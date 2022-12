Javier del Valle publica la segunda entrega de la saga de Teodosio de Goñi

Buena parte de la pasión de Javier del Valle Taberna (Pamplona, 1970) por los personajes e historias del siglo VIII viene del propio desconocimiento con el que han llegado hasta nuestro días. Las fuentes de aquellos años no abundan. La mayoría de ellas fueron escritas —como suele ocurrir— por aquellos que salieron vencedores de los numerosos acontecimientos que tuvieron lugar en este marco histórico conocido, desde un punto de vista historiográfico, como una edad oscura.

Esta niebla no impidió al escritor pamplonés continuar en su afán por conocer más de aquel siglo y crear un contenido literario, un trabajo que se concretaría en diciembre del año pasado con Vascones en la niebla, su primera novela de aventuras, y que ahora tiene su continuación con Creciente y estrella, publicado con la editorial Caligrama. En esta segunda entrega vuelve Teodosio de Goñi, caballero semilegendario que vivió en el valle de Goñi y protagonista del mito de San Miguel de Aralar, quien traslada al lector a una época “sugerente”.

“Estamos muy al final de la Antigüedad tardía. Quedan retazos de ella que nos pueden sugerir. El cristianismo se ha expandido por toda Europa, en un proceso de ascensión total, pero todavía conviven los antiguos ritos y creencias, en este caso, de la antigua religión de los vascones, muy enfocada en la naturaleza”, explica Del Valle.

Es en estos primeros pasos de la Edad Media donde el autor encuentra un escenario por el que narrar las nuevas andanzas de Teodosio de Goñi y los guerreros vascones, quienes esta vez deberán acudir a la llamada de Eudón el Grande, duque de Aquitania y Vasconia. Este personaje coge gran relevancia en el libro, llegando a ser casi el protagonista, con permiso de Teodosio. “Quizá Teodosio adopta aquí un papel más de subordinado de ese gran duque aquitano-vascón que es Eudón. A mí me parece un gran personaje que se presta a rodar una película. Están los dos al mismo nivel en cuanto a importancia”, comenta.

Para el autor, este personaje ha sido uno de los olvidados por la historia, pero que guarda una gran importancia, “de la talla de Carlos Martel”, quien es considerado el héroe de la batalla de Poitiers, y que supondría el freno a las ambiciones expansionistas de los musulmanes hacia Europa por la península ibérica.

Esta decisión de darle un mayor peso a otro personaje forma parte de la idea de Del Valle de continuar con la novela de aventura, pero sin repetir lo que ya se contó en la primera. Otra diferencia con respecto al primer libro es el enfoque. Así como Del Valle se centró en la leyenda de Teodosio de Goñi, la nueva pone el foco en los hechos históricos, aunque sin abandonar la ficción y ese rastro de mitología.

A pesar de tratarse de una saga, no es imprescindible haber leído antes el primer libro, tal y como revela Javier del Valle: “Si voy a escribir una segunda parte, obviamente es una continuación, pero hacer que el lector esté obligado a leer la primera para entender la segunda me parece un error”. Es por este motivo que se preocupó por “escribir de manera que la verosimilitud llegará a una comprensión de la historia” por parte del lector que no ha leído Vascones en la niebla.

Esta verosimilitud se trata de una de sus principales cuestiones a la hora de narrar. Del Valle considera que “los escritores de novela histórica una de las máximas que debe tener es conocer bien la época sobre la que escribe”. De este modo, evita caer en problemas de verosimilitud: uno de los “grandes fallos que puede tener la novela histórica”.