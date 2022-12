'Avatar', la película más taquillera del año en España, con más de 21 millones de euros recaudados

'Avatar: El sentido del agua', la nueva película de James Cameron, ha superado los 21 millones de euros de recaudación, siendo ya la película más taquillera del año en España, según datos de Comscore Movies Spain.

Esta película estrenada a comienzos de diciembre se convirtió ya en el mejor estreno desde 2019, con 7,3 millones de euros de taquilla y más de 950.000 espectadores en su primer fin de semana en España -convirtiéndose en el cuarto mejor estreno en diciembre a nivel histórico en España-.

A nivel mundial, en apenas catorce días, el filme ya ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares, un logro teniendo en cuenta el contexto de los cines en la actualidad, aún muy afectados por las consecuencias de la pandemia y el cambio en los hábitos de consumo.

En 2022 tan solo dos películas han sobrepasado los 1.000 millones de dólares. Una es 'Top Gun: Maverick', que necesitó 31 días para conseguirlo. La otra es 'Jurassic World: Dominion', que estuvo cuatro meses en cartelera hasta llegar a ese límite.

De hecho, 'Avatar: El sentido del agua' es ya la tercera película más taquillera del año, superando a 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'.

RÉCORD DE ESPECTADORES

Más allá de esta película, el pasado miércoles 28 de diciembre las salas de cine españolas han reunido a más de 600.000 espectadores, cifra que no se alcanzaba desde 2019. Este dato se junta con el de recaudación del cine español, que cerrará previsiblemente el año 2022 con una taquilla de 80 millones de euros, lo que supone una cifra más alta que en el 2021, cuando se recaudaron menos de 40 millones de euros, según datos provisionales del Ministerio de Cultura y Deporte.

No obstante, estas cantidades aún no alcanzan las marcadas antes de la pandemia, cercanas o superiores a los 100 millones de euros. A falta de cerrar el año, la cifra recaudada por el cine español es de 79,6 millones de euros, si bien estos datos no registran los últimos cinco días del año todavía.

En cuanto a espectadores, el 2022 también ha experimentado un aumento al alcanzar 13,2 millones de espectadores. Una cifra superior al 2021, cuando se registraron 5,8 millones de personas y la taquilla registró 34,7 millones de euros, en el que fue la cifra más baja desde que comenzó el siglo XXI.

Las cifras de los últimos tres años aún permanecen lejos de anteriores precedentes, como 2019, cuando se alcanzaron los 94,1 millones de euros y 16 millones de espectadores. Mientras en el año 2018 la recaudación se situó en 103,7 millones de euros, con 'Campeones' encabezando el ránking (19 millones de euros).

SANTIAGO SEGURA, EL MÁS TAQUILLERO OTRA VEZ

El director Santiago Segura repite en 2022 como el más taquillero, aunque en este caso por 'Padre no hay más que uno 3' -estrenada en verano-. De esta manera, ha logrado estos dos reconocimientos por cuarto año consecutivo, gracias en este caso por sus 15,6 millones de euros y 2,7 millones de espectadores.

Tras este título, se sitúa 'Tadeo Jones 3' con más de once millones de euros recaudados y más de 2 millones de espectadores, estrenada a finales del mes de agosto. La tercera posición lo ocupa el thriller 'Los renglones torcidos de Dios', estrenada en el mes de octubre, y que ha logrado superar los 5,7 millones de euros con más de 900.000 espectadores.