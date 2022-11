Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

DÍA MUJER

Pamplona-25N-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’. Hoy, ‘Cafeteando’-Taller ‘¿Hablamos de… amor saludable y prevención del maltrato?’. Casa de la Juventud de Pamplona. 19 horas. Esta actividad pretende ayudar a las personas jóvenes a identificar el maltrato en las relaciones de pareja, así como ofrecer una guía que pueda ayudar a construir vínculos afectivos saludables, más allá del concepto de amor romántico. Se analizará cómo se desarrolla la violencia de género y se analizará qué hacer para su prevención. Entrada libre hasta completar el aforo.

Uharte-Arakil: 'Agresiones sexuales mediadas por alcohol y otras drogas'. Uharte Arakilgo Udaletxean. 18.30 h. Con Aitziber Bañuelos Ganuza.

Elizondo-Exposición ‘WILPF-100 Años de Trabajo Feminista por la Paz’. CIP Escuela Profesional Elizondo. Lanza mensajes de esperanza a favor de la construcción de sociedades pacíficas, éticas y justas. Muestra el trabajo de las mujeres para que la paz sea posible en todos los espacios, especialmente en los campos de guerra y conflicto. Hasta el 28 de noviembre. Horario: lunes a viernes, de 12 a 14 h.

Tudela-Charla-coloquio ‘Hombres e igualdad. Y nosotros… ¿qué?’. Casa de la Juventud Lestonnac-Centro Cívico. A cargo de Unai Zabaleta Aldaz integrante de la Asociación Eraikiz-Hombres Construyendo Igualdad.

CHARLAS

‘El papel de la crítica musical’. Archivo Real y General de Navarra. 19 horas. Ciclo ‘Las Ideas Suenan’, organizado por Jakiunde. Análisis y reflexión que girarán en torno al rol de la crítica musical, su evolución, su influencia en la percepción de las obras, incluso se plantea si es necesaria. A cargo de Álvaro Guibert, crítico musical y Director de Relaciones externas en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Con el patrocinio del Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa y la colaboración del Archivo. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Nicolás Ardanaz, una mirada esencial’. Museo de Navarra. 19.30 horas. Conferencia a cargo de Carlos Cánovas, fotógrafo y comisario de la exposición ‘Nicolás Ardanaz, una mirada esencial-Funtsezko begirada bat’. Entrada libre.

‘El ABC que salva vidas’. Biblioteca de Navarra. 19 horas. Ciclo de charlas ‘El ABC que salva vidas’: ‘¿El deporte es salud? Cómo prevenimos la muerte súbita en el deporte’, con Diego Reyero Díez. ‘Alerta precoz: ¡llama al 112! Respuesta de SOS Navarra ante la parada cardiaca’, con Alfonso Arrieta Aniz. ‘Reanimada por la policía: ¿nuevo actor en la atención de la parada extrahospitalaria?’, con Ismael Zabalza Baranguá. Organizan: Biblioteca de Navarra y El ABC que Salva vidas. La charla será retransmitida también en streaming.

‘Tu camino’. La Fábrica de Gomas, Fuente de la Teja 12, Soto de Lezkairu, Pamplona. 19 horas. Ponente: Villar Lopez Vallés, (Pamplona, 1971), Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística por la Escuela de Arte de Pamplona. Trabaja como redactora gráfica en la Agencia Efe desde 2002. Organiza: Ateneo Navarro. El camino de Santiago lleva, desde hace siglos siendo una ruta recorrida por millones de peregrinos de todas partes del mundo. Todos los caminantes reconocen su carácter transformador que les ha hecho reflexionar. La senda del alma la llaman algunos, otros la de las emociones.

‘Alianzas feministas, privilegios blancos y crítica decolonial'. Calle descalzos, 56 (Edificio del Ascensor, 2ª Planta) 19 horas. Mesa redonda: Bilgune Feminista, Pastora Filigrana, María Rodó En esta mesa de debate tendremos a estas tres invitadas que han publicado libros que aportan reflexiones imprescindibles en el marco de la interseccionalidad, las alianzas políticas, la (auto)crítica decolonial y los privilegios. Ciclo ‘Pasa la palabra, hermana. Diálogos entre colectivos y autoras feministas’: un debate sobre alianzas, privilegios y crítica decolonial.

‘Movilizaciones por los derechos de las mujeres africanas’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Jornadas ‘Movilización social y popular en el continente Africano. Encuentro con activistas: Claves, estrategias y limitaciones para la movilización’. Ponentes: Stephanie Teyul Sagna. USOFORAL-Comité Régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (Senegal), Elsa Rodríguez Cabo. Centre d’Estudis Africans i Interculturals CEAi. Organiza: Mundubat. Aforo limitado. Necesaria inscripción. También, retransmisión en streaming.

‘Comisiones, Euríbor, hipotecas…’. Civivox Condestable. 19 horas. Con María Ángeles Egúsquiza Balmaseda, Catedrática de Derecho civil. Charlas ‘Escuela de Consumo’ de la UPNA.

‘Fiare, otra Banca’. Geltoki Pamplona. 19 horas. ‘Mes de la Economía Social y Solidaria’. Participan: Ana Palacios, referente de Fiare Zona Norte, y Arola Farré, del Consejo de Administración de Banca Ética. Frente al negocio de las armas, de los combustibles fósiles, la economía del comprar y tirar, el trabajo sin derechos laborales y explotación…, en fin, del máximo beneficio, hay otra banca. Una que se preocupa de los derechos laborales, atender a personas vulnerables, cultivo ecológico, energía renovable, reciclaje, personas migrantes, invertir en el sur del mundo…

LITERATURA

Encuentro con Isabel San Sebastián. Club de Lectura de Diario de Navarra, c/Zapatería 49, Pamplona. 19 horas. La periodista y escritora presentará su libro ‘La Dueña’. Aforo limitado. Apuntarse en mundodn.es

‘El nacimiento de la vocación poética’. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo, Pamplona. 19 horas. Ciclo de charlas con motivo del 150º aniversario de la Revista de Poesía ‘Río Arga’. Seis jóvenes poetas navarros, colaboradores de Río Arga, nos acercarán a su inclinación literaria. Presentará el catedrático de Literatura Carlos Mata Ilundáin.

‘Literatura, viaje y exilio’. Librería Walden, Paulino Caballero, Pamplona. 20:30 horas. Encuentro entre los escritores y ensayistas Mercedes Monmany y Álvaro de la Rica. Mercedes Monmany (Barcelona, 1957) ha escrito tres ensayos sobre este tema, publicados por la editorial Galaxia Gutemberg, ‘Por las fronteras de Europa: Un viaje por la narrativa de los siglos XX y XXI’, ‘Ya sabes que volveré: Tres grandes escritoras asesinadas en Auschwitz: Irène Nemirovsky, Gertrud Kolmar y Etty Hillesum’ y ‘Sin tiempo para el adiós: Exiliados y emigrados en la literatura del siglo XX’. Álvaro de la Rica: su último libro es ‘Órdago: Un paseo por la frontera vasca del Pirineo’.

Presentación del libro ‘El Arco Iris en mi interior, los chakras’. Biblioteca de San Jorge. 18:30 horas.La pamplonesa Loli Ducay ha escrito un libro en el que ha trabajado desde hace aproximadamente dos años, fruto de lecturas, charlas de espiritualidad y emociones. Comparte su mirada interior expresada a través de poemas.Entrada libre hasta completar el aforo

Presentación del libro ‘Vuelta al país de Elkano’. Librería Muga, c/Paulino Caballero 27, Pamplona. 19 horas. Obra del escritor Ander Izagirre, quien charlará con Jokin Azketa.

MÚSICA

‘Hamaika XI es Música’. Ciudad de la Música, Pamplona. Mesa redonda 'La mediamorfosis musical: Usos y límites de la tecnología en la realización de conciertos'. Dpto. de musicología. 10 h. Mediateca. Ven y escucha… CSMN. Conjunto de txistus. 10.15 h. Remacha. Combos de jazz. 11.30 h. Intermezzo. Aniversario Xenakis (1922-2001). Aula de percusión. 15.30 h. Exterior. Conciertos CSMN. Orquesta CSMN. Amaya Arboniés (vl). 19.30 h. Remacha.

TEATRO

‘Behi Jasa (Llueven vacas)’. Escuela Navarra de Teatro (ENT). 19 horas. Teatro en euskera con Bora Bora. Ciclo ‘Antzerki Aroa 22’. Fernando y Margarita viven juntos una relación donde decir “Llueven vacas” se ha convertido en el más falso de los “Te quiero”. Llueven vacas nos introduce en un hogar donde la violencia de género es el pan de cada día. Este hogar no debería resultarnos desconocido, ni tan siquiera lejano, o ajeno. Que a ese oscuro sentimiento que habita en ese hogar se le llame amor es una de las mayores atrocidades, y eso es lo que nos encontramos en ese hogar no tan lejano, no tan ajedo, de Fernando y Margarita: un hombre que le dice a s mujer el peor de los tequieros. Este sorprendente texto, que aborda el tema del maltrato desde la poesía y rozando el teatro del absurdo, fue galardonado en 2017 con el Sello contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Entradas: 8 €.

CINE

‘Stromboli, tierra de Dios’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Roberto Rossellini esencial’. Italia, 1950. Esta película, claro ejemplo del Neorrealismo Italiano tiene hasta tintes de documental. En ella, una presa lituana en un campo de concentración se casa con un prisionero de guerra, desesperada por salir de ese lugar. Al mudarse con su marido a Stromboli, la isla natal de él, descubre que ha salido de una prisión para meterse en otra. Un terreno hostil, tradicional, arraigado a las viejas costumbres y terriblemente machista no le da la bienvenida… Presenta Eduardo Carrera. Entradas: 2 €.

‘La unidad’. Civivox Condestable. 18:30 horas. ‘Ciclo de Cine Ruso de Pamplona’. La película, producida en 2015, llega a Pamplona cargada de premios, entre los que se encuentra el de mejor actor para el protagonista, Andrey Merzlikin, o el Premio del Público en XIII Festival Abierto de Cine y Teatro Ruso. Entrada gratuita.

'Excursiones 2021-22 Ibilaldiak'. Salón de actos Salesianas-Centro Comunitario. 20 horas. Con Txantrea Mendi Taldea. 'XXVI Txantrea Semana de Montaña Mendi Taldea'.

‘Penitencia’. Cines Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. Dirección y guión: Pili Mújica. Documental que pretende abrir un espacio a la reflexión y al debate sobre el sistema penitenciario y el mito de la reinserción. Despliega un amplio abanico de propuestas que van desde el abolicionismo, a las alternativas que se están dando en algunas cárceles del estado. Cuestiona el propio concepto de delito y la diferente justicia entre ricos y pobres. Lo hace a través de diversos testimonios de colectivos, asociaciones, expertas/os, voluntarias/os y presas/os. Entradas: 1 €.

Proyección largometraje/documental 'Acordes de la memoria'. Cine Moncayo, Tudela. 19:30 h. Con debate posterior de la proyección por parte del elenco. II Jornadas por la Discapacidad en Tudela: 'Sumando Capacidades'. Entrada gratuita.

CON NIÑOS

‘Cuentos de Lluvia’. Civivox Iturrama. 18 horas. Cuentacuentos con Belén Otxotorena. Organiza Asociación Eunate. Edad: 5 a 11 años. Accesible para personas con discapacidad auditiva: con subtitulado, lengua de signos y bucle magnético.

Taller infantil ‘Xamariko. Palabras para empezar a amar el euskera’. Sala infantil Biblioteca de Navarra. 18 a 20 horas. Idioma: euskera. Edad: 6-12 años. Gratuito. Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 22 de noviembre en la Biblioteca (848428980, bninfantil@navarra.es).

‘Kasildaren logela’: Cuentacuentos (euskera) y taller de manualidades. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa. 18:30 h. Esta actividad forma parte del programa organizado por Euskarabidea con motivo de la celebración del Día Internacional del Euskera. Niños/as a partir de 3 años. Entrada gratuita.

VARIOS

Taller: Fabrica tu papel reciclado. Biblioteca San Francisco. 18 horas. Para personas adultas. Impartirá la sesión Lucho Herrera. Entrada libre, previa inscripción 948 210 524 o biblisfr@navarra.es

Taller antirrumores. Biblioteca Txantrea. 18 horas. Iniciativa que pretende luchar contra estereotipos, prejuicios, rumores, etc. desde la comunicación, la curiosidad, la información, el espíritu crítico y la empatía. Impartido por la red antirumores de Navarra, Zaska. Entrada libre.

Rastrillo Solidario parroquial. Parroquia Corpus Christi, Paseo García de Nájera 2–P, Pamplona. Hasta el 27 de noviembre. Objetivo: recaudar fondos para la construcción de una residencia de ancianos en Husi-Rumania y acoger a personas que viven en condiciones extremas. Productos donados por los establecimientos del barrio y donaciones particulares. Horario: lunes a viernes de 19 a 20 h. Sábados, de 18 a 21 h y domingos de 11 a 14 y de 18 a 21 h.