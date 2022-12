Reikiavik Ediciones inaugura su colección de artes escénicas con un libro que lleva al Teatro Gayarre cómo enfrentarse a los miedos

Paüra significa pavor en valenciano y miedo en italiano. Y desde este miércoles, también que es el título del libro con el que Reikiavik Ediciones, editorial nacida en Madrid en 2015 que acaba de afincarse en Pamplona, inicia su tercera colección, Aplausos, dedicada a las artes escénicas. Un libro, 'Paüra', que contiene el texto de la obra de teatro escrita por Lucas Escobedo y la música compuesta por Raquel Molano y que es también el título del espectáculo —'Paüra Circo'— que llega al el 29 de diciembre (18 horas, 8 euros): producido por la Compañía Lucas Escobedo para todos los públicos, plantea abordar el miedo desde la risa, convirtiéndose en un espectáculo de humor que hace uso del lenguaje del payaso para hablar del miedo con carcajada, poesía y música. significa pavor en valenciano y miedo en italiano. Y desde este miércoles, también que es el, editorial nacida en Madrid en 2015 que, inicia suUn libro, 'Paüra', que contiene el texto de la obra de teatro escrita por Lucas Escobedo y la música compuesta por Raquel Molano y que esque llega al Teatro Gayarre : producido por la Compañía Lucas Escobedoconvirtiéndose en un espectáculo de humor que hace uso del lenguaje del payaso para hablar del miedo con carcajada, poesía y música.

Sobre todas estas novedades han hablado este miércoles por la mañana los dos editores de Reikiavik, la escenógrafa Iruña Iriarte (Pamplona, 1984) y el periodista Javier Díaz (Madrid, 1972), que apostaron por este proyecto después de haber trabajado juntos como libreros en Madrid, en la librería de viajes Altaïr, que cerró en febrero de 2014. Lo han hecho en el Teatro Gayarre.

“Editorial artesana” con solo ellos dos en el equipo de editores, como “frikis del Reiki” se dieron a conocer con la colección Latidos, sobre espiritualidad y terapias alternativas, a la que siguió Entrañas, donde se publican en castellano obras en euskera de autoras vascas. Y uniendo las dos pasiones de Iriarte, libros y teatro, llega Aplausos, que abarca, en palabras de ella “aquello que tiene un aquí y un ahora, que tiene un lenguaje que se representa en un momento puntual delante de unas personas, un arte que se piensa, que se escribe, que se dibuja, que se canta”.

“El objetivo del teatro”, ha proseguido Díaz, “es que llegue a un escenario y se represente ante un público, pero para eso primero hay una escritura. Por eso está este formato de los libros en papel, del que somos muy defensores”. Porque, ha añadido, en esta época ‘empantallada’ “son necesarias cosas tangibles para fijar la mirada, y de alguna manera arraigar el conocimiento y la cultura, que es lo que se va compartiendo”.

Arte efímero, el teatro tiene un recorrido porque empieza y acaba —“si tienes suerte, haces una gira”—. De ahí que “inmortalizarlo en un libro permite que esas palabras que han sido pensadas, dichas e interpretadas; que han tenido su energía, su vibración; que han tenido su espacio, su recorrido, se queden plasmadas de alguna manera y podamos seguir acudiendo a ellas, igual que hoy podemos seguir leyendo a Calderón o Shakespeare”, ha añadido Iriarte. El teatro, ha proseguido, es el ahora, y publicar esta colección con libros sobre artes escénicas “es darles una continuación”.

Y sobre esta tercera colección, el criterio para elegir los textos será el seguido hasta ahora: si creen que la propuesta que les envían autores y autoras puede tener potencial. “Si nos vibra o no”, ha añadido Iriarte. “Y esta colección no la cerramos a textos teatrales porque alguien puede escribir sobre teoría de la danza y tener su cabida, o de la música, o de la performance... siempre que sea algo pensado y escrito en torno a las artes escénicas”.

El libro (podrán adquirirse a la salida del espectáculo en el mismo Teatro Gayarre, ya que su comercialización comenzará pasadas las Navidades, si bien en estas fechas habrá ejemplares en Chundarata) contiene el texto en castellano, el texto en valenciano, las fotografías originales del montaje —de Gaby Merz—, algunas de las partituras compuestas por Raquel Molano —se incluye un código QR donde están disponibles todas— y un enlace a la lista de Spotify donde la compañía Lucas Escobedo ha publicado el disco, con pasodobles, canciones de los pescadores, 'rock and roll', 'blues', Vivaldi, coplas gaditanas... "Es un viaje por todos los estados, emociones y manifestaciones artísticas", ha indicado Iriarte.

EL ESPECTÁCULO EN EL TEATRO GAYARRE

Respecto al espectáculo que representará la semana que viene los intérpretes Lucas Escobedo, Raquel Molano, Alfonso Rodríguez y Marta Sitjà, ha sido premiado como mejor espectáculo de circo de la comunidad valenciana y nominado como mejor espectáculo musical en los Max. Contiene magia, malabares, uso “muy poético” de la palabra y “un ritual de sanación”. “Habla del miedo para que nosotros lo hagamos de esos miedos universales que tenemos todos y para que en comunión, en el teatro, podamos sanarlos, liberarnos y reírnos de ellos, bailarlos, cantarlos y jugarlos, y que la vida sea más liviana y llevadera gracias a la sanación que propone la compañía”, ha explicado Iriarte.

La forma equilibrada en la que la obra lo plantea es una de las cosas que más les gustó, ha reconocido Díaz, para quien es un espectáculo “muy pertinente en esta sociedad que, a partir de la pandemia, tiene mucho miedo”. “Y vivir con miedo es vivir menos”, ha apuntado. “Paüra' nos enseña que hay que descubrir y mirar los miedos y enfrentarse a ellos. Porque una sociedad que lo hace, y de algún modo los abraza y atraviesa, es más libre, pues el miedo no deja de ser un arma de manipulación masiva”. Y siempre con la herramienta del humor, “ese antídoto maravilloso que deshace todo y se puede utilizar en muchos contextos”.

'Paüra', en definitiva, es una excusa para desgranar los miedos que nos acompañan desde la niñez. Se trata de una panorámica de los miedos, y lo plantea de forma equilibrada, lo que consigue que muchas personas entre el público se sientan identificadas", ha adelantado Díaz.

“Hemos creado una sociedad en la que tenemos que estar entretenidos y haciendo cosas todo el rato y, no hay tiempo para pararse, reflexiona y meditar. Pero el miedo no va a desaparecer si no hacemos esa pausa”, ha apuntado Díaz.Ya está bien de que nos metan miedo”, ha concluido.

'PAÜRA'

​Autor: Lucas Escobedo.

Letra y música: Raquel Molano.

Editorial: Reikiavik Ediciones.

Número de páginas: 143.

Precio: 12 euros.