea te sorprenderán instalaciones artísticas para jugar e imaginar, hasta el 7 de enero. Con 4 universos: La Ciudad Fantástica, Plaza Arriurdiñeta/Biblioteca, de 12 a 14 y 17:30 a 20 h, La Feria Fantástica, Plaza del Euskera (C/ Madgalena-C/ San Cristobal), de 17:30 a 20 h, El Bosque Fantástico, Parque del Mundo, todo el día, y Paredes y Tiendas Fantásticas, C/ Magdalena-Lakuntza/Txantrea, todo el día. Casetas de Información: Plaza del Euskera, C/Magdalena-C/ San Cristóbal, 17:30 a 20 h. Plaza Arriurdiñeta, Junto a la Biblioteca Pública, 12 a 14 y 17:30 a 20 h. Cerrado: 31 de diciembre por la tarde, 1 de enero todo el día y 6 de enero por la mañana. Organiza: Asociación Kontalariak junto con otras entidades de la Txantrea, artistas y muchos/as niños/as del barrio. Info: www.brifbrafbruf.eus o kontalariaktx@gmail.com

Presentación del libro ‘No quieren que lo sepas’, del periodista Jesús Cintora. Centro Cívico Lourdes de Tudela. 19 horas. El periodista impartirá una conferencia con preguntas del público para presentar su libro ‘No quieren que lo sepas’. La obra alcanza la sexta edición y figura entre las más vendidas en la categoría de no ficción. El periodista es uno de los referentes del periodismo político y social en España. Ha presentado espacios como “Las cosas claras”, en TVE; “Las mañanas de Cuatro”, en Mediaset; “Carretera y manta”, en La Sexta; diversos programas en la Cadena SER, donde trabajó con Iñaki Gabilondo… Cintora ha unido la publicación de ‘No quieren que lo sepas’ a una gira por toda España con actos abiertos a las preguntas del público. Los asistentes muestran curiosidad, sobre todo, por lo que ocurre por detrás en el mundo de la televisión, del periodismo en general, de la política o de la economía. El periodista, con más de 25 años de experiencia presentando programas en el gremio, tanto en televisión como en radio, responde sin tapujos. Entrada libre.

MÚSICA

Pamplona-Coral Media Luna. Desde la plaza de la Libertad. 18.30 horas. Gaiteros Txantrea. Desde la plaza Arriurdiñeta, 18.30 horas.’Música en la Calle-Navidad 2022 Ayto. Pamplona’.

‘HelloCello & Cello Orchestra en concierto Navidad 2022’. Civivox Jus la Rocha. 18 y 19.30 horas. Interpretarán piezas navideñas. ‘Conciertos-Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entrada libre.

Concierto de Navidad. Iglesia de la Milagrosa de los Padres Paules, Pamplona. 20 horas. Con José Julián Eraso, bajo. Iñigo Morentin, órgano. Julián Montoya, tenor y órgano. Idoia Negrete, clarinete. Xabier Olaz, barítono y guitarra. Paula Olaz, alto y percusión. María Lourdes Moratinos, soprano, Ana Ramos, flauta travesera. Obras de Franz Xaver Gruber, Luis Aramburu, Jose Luis Olaetxea, Wolfgang Amadeus Mozart, Adolphe Adam, etc.

Coro & Ensemble In Tempore: ‘Illuminatium redit/Vuelve la luz’. Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Concierto. Con Iluminación ambiental y video mapping. Entradas: 8 €.

Coral Camino de Santiago de Ayegui y Cuarteto de Metales. Iglesia de San Juan Bautista de Estella. 19:45 horas.

Los Zigarros. Zentral Pamplona. 20 horas. Concierto. Entradas: anticipada 23 € + gastos, taquilla 26 € + gastos.

Interplay Duo. Hotel Tres Reyes, Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Tres Reyes Acústico’. Oscar Lacunza (saxofón) y Ramòn García, el pianista.

Concierto de la música ucraniana Mariya John. Bar Toki Leza, c/Calderería, 5, Pamplona. 20 horas.

Chuchín Ibáñez. Bar Rte. El Caserón, Cintruénigo. 20 horas. Pintxo pote especial de Navidad. Entrada libre.

Jeiki Abesbatza Coral + Jon Larraz (violonchelo). Leitzako Eliza. 19etan. Obras de Bach, Manuel de Falla, Ola Gjeilo, J. Rheinberger, S. Salaberri, Guridi, Josu Elberdin, etc. Sarrerak: 10 €

DANZA

Gala de Danza de Navidad. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19:30 horas. Con Nexus Company. Aitor Arrieta, bailarín principal del English National Ballet, Juanjo Carazo, bailarín de la Compañía Nacional de Danza, y Daniel Vicandi, ex bailarín profesional, presentan esta gala de danza de Navidad que reúne a algunos de los más destacados bailarines del panorama nacional. El programa incluye una importante presencia del ballet clásico y neoclásico de la mano de Giada Rossi, actual solista de la Compañía Nacional de Danza, que en esta ocasión será pareja de Cristo Vivancos, ex primer bailarín del Scottish Ballet y de amplia trayectoria con la compañía Los Vivancos; del reconocido internacionalmente Sergio Bernal, ex primer bailarín del Ballet Nacional de España; así como de los bailarines Cristina Casa y Ion Agirretxe, actualmente bailarina principal y bailarín solista respectivamente de la Compañía Nacional de Danza. La gala incluye también danza contemporánea interpretada por Aleix Mañé, creador de algunas de las coreografías que bailará con Aída Badía, ambos bailarines independientes en la actualidad y ex solistas de la Compañía Nacional de Danza. La danza española está también presente a través de piezas icónicas como la que interpretará Sergio Bernal y otras de nueva creación como las que coreografían e interpretan Tania Martín y Carlos Romero, ex bailarines del Ballet Nacional de España y actuales bailarines de la Compañía Antonio Najarro. Entradas: 26, 29 y 30 €.

CINE

‘Contrabando y evasión en el Pirineo navarro’. Filmoteca de Navarra.17:30 horas. Ciclo ‘Filmoteca Navarra’. En este documental se ha tratado de recoger las historias reales y los testimonios de algunos de los contrabandistas del Pirineo navarro que de jóvenes se aventuraron a practicar un comercio ilícito en un tiempo en que la necesidad estaba por encima de la ley. Entradas: 1 €.

Proyección de los cortos ganadores de los últimos 10 años NTC. Filmoteca de Navarra.19:30 horas. Se proyectarán: ‘Caminante’ (2013). Escrito y dirigido por Joaquín Calderón. ‘Un paseo en familia’ (2014). Escrito y dirigido por David Bernués. ‘Algunas aves vuelan solas’ (2015). Escrito y dirigido por Andrea Jaurrieta. ‘Ya no quedan domingos ‘(2016). Escrito y dirigido por Sergi González. ‘El miserere’ (2017). Escrito y dirigido por Ángel M. Chivite. ‘La herencia’ (2018). Escrito y dirigido por Natalia Salvatierra. ‘El último pensionista’ (2019). Escrito y dirigido por: J. Julio García. ‘Haizea’ (2020). Escrito por Edgar Bernad y dirigido por Juanjo Clausell. ‘Txori maitea’ (2021). Escrito por Marijose Ciordia y Bruno Ciordia, y dirigido por Javier Celay. Entradas: 1 €.

Proyección de cortometrajes. Urko Mauduit. Pikuxar Elkartea, Irurtzun. 19:30 h. Organiza: Pikuxar- Piku Gabonak.

TEATRO

Monólogo de Lucas Eza: 'El Quijote, lo que no contó Miguel'. Centro Cultural de Corella 20 h. Entradas: 3 €.

‘H-ay Amor!’. Casa de Cultura de Peralta. 19 horas. Teatro Amateur con La Trapera. Directora: Mariajosé Ciordia. Con Ignacio Orduña, Pilarín Moreno, Marijose Ciordia, Puy Ruete, Oscar Orduña, Arantza Hernández. Venta de entradas 1 hora antes de la función.

CON NIÑOS

MINIMUSIC: ‘Hijos del Rock & Roll’. Baluarte. 17 h. Minimusic regresa estas Navidades a Baluarte con un espectáculo en vivo y cuentacuentos para toda la familia: ‘Hijos del Rock & Roll’. Por primera vez celebraremos un homenaje al mejor rock nacional de todos los tiempos: Extremoduro, Platero y Tú, Barricada, Marea, Loquillo, Miguel Ríos, M-Clan, Fito & Fitipaldis, entre muchos otros artistas. Una tarde de rock en familia llena de música, premios y muchas sorpresas. Organiza: Brandok Comunicación y Diario de Navarra. Entradas: 16 €.

‘Paüra Circo’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 horas. Una producción de la Compañía Lucas Escobedo. Edad recomendada: + 5 años. La paüra (el miedo) nunca ha sido un buen consejero y, sin embargo, a menudo es lo que nos mueve a accionar. El miedo existe y cohabita en cada uno de nosotros; deseamos no sentirlo, pero lo llevamos dentro. ¿Pero, y si lo abordáramos desde la risa? Paüra es un espectáculo de humor en el que se hace uso del lenguaje del payaso para hablar del miedo con carcajada y poesía. Un concierto teatral. Una pieza musical llena de hilaridad. Entradas: 8 €.

Talleres Creativos Infantiles: ‘Bienvenidxs al Circo’. Geltoki, Pamplona. 11 h. Taller de circo impartido por la payasa y artista circense Marta Rojo. 7-12 años. Castellano. En este taller probaremos nuestra coordinación oculomotriz con los malabares y viajaremos con nuestra confianza individual al mundo de los equilibrios . Lanzaremos objetos como pelotas, mazas, aros y diábolos. Manipularemos cariocas y platos chinos y nos subiremos encima de rulos para poner a prueba el equilibrio del elemento corporal mas importante. El que nos acompaña todos los días de nuestra vida. ¡Nuestro cuerpo! Precio: 3 €. Necesario reservar en: https://www.geltoki.red/talleres-creativos-infantiles/

‘Diario del limonero’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 horas. Organiza: ENT/NAE. Texto ganador del XXXI Concurso de Textos Teatrales dirigidos a público infantil en la modalidad de castellano. La historia de Cristina y Bruno, dos bebés mellizos que lo aprenden todo bajo las hojas de un viejo limonero y ante la atenta y cariñosa mirada de su mamá. Una preciosa historia sobre la vida y sus procesos… Entradas: 7,5 €.

'Los tipos malos'. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 18 horas. Cine infantil. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Non dago Eguzkilorea?’. Planetario de Pamplona. 17 horas. Euskera. Para todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Pirados en la isla del tesoro’. Centro Cultural de Noáin. 18 horas. Teatro infantil con Iluna Producciones. Público infantil-familiar + 3 años. Dos piratas chiflados. Un mapa robado. Una isla. Una aventura en la que no podrás parar de reír y cantar, porque tu colaboración es imprescindible para poder conseguir el tesoro. Una revisión del clásico "La isla del tesoro", participativa, gamberra y con música en directo. Una aventura para piratas con ganas de disfrutar, encontrar tesoros y nadar en mundos nuevos. Entradas: 3 €.

‘Mara Mara Cabaret-Kabareta’. Teatro de Ansoáin. 19 horas. Circo. Siguiendo la tradición de diferentes ciudades de toda Europa donde los circos de invierno se han convertido en cita indispensable de los calendarios navideños, llega a el Cabaret Mara Mara, un proyecto de El Punto Gunea y La Trapecionista, dirigido a jóvenes y público familiar. Un evento creado por diferentes números de circo de procedencia local, nacional e internacional. Entradas: 5 €.

‘Sentsazioak/Sensaciones’. Auditorio Barañain. 12.30 h euskera y 18 h castellano. El Mago Hodei nos presenta un nuevo espectáculo en el que, como hilo conductor, acepta el reto de analizar las nuevas tecnologías. Han cambiado tanto las cosas que hoy en día nacemos con un «smartphone» bajo el brazo… Entradas gratuitas, preferentemente para público infantil.

‘Feliz Christmas-Merry Navidad’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 18.30 horas. Cuentacuentos en castellano e inglés con Diverxa. Cristina Martínez. Si crees que sabes todo sobre Mari Domingi, Rudolph, camellos, regalos y nieve en esta sesión te sorprenderás. Desde el Polo norte hasta las playas tropicales descubrirás otra navidad. Contada en castellano y aderezada en inglés sencillo para toda la familia te divertirás y si quieres hasta cantarás. Desde 3 años. Los menores deben estar acompañados de adultos. Entrada gratuita.

‘Dumbo, el musical’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 18 h. Con Candilejas Producciones. ‘Ciclo Infantil de Navidad’. Divertido espectáculo para toda la familia con una gran puesta en escena y voces en directo que no sólo habla de la inclusión sino que toca temas como el acoso que sufren los que son diferentes. Un musical con alma que muestra que todos los individuos tienen algo que decir, a pesar del tamaño de sus orejas. Un colorido espectáculo que cuenta con actores con y sin discapacidad y que está repleto de divertidas canciones que sirven de contexto para que pequeños y mayores disfruten juntos mientras aprenden la importancia de respetar a los que son diferentes. Entradas: 10 €.

‘De dónde vienen las canciones’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 18 horas. Concierto con MUU. Castellano. Concierto interactivo que invita a sentir la música desde una experiencia activa y creativa, en la cual a través del gesto, el humor, la fantasía, y por supuesto, los instrumentos musicales, disfrutaremos de paisajes sonoros, juegos y canciones. Algunos grandes éxitos como "Sou Feliz", "Sueño Tropical" o "Súper Piojo" son parte del repertorio que da vida a éste viaje musical, donde la música instrumental, las canciones e instrumentos insólitos nos desvelarán...¿De dónde vienen las canciones? Entradas: 3 €.

‘Cuentos de un ciempiés: unos van de canto, otros del revés’. Centro Cultural Sarasate de Castejón. 18 h. Con Pasadas Las 4. Sinopsis: En mitad del invierno y del frío, Luisa y Marisa hacen una excursión al bosque. Allí, encuentran una caja de regalo gigante y, como el dueño no aparece, deciden tomarla prestada, ¡sólo por un rato! Dentro de la caja... ¡una carta! y un montón de calcetines que la Tramontana Rosana, un viento con muchos aires, quiere regalar a su amigo el ciempiés. Al sacar los calcetines, comprueban que, de algunos, salen historias mágicas y de otros, melodías y canciones en directo inspiradas por el acordeón, el trombón y la percusión. ¡Qué divertido! Entradas: 5 €.

'Cuentos con magia'. Biblioteca de Tudela. 12 y 17 h. Cuentacuentos con Sergio de Andres. A partir de 4 años. Retirar invitaciones en la biblioteca.

‘Guille y la Bruja’. Casa de Cultura de Murchante. 17:30 horas. Espectáculo infantil a cargo del Colectivo Humo. Entradas: 1 € socios Apyma, 2,50 € no socios Apyma. Organiza: APYMA. Colabora: Ayuntamiento de Murchante.

‘Casilda entre cartones’. Ribaforada. 18 h. Teatro familiar con Tdiferencia. Casilda tiene ocho años y un montón de sueños. Los lunes quiere ser jugadora de baloncesto, algunos martes bailarina, casi todos los miércoles astronauta y los demás días, actriz y cantante. Sus padres y su historial médico cerrarán las puertas a sus sueños, pero su impresionante abuela y una doctora de lo más singular le permitirán soñar: ¿Por qué no divertirse por el camino a una meta que nunca alcanzarás?, ¿Es más importante el proceso o el resultado?, ¿Los que te dicen que no puedes, tienen siempre razón? Entradas: 6 €.

‘Morritz y el pequeño Mons’. Casa de Cultura de San Adrián. 18 horas. Con Peloponeso Teatro. Morritz es una niña a punto de cumplir cinco años que se pregunta si algún día podrá ser tan valiente como una heroína: “Sí eso pasara ¡Haría cosas que nadie puede hacer! Además ¡No volvería a tener miedo de nada y miedo de todo!”. Morritz nos propone un viaje a través del pasillo de los miedos, ese espacio que algunas veces hay que recorrer en la oscuridad de la noche, cuando es necesario ir de la habitación al cuarto de baño para hacer pis: “Un pequeño salto para la humanidad, pero un GRAN salto para Morritz y sus cinco años”. En ese pequeño, pero gran salto, Morritz descubre que puede ser valiente, enfrentar a sus pequeños monstruitos y decir adiós a los bandidos roba corazones. Sin embargo, Morritz no está sola, un compañero de viaje se cruzará en su camino: El pequeño Mons, tan pequeño como ella y tan temeroso también de atravesar ese camino: Él, que teme a la luminosidad de la luna y Morritz, que teme a la oscuridad. “Cuando se es grande ¿Se puede escapar del miedo?”. Ambos descubren que quizá no siempre podemos escapar de los miedos, pero lo que sí es seguro, es que contar con la compañía de un amigo, siempre nos puede ayudar a enfrentarlo. Entradas: 4 €.

‘Pepe Pérez’. Casa de Cultura de Lodosa. 18 horas. El nuevo disco de la banda del Capitán Corchea se llama ‘Pepe Pérez’. El mágico ratón acompaña al Moco Feliz, a La Macara y el Maraco, a El Hipo y a muchos otros personajes llenos de fantasía. El Capitán Corchea los convierte en canciones entrañables, optimistas y de desbordante imaginación. Un disco lleno de "música para sonreír" al más puro estilo del Capitán Corchea.Entradas: 4 €.

CantaCuentos. Biblioteca de Puente la Reina-Gares. 11.30 h. Con el grupo musical Musas y Fusas. Un concierto donde contarán y cantarán el cuento ‘Kikimiyu, animaliak eta zu’. Plazas limitadas. Inscripción previa en la biblioteca.

Kamishibai. Biblioteca de Cáseda. 12 h. Para público infantil a cargo de Inés Bengoa. A partir de 4 años.

Irurtzun-Parque Infantil de Navidad. Frontón. Horario: 17 a 20 h.

VARIOS

Proyecto ’Ajedrez para todas’. Casa de las Mujeres, calle Aoiz 9, Pamplona. Impulsado por la Federación Española de Ajedrez a través de su Comisión de la Mujer. Partidas de ajedrez simultáneas a cargo de la actual campeona femenina y maestra femenina de la FIDE, Leyre Abrisqueta, contra veinte mujeres. Entrada libre.

MÁS NAVIDAD PAMPLONA

Espacio COworkids. Plaza de la Libertad, Pamplona. Días 29 y 30 de diciembre. Espacio de 500 m2, con hinchables para menores de 4 a 12 años, zona de manualidades y actuaciones diarias a las 17 h (magia, baile, música…). Horario Carpa Navideña: 11 a 13 y de 16.30 a 19.45 h. Horario Tiovivo: 11 a 14 y de 17.30 a 20 h. El acceso es gratuito, pero niñas y niños que acudan deben ir acompañados de una persona adulta. Info actividades en www.coworkidspamplona.es

Pamplona-Taller Juvenil de Regalos: Cuadro bordado. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. ‘Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Entrada libre.

Pamplona-Navidad en los comercios. Promueven comerciantes de Pamplona y Ayto. Actividades gratuitas, del 23 de diciembre al 4 de enero. Paseo de Sarasate: Parque de hinchables, para todas las edades. Horario: 11 a 13.30 y 17.30 a 20 h. Iturrama: Hinchables, trasera del Frontón de López, días 28 y 29, de 11 a 13.30 y 17.30 a 20 h. San Jorge: Jueves 29, a las 11 h, en la plaza trasera del centro de salud. Mendebaldea: Jueves 29, desde 11.30 h animación musical de calle con la Coral Arturo Kanpion Abesbatza

Feria de Navidad Plaza del Castillo. 27 casetas con la tradicional oferta de productos artesanos y un espacio destinado a venta de productos de comercio justo. Hasta el 5 de enero, salvo 25 de diciembre y 1 de enero. Horario: 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Feria de Navidad en la Plaza de Toros de Pamplona. 55 puestos de artesanía, productos navideños y alimentos artesanos. Horario: 10.30 a 14 h y de 16.30 a 21 h. Hasta el 8 de enero.

Festival ‘Otras Luces’. Ciudadela de Pamplona. Hasta el 8 de enero. Proyecciones Videoarte Otras Luces VII. Arte en Movimiento. 4 cortometrajes de la selección cinematográfica de Zinetika Recinto de la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Entrada libre. Köppö. Instalación Lumínica. Fermín Izco. Túneles de acceso a la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Muestras Artísticas. Sala Armas, Polvorín, Pabellón de Mixtos y Horno Ciudadela. Martes a sábado, 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 h. Domingos y festivos, de 11.30 a 13.30 h.

Belén de Civican. En el Hall, instalado por los Belenistas de Pamplona. Todas las Navidades.

Exposición de Belenes en Baluarte. Hasta el 8 de enero. Horario de 10.30 a 13.30 h y de 17 a 21 h. Los días 24 y 31 cerrará a las 19 h. Entradas en taquilla: mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro y los menores de 7 años, gratis. Organiza Asociación de Belenistas de Pamplona.

Belén zaguán Ayuntamiento de Pamplona. Este año, el belén representa un nacimiento en un pueblo imaginario ambientado en el norte de Navarra. Instalado por los Belenistas de Pamplona. Hasta el 6 de enero. Laborables, de 8 a 20 h. Fines de semana y festivos de 10 a 20 h.

Belén ‘Emprendedor Viviente’. LaBajera-Asociación de la Juventud Empresarial, c/Mayor 59, Pamplona. Diez personajes ficticios, representados por imágenes de actores a tamaño real, se exponen en ese espacio cedido por el Ayuntamiento El Belén se acompaña de contenido audiovisual que se puede ver en www.labajera.com Hasta el 7 de enero.

Tobogán de nieve del Paseo de Sarasate. Del 24 de diciembre al 7 de enero: de 10 a 14 h y de 16 a 22 h. Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero abrirá una hora más tarde, a las 11 h, con el resto del horario igual que los demás días. Las entradas, que dan derecho a tres bajadas por el tobogán, cuestan 5 euros, con descuentos para diferentes colectivos y perfiles sociales.

‘Parque del Tren’ de Trinitarios. Abre del 24 de diciembre al 5 de enero, en horario de mañana, de 11.30 a 13.30 h. salvo el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero, que estará cerrado. Organiza la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril. Tarifas: menores de 14 años (hasta los 13 cumplidos) 1,5 €. Mayores de esa edad, 2,5 €. Personas con discapacidad, 1 €. Grupo más 15 personas, 1,5 € por visitante.

NAVIDAD OTRAS LOCALIDADES

Beriáin-Taller Navideño en el Centro Joven/Gabonetako Tailerra Gazte Zentroan. 11 h Taller de adornos del árbol en el Centro Joven.

Larraga-Novenica del niño, Ronda de Belenes, Paje Real y chocolatada. 16:30 h desde la Parroquia San Miguel.

Irurtzun-Proyección de cortometrajes. Urko Mauduit. Pikuxar Elkartea. 19:30 h. Organiza: Pikuxar- Piku Gabonak.

XII Exposición de Belenes Estella. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. Hasta el día 5 de enero, organizada por la Asociación de Belenistas de Estella y Merindad. Horario: todos los días, de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h, sábados, de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 h. 24 y 31 de diciembre, 5 de enero, domingos y festivos, de 12 a 14 h. Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero.

Exposición Belenes Tafalla Navidad 2022-2023. Asociación de Belenistas de Tafalla, c/Martínez de Espronceda (junto al corral Plaza de Toros). Del 18 de diciembre al 4 de enero. Horario: laborables, 18 a 20 h. Domingos y festivos, 12 a 14 y 19 a 21 h. 24 diciembre, cerrado.

Navidad en Villava 2022-2023. Belén solidario con el pueblo de Ucrania. Zaguán Ayuntamiento Villava. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a viernes, 8:30-14:30 h. Exposición Tradicional. Parroquia San Andrés. Atrio. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 y en horario de culto. Belén Monumental. Interior Iglesia San Andrés. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 h y en horario de culto. Casa de Cultura de Villava-Belén Monumental. Hall. Exposición de fotografías 'Cuento de Navidad'. Hasta el 8 de enero. 17 a 20:30 h.

Jaiotzen Erakusketa/Exposición de Belenes Olazti/Olazagutía. Local de los belenistas. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a sábados 17:30-20 h. Domingos y festivos: 13:30-14:30 y 17-20 h. Antolatzailea/Organiza: Sakanako Jaiotzazaleen Elkartea/Asociación Belenista de Sakana. Laguntzailea/Colabora: Olaztiko Udala/Ayuntamiento de Olazti.