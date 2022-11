Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

SEMANA CIENCIA

Jornada de puertas abiertas en el Laboratorio de NASERTIC (agroalimentario y toxicológico forense). 10 h. Organiza: Nasertic. Inscripciones: comunicacion@nasertic.es

Jornada de puertas abiertas en el Centro de Secuenciación Masiva (CSM). 10 h. Organiza: Nasertic. Inscripciones en: comunicacion@nasertic.es

Visita guiada a la expo ‘Una mirada LGTBI+’. Planetario de Pamplona. 11 h.

Emisión en directo del programa de Onda Cero: ‘Más de Uno Pamplona’. Planetario de Pamplona. 12 h.

Jornada de puertas abiertas en el Planetario de Pamplona. 16:30 h .Acceso libre hasta completar el aforo.

Maratón películas Planetario. Planetario de Pamplona.17.30 a 20 h. Todos los públicos. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo .Recogida de invitaciones 1 hora antes en la taquilla. Películas hoy: 17:30 h ‘La niña que sabía caminar al revés. 18 h ‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. 18:45 h ‘CAPCOM Go! La historia del proyecto Apolo’. 19:15 h. ‘El sueño de volar’.

Jornada de puertas abiertas en Navarrabiomed: ‘Medicina de precisión: del ADN a la inmunoterapia’. 18 h. Incluye visita guiada a la exposición ‘De la célula al paciente. 10 Años avanzando juntos / Zelulatik pazientera. 10 urte elkarrekin lanean’ y visita a los laboratorios del centro. Aforo limitado, requiere inscripción previa.

Concurso de divulgación científica ‘En 3 Minutos’. Espacio Maker de la Biblioteca UPNA.19 h. Estudiantes de grado y máster expondrán su trabajo fin de estudios en tres minutos. Entrada libre

CHARLAS

‘Glosario de la filosofía contemporánea. Ética’. Civican. 19 horas. Con Juan Manuel Aragüés, filósofo y profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Dentro del particular glosario de Civican, iniciado en 2021, y en el que se han analizado cuestiones como la libertad, la democracia, el diálogo y la justicia, se profundizará ahora en el concepto de ética. ¿Es posible que el uso de la tecnología nos aleje de la ética actual, idiota y ensimismada, y nos disponga hacia una ética de lo común? Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘¿Qué podemos hacer? Alternativas críticas para la acción ecosocial’. Librería Katakrak de Pamplona. 19 h. Jornadas ‘Cumbre Alternativa por el Clima (2). Alternativas críticas para la acción ecosocial’. Ponentes: Ekotopaketak, Sobremesa y Sembrando Futuros. Organiza: Cumbre Alternativa por el Clima. Presenta: REAS Navarra. Ante la emergencia climática y los retos ecosociales que enfrentamos es tiempo de acciones y de cambios sociales y estructurales.

‘Evolución de los espacios a las necesidades. Capacidad redistributiva’. Sede del Colegio de Arquitectos-COAVN. 18 horas. Con Josep López Miró (Director Comercial de Saheco), Xavier Torrabias Rodas (Deputy CEO y consultor de proyectos) y Tamara Marin Huete (Marketing & Communication Manager) ofrecen soluciones de puertas correderas para la división de espacios interiores en los ámbitos doméstico, residencial y comercial. ‘Ciclo de Charlas Pikporte’. Inscribirse en: info@pikporte.com

‘El ferrocarril del Irati, tranvía de Iruña’. Civivox Ensanche, 19 horas. Ciclo ‘Ver, oír, aplaudir’. Conferencia. Presentación, en base a fotografías de época, de la historia, recorrido y vicisitudes del ferrocarril del Irati, entre Pamplona y Sangüesa. El popular ‘escachamatas’ que estuvo en funcionamiento entre 1911 y 1955 en su travesía por la capital, Burlada, Villava y Uharte cumplía, además, la función de tranvía urbano. Con Víctor Manuel Egía. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Charlas en Red: Empadronamiento: llave a derechos’. UNED Tudela. 18.30 horas. Invitada: Anabel Rodríguez Basanta, Directora de Servicios de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, para conocer la experiencia de promoción del empadronamiento de Barcelona. A continuación, habrá un espacio para el debate y la reflexión conjunta con agentes sociales y políticos de Navarra, donde quien lo desee podrá participar. Entrada será libre. Se recomienda la inscripción previa en la página web de la red www.redpobreza.org

Charla de prevención sobre ictus organizada por ADACEN. Salón de actos del Centro Cívico Lestonac. 17:30 horas. II Jornadas por la Discapacidad en Tudela: 'Sumando Capacidades'.

‘Sangüesa fronteriza y sus guerras’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa. 19 horas. Ponente: Pello Monteano. Ciclo de Conferencias ‘Cita con la Historia’, en el marco del ‘900 Aniversario de la Fundación de Sangüesa-Zangoza, 1122-2022’.

LITERATURA

Taller de lectura: ‘Confabuladas’. Civivox Iturrama. 11 horas. Club de lectura fácil, club integrador en el que participan personas con diversas capacidades y se utiliza material adaptado a la lectura fácil. En colaboración con Las Gafas de Escribir. Con Beatriz Cantero. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Presentación del libro ‘El cáncer y yo’. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 19.15 horas. Autora: Rosa Pousa.

Presentación del poemario ‘El arco iris en mi interior’. Salón de la Música del Nuevo Casino Principal, Pamplona 19.30 horas. Autora: la pamplonica Loli Ducay..

‘Semillas y letras’. Espacio cocina Civican. 19 horas. Con María Sánchez, veterinaria rural y poeta, y María Montesino, gestora cultural. Sánchez y Montesino viven y trabajan en el campo, por y para la defensa del mundo rural, su cultura y saberes, sin los cuales no se puede avanzar en un proceso de desarrollo equilibrado. Naturalmente, sus vidas están vinculadas a la gastronomía, a los fogones que acogen guisos tradicionales y alumbran tertulias y poemas. Para ambas, la cultura rural es una cultura de resistencia, futuro y transformación, donde la cocina es su laboratorio natural, de donde surgen encuentros, vivencias y proyectos colectivos. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Presentación de la biografía 'Joaquín Gaztambide', de Jesús María Macaya Floristán. Centro Cultural Castel Ruiz de Tudela.19 horas.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: 'The Silence of Sound'. Baluarte. 19.30 horas. Estreno Europeo del espectáculo multidisciplinar para clown y orquesta, una innovadora propuesta de la directora Alondra de la Parra y la clown Gabriela Muñoz. Definido por sus creadoras como "un espectáculo sobre el viaje de la vida", ‘The Silence of Sound’ nace del deseo de "mostrar" la música sinfónica como una entidad viva que, sobre el escenario, nos lleva a imaginar un sinfín de historias que interiorizamos a partir de nuestras propias experiencias vitales, convirtiéndonos así en narradores y narradoras de la historia. El silencio está representado por Chula the Clown, alter ego de Gabriela Muñoz, la protagonista que habita un espacio imaginario que se despliega ante nuestros ojos y oídos gracias al arte de la escenógrafa Rebekka Dornhege Reyes y los diseños audiovisuales de Mariona Omedes, que juegan un papel clave en la puesta en escena. La selección musical de este conmovedor y novedoso espectáculo está conformada por fragmentos de conocidas obras de repertorio -’Children's Corner’ de Debussy, ‘Concierto para orquesta’ de Bartók, ‘El pájaro de fuego’ de Stravinsky, varias sinfonías de Prokofiev, etc.- y alguna sorpresa -la Sinfonía nº 2 'Las antesalas del sueño' del compositor mexicano Federico Ibarra- presentadas en forma de caleidoscopio para generar contraste y sugerir nuevas texturas y colores a través de un hilo conductor y los personajes del violín (Yorrick Troman), el violonchelo (Rolando Fernández) y el oboe como figura principal, que se convierten en nuestros amigos. Entradas: 15, 26 y 32 €. Baluarte Joven 12, 21 y 26 € durante todo el periodo; 5, 8 y 10 € desde 3 días antes de la función.

‘Hamaika XI es Música’. Ciudad de la Música, Pamplona. Proyectos de TFE (Pedagogía). Presentaciones. Aula 1.0. 9 h. CompArte: Taller: ¿Nos ayudamos a hacer un TFE bien? Iniciación a la metodología de investigación. Mediateca. 10 h. II Muestra CSMN Produce!. Espacio CSMN. 19 h.

JZ & The Outlanders. Hotel Tres Reyes, Pamplona. 20 horas. American Music, Pop Folk & Folk rock. Josetxo Zugaldía (voz, guitarras y armónica). Jose Luis Montañés (Bajo). Eduardo Casís (batería y coros). María Errea (guitarras, piano y coros). Ciclo ‘Tres Reyes Acústico’. Entrada libre.

CINE

‘El libro de imágenes’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. ‘El Ateneo presenta…’. Suiza, 2018. Dirección: Jean-Luc Godard. Nada excepto silencio. Nada excepto una canción revolucionaria. Una historia en cinco capítulos, como los cinco dedos de una mano. “Tengo una regla que no me ha abandonado: hacer lo que podemos y no lo que queremos, hacer lo que queremos a partir de lo que podemos, hacer lo que queremos con lo que tenemos y no soñar con lo imposible” decía un Godard que hace gala de esta máxima en ‘El libro de imágenes’, título que referencia un poemario de Rilke. Fragmentos de películas deterioradas, imágenes con colores saturados, o textos, forman parte de este ensayo expansivo que a partir de películas como ‘Salò’, ‘La parada de los monstruos’ (Freaks), o ‘Vértigo’, reflexiona de manera profunda sobre lo cinematográfico, pero también sobre la Historia, la Política o la Sociología. Y es que como sentenciaba el propio Godard, “en el cine no pensamos, somos pensados”. Presenta Patxi Burillo- Entradas: 3 €.

‘Nature’s fear factor (Naturaleza: factor miedo)’. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 19 horas. ‘Escuela de Sotenibilidad’. Ciclo obras finalistas del festival #LabMeCrazy!, iniciativa del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra copatrocinada por el Ayuntamiento de Pamplona. EE UU. 2020. HHMI Tangles Bank Studios. Documental que muestra un experimento que consiste en llevar feroces perros salvajes africanos de vuelta al Parque Nacional Gorongosa (Mozambique) para comprobar cómo los depredadores y el miedo que provocan desempeñan un papel crucial para mantener saludables los ecosistemas silvestres. Hasta hace poco, se pensaba que el impacto de los depredadores en los ecosistemas era simple: los depredadores comen presas, manteniendo sus poblaciones bajo control. Pero cada vez más, el ecologismo se está dando cuenta de que la sola presencia de depredadores puede provocar cambios significativos en el comportamiento. También después de esta cita se celebrará otra charla-coloquio, en este caso, a cargo de David Galicia, investigador del Instituto de Biodiversidad y Medioambiente de la Universidad de Navarra. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Velázquez, el poder y el arte’. Golem Baiona, Pamplona. 18 y 20 horas. Ciclo ‘Golem Arte’. Documental. Director José Manuel López Vidal. Guionista: José Manuel Rodríguez Calvo. El arte siempre ha sido una herramienta que han utilizado los poderosos para mostrar su grandeza, generar enseñanzas o simplemente maquillar estados decadentes. Este documental nos adentrará no sólo en la técnica, valía y contexto de uno de los más universales del arte de todos los tiempos, sino también en las relaciones que el poder y el arte han tenido a lo largo de la historia. Entradas: 6 €.

Cine y Mujeres: ‘Una joven prometedora’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 19 horas. Organiza Área de Igualdad del Ayuntamiento. Esmerald Fennel, Reino Unido 2020. Arriesgada y audaz propuesta que sigue la estela de películas como Thelma y Louise o Tres anuncios en las afueras creando nuevos modelos de referencia. Comedia negra, drama, venganza. Cassie vive una doble vida, después de que su prometedora y brillante carrera se viera truncada por un hecho que le marcará profundamente. Entradas: 3 €.

‘Aita Mari’. Casa de Cultura de Villava. 19 horas. Documental. A cargo de la Asociación de Salvamento Marítimo Humanitario ‘Aita Mari’. Entrada libre.

‘Invisibles’. Casa de Cultura de Olazti-Olazagutía. 19 horas. Documental y coloquio con Emma Larreta. Organiza: Servicio de Igualdad de Mancomunidad de Sakana junto con el Ayuntamiento de Olazti con motivo del 25 de noviembre-Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres.

TEATRO

Monólogo: ‘Humor negra’, con Assari Bibang Ngui. Civivox Condestable. 20 horas. Ciclo ‘La Risa Lista’. Historia de una niña negra que sale de Guinea Ecuatorial (África) hasta llegar a España y convertirse en actriz y monologuista. En este monólogo la artista pone el foco en lo que supone ser una mujer negra en España. ‘Humor Negra’ nos habla de amor, de la infancia, de los sueños, las relaciones familiares, la maternidad (y cómo en un momento dado se hace autónoma). Deslenguada y directa al grano, Asaari convierte las experiencias y anécdotas de su vida, en un monólogo singular. Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Monólogo-teatro: ‘Historias de amor sin camisa’. Casa de la Juventud, Pamplona. 20 horas. Con Mikel Suárez. Mike O´Branigan, actor y narrador, promociona su espectáculo en un ‘Nigth Show’ presentado por Alberto Abierto. En el verano del 2017 Mike perdió la pasión e inició una investigación que le llevó tras las pistas del amor; Alberto le pone en un compromiso, contar sus intimidades delante de toda la audiencia para responder a una pregunta: ¿Qué es el amor…? Entrada libre, previa retirada de invitaciones desde el día anterior.

‘Sexberdinak’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 horas. Con Ttanttaka Teatroa. Entradas agotadas.

VARIOS

Cata de chocolate de comercio justo. Geltoki, Pamplona. 18 horas. Degustación de cacao de comercio justo de proyectos financiados éticamente. Se catarán chocolates de cooperativas originarias de Perú, Haití y Costa de Marfil y el evento estará dirigido por personas responsables de Setem Nafarroa y Oikocredit . Gratuita, necesario inscribirse previamente en geltoki.ored

Inauguración de la exposición ‘Sueños de los Andes’, con una visita guiada por el autor Juan Manuel Fernández Cuichán, aperitivo ecuatoriano y una pequeña actuación musical. Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Organiza: Servicio de Diversidad Cultural y Migración del Ayto.. Colabora: Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra.

Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres: ‘Existe y hay responsables’, actividades del Ayuntamiento de Zizur Mayor. Entrega de Premios VIII Concurso de pegatinas sobre la igualdad y los buenos tratos del alumnado de 5º y 6º de primaria y 1° de la ESO de Zizur Mayor. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 17 h. (1er pase) y 18 h. ( 2° pase). 'Y a la viña también'. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18:30 h. Historia de las mujeres de San Martín de Unx. Proyección del documental y coloquio. Con la asociación Garnatxa y la directora, Irene Guede. Posterior Cata de Vinos. Bar Garnatxa. 20 h. Inscripciones: 948 18 18 96.