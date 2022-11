Marea publicará su nuevo disco, 'Los potros del tiempo', el 23 de diciembre

La marea vuelve a subir. El grupo de Berriozar publicará el próximo 23 de diciembre su nuevo disco, 'Los potros del tiempo'. La banda navarra ha dado a conocer este viernes la portada de su nuevo trabajo y la ha acompañado de un comunicado en la que explican todos los detalles del lanzamiento.

COMUNICADO DE MAREA

"Para empezar, lo importante: el día 23 de diciembre del año que nos ocupa saldrá, tanto a la venta como en todas las plataformas digitales, nuestro nuevo disco, que hemos tenido a bien titular LOS POTROS DEL TIEMPO.

El nuevo trabajo dispondrá de tres formatos. Por un lado, tenéis la caja deluxe que incluye el susodicho CD con 11 nuevas canciones, un libro de fotos de Fernando Lezaun con más de 250 imágenes de nuestra andadura en 2019 y un DVD en directo con 23 canciones registradas durante la gira de El azogue.

Para las personas que no tengáis reproductor de DVD, que seréis la mayoría, hemos añadido una tarjeta de descarga para que os podáis descargar, valga la redundancia, el concierto en Full HD en vuestros dispositivos.

También podréis adquirirlo tanto en vinilo como en CD, ambos en formato libro de tapa dura. Además, queremos que sepáis que este no solo es un trabajo sonoro, audiovisual y fotográfico, sino también pictórico, porque todos los formatos van aderezados con las impresionantes portadas e ilustraciones del inconmensurable Iosu Berriobeña.

La preventa de todo esto la activaremos el día 21 de noviembre, y a los que os hagáis con cualquiera de los formatos durante el tiempo que dure la misma, os mandaremos una reproducción firmada de la portada del nuevo disco.

No sabemos si hemos explicado bien todo este follón, pero no os preocupéis, ya que en los días venideros os iremos informando de lo que se avecina con todo lujo de detalles. No nos perdáis de vista. Os queremos."