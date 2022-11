Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

SEMANAS CIENCIA

Jornada de puertas abiertas en el Centro de Proceso de Datos (CDP) del Gobierno de Navarra gestionado por NASERTIC y el Centro de Supercomputación (HPC). 10 h. Organiza: Nasertic. Imprescindible inscripción previa en: comunicacion@nasertic.es

CHARLAS

‘José Miguel de Prada Poole: la arquitectura perecedera de las pompas de jabón’. Pabellón de Mixtos de la Ciudadela, 19 horas. ‘Encuentros de Pamplona 72-22’. Conferencia organizada por el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona como parte de las actividades relacionadas con la exposición ‘Arquitecturas Prematuras’ de Isidoro Valcárcel Medina, trata de dar cuenta de la naturaleza visionaria y claramente adelantada a su tiempo de un autor singular, José Miguel de Prada Poole (Valladolid, 1938-Madrid, 2021), a lo largo de cuya carrera consiguió fusionar en sus proyectos arte y ciencia, realidad y utopía, presente y futuro. Impartirá la charla Antonio Cobo Arévalo, profesor titular y jefe del Departamento de Ciencia, Materiales y Técnicas del Diseño en la Escuela Superior de Diseño de Madrid (ESDMadrid) y profesor en el Máster de Formación Permanente en Artes y Profesiones Artísticas de la Universidad Carlos III de Madrid y el Círculo de Bellas Artes (UC3M-CBA). Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Alimentación en personas mayores’. Civivox Milagrosa. 19.30 horas. ‘Ciclo de educación nutricional’. Conferencia. Hablaremos sobre la alimentación para las personas más mayores de la casa. Se tratarán temas como cuáles son las principales dificultades que se deben tener en cuenta y cómo modificar la alimentación según la situación de cada persona para garantizar una buena calidad de vida y aportar todos los nutrientes necesarios. Con Silvia Uriarte y María Garcés, de GUT. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘La obra escogida por… Francisco Varo’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19 horas. El matemático y sacerdote, profesor de la Facultad de Teología y gran experto en Sagrada Escritura, compartirá sus impresiones sobre la obra ‘Incendi', de Antoni Tàpies, perteneciente a la Colección del MUN. Entrada libre previa retirada de invitación hasta completar aforo.

Charla informativa sobre la implantación del primer Espacio Sin Humo en Beriáin. Casa de Cultura de Beriáin. 18:30 horas. Proyecto de prevención ‘Beriáin en marcha contra el cáncer’ de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) Navarra.

Diálogos: ‘El cambio climático en África’. Palacio Decanal de Tudela. 19.30 horas. Con Fundación Acción Solidaria y Escuela Social de la Ribera y La Rioja. Intervienen: Aurora Moreno Alcojor, autora del libro con el mismo título, XII Premio Ensayo Casa África. Periodista, colabora con diversos medios y edita el blog “Por fin en África”; y Samuel Pérez Garrido. Activista social, ha participado en los Foros Sociales internacionales, entre ellos la historia y el desarrollo de África. Organiza África Imprescindible. Colabora Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa. Entrada libre.

LITERATURA

Club de Lectura de la Milagrosa. Biblioteca Pública de Milagrosa, 18.30 horas. Se comentará el libro ‘Siempre hemos vivido en el castillo’, de Sherley Jackson. Entrada libre, previa inscripción poniéndose en contacto con la biblioteca

Presentación del libro ‘Una pandemia sin ciencia ni ética’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autores: José R. Loayssa y Ariel Petruccelli.

MÚSICA

‘Hamaika XI es Música’. Ciudad de la Música, Pamplona. Tricentenario de Sebastián Albero (1722- 1756). Dpto. de musicología CSMN y clave. Aula Remacha. 18 h. CompArte: ‘Ura gure bidean’. Gazte abesbatza. Remacha. 20 h.

Anvil. Sala Totem, Villava. Apertura: 19:30 horas. Banda canadiense de heavy metal. Entradas: anticipada 20 € + gastos, taquilla 25 €.

TEATRO

‘Animales Extraños’. Civivox Mendillorri. 20 horas. Con Aquí Hay Madera. ‘XXIV Muestra de Teatro de Aquí’. Escenas contemporáneas, divertidas, sencillas, como unas zapatillas de casa con tacones. Personajes con posibilidad de transformación y evolución relacionados con los cambios sociales que vive este mundo nuestro, transitado entre el olvido de un siglo anterior desastroso y el miedo a pensar que lo humano ha sobrepasado los límites y la naturaleza trata de librarse de ellos… Entrada libre previa inscripción tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

CINE

‘Tina (What's love got to do with It)’. Civivox San Jorge, 18 horas. Ciclo ‘Heroínas de cine’. Tina Turner es una indiscutible diosa de la música contemporánea. Anna Mae Bullock nace en 1939 en una pequeña población de Tennessee. Tiene una infancia compleja marcada por el abandono de su madre. Junto a su marido, Ike Turner, llegó a la cima de la música, pero pagó muy caro el éxito. El biopic de Brian Gibson nos permite viajar con Tina Turner por su carrera musical y por su vida. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘700 sharks (700 tiburones)’. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 19 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Obras finalistas del festival #LabMeCrazy!, iniciativa del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra copatrocinada por el Ayuntamiento de Pamplona. VOSE. Francia, 2018. Le Cinquième Rêve. Siempre se ha dicho que el tiburón es un lobo solitario, que caza solo. Pero las últimas investigaciones revelan que los tiburones cazan en manada. Acompaña a 5 de los mejores científicos marinos para descubrir los misterios que esconde un grupo de 700 tiburones, el más grande del mundo... Tras la proyección, charla-coloquio de la mano del director científico del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, Arturo Ariño. Entrada libre hasta completar aforo.

VARIOS

Taller de cocina solar. Geltoki Pamplona. 18 h. Dirigido por Josu Alzueta, miembro de Energia Gara, que cuenta con una dilatada experiencia en energía renovables y en especial en cocina solar. El taller es una introducción al mundo de la cocina solar, tanto en sus modelos, construcción, posibilidades como en posibles recetas. Actividad del ‘#mESS (Mes de la Economía Social y Solidaria)’. Gratuita. Necesario inscribirse previamente en geltoki.red

‘Cafeteando’-Tarde de juegos: ‘¡Sólo Baila!’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 horas. Se proyectarán videos de bailes para imitar los gestos de la coreografía. El objetivo es copiar la coreografía lo mejor posible pasándolo genial. Entrada libre hasta completar el aforo