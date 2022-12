Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘El corazón herido de Ucrania’. Sala Plaza de Mayo (1º piso) de Plazara (Palacio de Redín y Cruzat), c/ Mayor 31, Pamplona. 19 horas. El Clúster SOS Ucrania ha estado reuniendo y enviando -e incluso llevando directamente- materiales y medicamentos a Ucrania y tiene una visión muy precisa de lo que está pasando en el corazón del país. Nos lo contarán en este coloquio las responsables de las tres organizaciones que forman el Clúster: Lili Shyshkovska (Alas de Ucrania), Elena Acaz (ASVONA) y Ana Aliaga (Farmacéuticos Sin Fronteras), que además aportarán el material audiovisual reunido en sus viajes. Organiza: Asociación Cultural y Peña Sanferminera Pompaelo. Asistencia libre hasta completar aforo.

‘Historia oculta del cine de Navidad’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Mikel Navarro, periodista y crítico de cine, propone en esta nueva sesión del ciclo 'Hablemos de cine', investigar la historia oculta del cine de Navidad. ¿Cuál fue la primera película sobre Navidad? ¿Qué se reflejaba en aquellos primeros filmes? ¿Cómo ha cambiado el cine y la Navidad respecto a nuestra cultura? A estas curiosidades y preguntas dará respuesta Mikel esta tarde. Navarro ha dirigido Clásicos del cine en Radio Universidad de Navarra y ha formado parte de programas de radio como Dimensión Límite, La otra mirada. En televisión ha sido colaborador del programa de Cuatro Cuarto Milenio. En 2019 estrena su primer cortometraje The Blackout (El Apagón), le siguen 'El trabajo' y 'El Carlista'. Entrada libre hasta completar aforo.

Jornada ‘Jóvenes, Trabajo Decente y Migraciones’. Civivox Condestable. 9:30 a 14 horas. Organiza la Fundación Paz y Solidaridad y con el apoyo del Gobierno de Navarra y el Parlamento de Navarra.

‘Engaños sobre economía que conviene conocer’. Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. 18 horas. Ponente: Sixto Jiménez Muniain. La conferencia abordará con sencillez diversas afirmaciones sobre economía muy discutibles o incluso erróneas, que son utilizadas para influir en las decisiones políticas de los ciudadanos. Son ejemplo de ellas las dudas sobre la viabilidad de las pensiones, las bajadas de impuestos para crear empleo, etc. Organiza: Asociación Amas de Casa de Sangüesa

LITERATURA

Presentación del libro ‘El arco iris en mi interior: los chakras’. Biblioteca de Navarra. 19 horas. Autora: Loli Ducay.

Club de Lectura Arrosadía: Libro comentado: ‘La uruguaya’, de Pedro Mairal. Biblioteca Pública de Milagrosa, 18.30 horas. Lucas Pereyra, un escritor recién entrado en la cuarentena, viaja de Buenos Aires a Montevideo para recoger un dinero que le han mandado desde el extranjero y que no puede recibir en su país debido a las restricciones cambiarias. Casado y con un hijo, no atraviesa su mejor momento, pero la perspectiva de pasar un día en otro país en compañía de una joven amiga es suficiente para animarle un poco. Inscripciones en la biblioteca, en el teléfono 948 24 54 60 y en biblimil@navarra.es

Presentación del libro ‘Hitzen hasperenak’. Biblioteca de Berriozar 19 horas. Autor: Josu Jimenez Maia. Ilustraciones: Maite Ramos. Presentadora: Ines Castiella.

MÚSICA

Ensemble de Saxofones del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 horas. El objetivo principal es disfrutar y aprender tocando en grupo música de diferentes estilos. La práctica del ensemble de saxofones desempeña un papel fundamental en el proceso formativo hacia la profesionalización de nuestros alumnos y alumnas, contribuyendo al desarrollo de su sensibilidad musical a través de la comprensión del valor estético de la música interpretada en grupo. ‘Conciertos-Navidad Pamplona’. Entrada libre.

Coro San Fermín Abesbatza-’Cantando a las figuras del Portal’. Iglesia de San Antonio-Capuchinos, c/Carlos III, Pamplona. 20 horas. ‘Conciertos-Navidad 2022 Ayto. Pamplona’. Con música de compositores y compositoras de nuestra tierra que tan bien expresan la Navidad. También algún villancico en gregoriano, un anónimo del s.XVI, un popular del altiplano boliviano y como es costumbre en el coro, algunos estrenos. Director: Fermín Iriarte. Entrada libre hasta completar aforo.

Conciertos Alumnado Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona. Sala de Cámara de Baluarte. 17.30 horas. Concierto del Conjunto de Txistu, 88 Teclas, En Blanco y Negro, Maya Camerata y la Orquesta de Acordeones, junto con las agrupaciones corales. 19 horas. Orquesta Melitón, el Grupo de Trombones, la Banda del Patio y la Banda Calle Mayor. El broche final lo pondrán a las 20.15 horas. el Ensemble Hebe, la Banda 4X4, la Banda Joaquín Maya y la Big Band, junto con las agrupaciones corales. Entrada libre hasta completar aforo.

Conciertos Escuela de Música Joaquín Maya. Salón de actos Escuela de Música, Pamplona. 18 horas. Concierto del Conjunto de Guitarras, del Grupo de Flautas, de Sax Ensemble, Gazte Soinua y Fanfarre 1. 19.30 horas. Combos I, II, III, IV, V (La Fitopaldis), VI y VII (The Beat Less). Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Navidad-Coral San Blas Abesbatza de Burlada. Parroquia de San Blas. 20 h. Director: Leonardo Barquilla Luján.

Concierto Navideño-Coral Cendea de Galar. Centro Infanta Elena en Cordovilla. 17:30 horas. Dirige Javier Iriarte Pedroarena.

Conciertos alumnado Escuela de Música de Berriozar. Auditorio de Berriozar. 19 horas.

Barañáin-Ronda de villancicos con Canciones de Siempre. 18 horas. Desde la plaza del Ayuntamiento.

Tudela-Villancicos de los Alumnos de los Colegios Griseras, Huertas, Compañía María, San Julián, Elvira España, Torre Monreal, Ikastola y Anunciata en la Plaza de los Fueros. 11 h. Actuación del Coro Asociación Jubilados La Ribera que cantará villancicos en la Plaza Padre Lasa. 12 horas. Se obsequiará con pastas y moscatel. Concierto Navideño Banda Infantil de la Escuela de Música Fernando Remacha. Plaza de los Fueros. 17 horas. Concierto de Navidad Banda Municipal de Música de Tudela. Cine Moncayo. 19:30 horas. Entrada gratuita con invitación. Concierto de Navidad-Grupo Vocal Shinjiru. Iglesia Compañía de María. 20 horas.

Escuela Música de Aoiz-Concierto Navidad. Casa de Cultura de Aoiz. 18 horas. Entrada libre.

CINE

‘Las chicas del calendario’. Civivox San Jorge. 18 horas. Director: Nigel Cole. Ciclo ‘Heroínas de cine’. En el Instituto de la Mujer de un pequeño pueblo inglés hacen macramé y hablan sobre calabacines. Un grupo de mujeres del instituto quieren recaudar fondos para una buena causa, pero se les ocurre una idea más innovadora que hacer un concurso de tartas o bizcochos. Se van a desnudar. Un imprescindible clásico del cine de mujeres, que vamos a revisar y que nos hará pasar un buen rato y reflexionar. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

VARIOS

Mercadillo de intercambio sin dinero. Museo de Educación Ambiental, Pamplona. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Se ofrece una alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Las personas participantes traerán objetos en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de interés para otras personas. Podrán intercambiar hasta un máximo de seis objetos por semana por otros objetos de valor similar. Horario: 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas. Libre participación.

‘Cafeteando’-Tarde de juegos: ‘El reflejo de las emociones’, ‘Orden en el desorden’ o ‘No te creo’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Berriozar-Día Internacional de la Solidaridad Humana. Plaza del Gaztetxe. 17 horas. Jornada para personas jóvenes de más de 12 años. 1. Charla, zumba. 2. Merienda. 3. Música DJ. Entradas: 5 €.

NAVIDAD PAMPLONA

Feria de Navidad Plaza del Castillo. 27 casetas con la tradicional oferta de productos artesanos y un espacio destinado a venta de productos de comercio justo. Hasta el 5 de enero, salvo 25 de diciembre y 1 de enero. Horario: 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Feria de Navidad en la Plaza de Toros de Pamplona. 55 puestos de artesanía, productos navideños y alimentos artesanos. Horario: 10.30 a 14 h y de 16.30 a 21 h. Hasta el 8 de enero.

Festival ‘Otras Luces’. Ciudadela de Pamplona. Hasta el 8 de enero. Proyecciones Videoarte Otras Luces VII. Arte En Movimiento. 4 cortometrajes de la selección cinematográfica de Zinetika Recinto de la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Entrada libre. Köppö. Instalación Lumínica. Fermín Izco. Túneles de acceso a la Ciudadela, 17.30 a 20.30 h. Muestras Artísticas. Sala Armas, Polvorín, Pabellón de Mixtos y Horno Ciudadela. Martes a sábado, 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 h. Domingos y festivos, de 11.30 a 13.30 h.

Exposición de Belenes en Baluarte. Hasta el 8 de enero. Horario de 10.30 a 13.30 h y de 17 a 21 h. Los días 24 y 31 cerrará a las 19 h. Las entradas se venden en taquilla. No hay venta anticipada. Mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro y los menores de 7 años, gratis. Organiza Asociación de Belenistas de Pamplona.

Belén del zaguán del Ayuntamiento de Pamplona. Horario: laborables: de 8 a 20 h. Fines de semana y festivos: de 10 a 20 h.

Tobogán de nieve del Paseo de Sarasate. Hasta el 23 de diciembre. Horario: lunes a viernes, de 16 a 22 h. Los fines de semana, de 10 a 14 h y 16 a 22 h para todos los públicos. Ese mismo horario tendrá la instalación del 24 de diciembre al 7 de enero: de 10 a 14 h y de 16 a 22 h. Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero abrirá una hora más tarde, a las 11 h, con el resto del horario igual que los demás días. Las entradas, que dan derecho a tres bajadas por el tobogán, cuestan 5 euros, con descuentos para diferentes colectivos y perfiles sociales.

NAVIDAD OTRAS LOCALIDADES

XII Exposición de Belenes Estella. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. Hasta el día 5 de enero, organizada por la Asociación de Belenistas de Estella y Merindad. Horario: todos los días, de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h, sábados, de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 h. 24 y 31 de diciembre, 5 de enero, domingos y festivos, de 12 a 14 h. Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero.

Exposición Belenes Tafalla Navidad 2022-2023. Asociación de Belenistas de Tafalla, c/Martínez de Espronceda (junto al corral Plaza de Toros). Hasta el 4 de enero. Horario: laborables, 18 a 20 h. Domingos y festivos, 12 a 14 y 19 a 21 h. 24 diciembre, cerrado.

Navidad en Villava 2022-2023. Belén solidario con el pueblo de Ucrania. Zaguán Ayuntamiento Villava. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a viernes, 8:30-14:30 h. Exposición Tradicional. Parroquia San Andrés. Atrio. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 y en horario de culto. Belén Monumental. Interior Iglesia San Andrés. Hasta el 8 de enero. Horario: 18:30-20:30 h y en horario de culto. Casa de Cultura de Villava-Belén Monumental. Hall. Exposición fotografías 'Cuento de Navidad'. Del 22 de diciembre al 8 de enero. 17 a 20:30 h.

Jaiotzen Erakusketa/Exposición de Belenes Olazti/Olazagutía. Local de los belenistas. Hasta el 8 de enero. Horario: lunes a sábados 17:30-20 h. Domingos y festivos: 13:30-14:30 y 17-20 h. Antolatzailea/Organiza: Sakanako Jaiotzazaleen Elkartea/Asociación Belenista de Sakana. Laguntzailea/Colabora: Olaztiko Udala/Ayuntamiento de Olazti.