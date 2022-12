Red Hot Chili Peppers lidera el cartel del Mad Cool, en dura competencia con el Primavera Sound

La nueva edición del festival Mad Cool, que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de julio de 2023, tendrá una importante representación del rock estadounidense, al incorporar en el cartel a Red Hot Chili Peppers y The Black Keys. Los organizadores han confirmado las actuaciones de artistas como Liam Gallagher, The Prodigy, Robbie Williams y Sam Smith entre muchos otros.

En la primera jornada, Robbie Williams se medirá con el rap de Lizzo, de Lil Nas X y de Machine Gun Kelly; además de otros nombres ilustres como Franz Ferdinand, Sigur Rós o The 1975. El viernes 7 de julio tendrá su oportunidad Sam Smith, Queens of Stone Age y The Black Keys, si bien está aún por saber además cabeza de cartel, cuyo nombre se dará a conocer en breve. Red Hot Chili Peppers, inventores del punk funk, están convocados por la jornada de cierre del festival, el día 8, jornada en que también se podrá escuchar a los británicos Liam Gallagher y The Prodigy. Este año, Mad Cool congregó a 305.000 espectadores que vieron a más de cien bandas, entre las que destacaron The Killers, Metallica, Muse, Imagine Dragons, Natos y Waor o Nathy Peluso.

La programación del Mad Cool se produce apenas una semana después de que el Primavera Sound haya hecho público su cartel, liderado por Rosalía, Kendrick Lamaar y Blur. El Primavera Sound 2023, que por primera vez tendrá una doble sede en Barcelona y Madrid, en el Parc del Fòrum, del 1 al 4 de junio, y en Arganda del Rey (Madrid), del 8 al 10, tiene previstas 200 actuaciones, entre las que sobresale la de Depeche Mode, como uno de los grandes invitados. El festival ha informado de que apuesta por la pluralidad y la diversidad con una combinación de estilos que van del punk al pop, pasando por el reguetón, el metal, el k-pop y la salsa. Por añadidura, su cartel es paritario. Las entradas saldrán a la venta el jueves.