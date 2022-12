Una historia para niños y valores adultos

Pequeña. Pero también podría ser cualquier niña, niño o adolescente de nuestro alrededor. Porque este espectáculo proyecta, según su autora, “una idea que está flotando en el ambiente”: la de que todos nos creemos más “pequeños” de lo que somos. “Todas las personas tenemos siempre un poder que nos hace únicos. Un don especial que nos enfrenta a nuestros miedo”. Así lo explica la dramaturga, directora teatral y compositora Adriana Olmedo (Pamplona, 1977) que estrena hoy su espectáculo Pequeña (Auditorio de Maya es una niña que tiene miedo. A empezar el instituto, a no ser tan lista o tan válida como sus amigos. Y a sentirse sola porque su familia no comprende sus preocupaciones. Maya es la protagonista de la obra de teatro musical. Pero también podría ser cualquier niña, niño o adolescente de nuestro alrededor. Porque este espectáculo proyecta, según su autora, “una idea que está flotando en el ambiente”: la de que todos nos creemos más “pequeños” de lo que somos. “Todas las personas tenemos siempre un poder que nos hace únicos. Un don especial que nos enfrenta a nuestros miedo”. Así lo explica la dramaturga, directora teatral y compositora(Pamplona, 1977) que estrena hoy su espectáculo Pequeña (Auditorio de Berriozar , 18 h, 3 euros). Ofrecerá su versión en euskera, Tkiki, en el mismo escenario el 8 de enero.

El musical, explica Olmedo, es “una historia para niños y niñas con valores adultos” y un “relato protagonizado por pequeñas personas que consiguen grandes cosas”. “Yo lo veo a mi alrededor, en mi propia familia, en mi día a día. Mi hijo tiene miedo a empezar el instituto y mi hija se compara mucho con otras personas. Lo percibo entre mis alumnos de las clases de teatro. Menores y adultos desconfiamos de nosotros mismos”. El musical se erige así, insiste, en una metáfora de la vida. “Maya vive en un mundo diminuto y se siente pequeña en un mundo grande”. Y la historia finaliza con una moraleja: cómo somos capaces de afrontar nuestros miedos y salvar lo que nos importa.

¿MENORES EN BURBUJAS?

Adriana Olmedo reflexiona en su texto, además, sobre otra realidad que le preocupa: la infantilización de los menores. “Muchas veces, los tratamos como si no fueran capaces de entender nada. Y les decimos: ‘Ya lo comprenderás cuando seas mayor’. Les sobreprotegemos y metemos en una burbuja para evitarles cualquier preocupación”. Pero, ¿esa forma de actuar es correcta?, se cuestiona la directora. “Creo que no. Los niños se enteran de todo: de lo que ocurre en la familia, con sus amigos, en el colegio... Forman parte de su familia y de este mundo, por lo que no debemos excluirlos”. Lo que no significa, aclara, que “haya que contarles todo lo que nos ocurre en cada momento”.

El musical tiene un tinte familiar. “Siempre intento que sea para los dos tipos de público: menores y adultos. Que cada uno se lleve una enseñanza pero que puedan compartir la risa”.

El musical ha supuesto “un reto escenográfico” para la autora (que ha escrito el texto, dirigido la puesta en escena y compuesto la música). “Ha sido complejo crear un mundo de diminutos que viven en un mundo de humanos”. Para ello, ha utilizado proyecciones y vídeos que ha compaginado con los actores. “Este es el espectáculo, una aventura, un gran musical, que el público se va encontrar”. “Porque Maya, aunque pequeña, también es poderosa”.

Adriana Olmedo emula a una artista del Renacimiento. Actriz, dramaturga, cantautora, productora, compositora, escritora... escribe obras de teatro, poesía y relatos desde 2000. Y desde 2009 es productora de espectáculos de teatro . El proyecto Pequeña-Txiki está subvencionado por el Gobierno de Navarra y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar.