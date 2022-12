El Teatro de Ansoáin prepara la Navidad con la música de Roberto Urrutia

tarde del próximo domingo 11 de diciembre una velada de música mexicana de mariachi y rancheras, a la que se añadirán jotas, música sudamericana y piezas de folklore popular en un concierto protagonizado por el cantante y acordeonista Roberto Urrutia. El Teatro de Ansoáin vivirá en launa velada dede, a la que se añadirán jotas, música sudamericana y piezas de folklore popular en un concierto protagonizado por el cantante y acordeonista

Urrutia contará para la velada con una selección de artistas invitados como María Irisarri, que también presentará la gala; Charly Jiménez, a la guitarra y en la dirección musical; la voz de Esther Vidondo; Xabier Uharte y Asier Ruiz (trompetas); Xabi Pérez (teclados y acordeón); Roberto Urrutia Jr. (voz en el mariachi); María Herrera (voz); Alberto Gurrea, voz y compositor; Natalia Martínez (voz); Josu Hernández (voz); Javier Marañón (acordeón y voz); Aitana Yerro Jr (voz) y la colaboración de la 'Escuela de baile salsa y folk'.

Roberto Urrutia, pamplonés de 44 años, casado y con tres hijos, lleva 28 años de carrera profesional como profesor de acordeón y sobre los escenarios como cantante e intérprete. Fruto de ese bagaje son sus trece trabajos discográficos en el mercado, en los que ha reflejado el folklore mexicano, pero también la música navarra, el pasodoble, el bolero, la balada, la cumbia y otros ritmos. Urrutia ha actuado desde 2013 en el Teatro de Ansoain y este año completará su novena participación que, tradicionalmente, tiene lugar en vísperas de las Navidades, aunque la gala de 2021 se celebrase finalmente el pasado mes de febrero. La gala, bajo el título “Juntos por los pelos” hace alusión a la necesidad de volver a la normalidad y al reencuentro con el público tras el paso de las restricciones de la pandemia y la superación de problemas de salud. “No puedo quejarme del año musicalmente hablando, he actuado en muchos sitios, con grandes formaciones y también he salido fuera de Navarra, no solo en las provincias limítrofes, sino que he llegado a actuar en Valencia. Gracias a Dios he tenido mucho trabajo después de las restricciones por la pandemia”.

CONCIERTO Y ENTRADAS